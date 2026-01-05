«Не смогут выжить». «Вашингтон» ждёт катастрофа в потенциально последнем сезоне Овечкина?

«Вашингтон» продолжает штормить. Команда Александра Овечкина опустилась на восьмое место в Восточной конференции и оказалась в опасной близости от того, чтобы выпасть за пределы зоны плей-офф.

Более того, «столичные» показывают невнятную игру, они также проиграли три из последних четырёх матчей. Если ничего не изменится, потенциально последний сезон Ови в НХЛ может обернуться катастрофой для него и его команды. Невыход в плей-офф будет оглушительным провалом.

В чём же проблемы «Вашингтона»? Этим вопросом задаются не только в России, но и в Северной Америке.

Так, обозреватель Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт призвал на помощь числа и с помощью собственной статистики попытался объяснить, в чём заключаются главные проблемы «столичных», а также сделал краткий обзор примечательных моментов в игре команды. «Чемпионат» приводит перевод материала нашего североамериканского коллеги.

Вот что сказал Крис Серулло, известный обозреватель RMNB, после поражения «Вашингтона» от «Рейнджерс» 24 декабря:

«Кэпиталз» нужен обмен. Они не смогут «выживать», пока не вернётся Пьер-Люк Дюбуа. У них сейчас нет ни одного результативного центрального нападающего. У команды есть звено, которое она почти не использует каждый матч. Их 20-летний крайний нападающий — единственный, кто может изменить ход игры. Крайне необходимы какие-то перемены», — написал Серулло.

Как обычно, Крис прав. После короткого периода лидерства в конференции «Вашингтон» сейчас занимает седьмое место на Востоке и продолжает опускаться всё ниже. Команда, которая входила в тройку лучших в лиге по игре «5 на 5», в декабре опустилась на 15-е место.

Им нужны перемены. Им нужны большие перемены. Восстановление после травм, восстановление после болезней, один-два обмена, налаживание игры в большинстве, никаких больше насмешек от клубных журналистов и так далее, и тому подобное.

Если вы чувствуете царящее в сообществе разочарование, это потому, что мы все видим, что «Кэпиталз» в своей основе могут быть очень хорошей командой. Если бы вы сказали это три года назад, вас бы назвали еретиком. Но они практически осуществили сложнейшую перестройку на ходу, и в последний год контракта Алекса Овечкина у них ещё есть шанс — вопреки всем ожиданиям — побороться за Кубок.

Однако сейчас они движутся не по этой траектории. Давайте рассмотрим ситуацию в целом.

«Краткий обзор» — это всё более нерегулярная рубрика, где мы рассматриваем статистику полевых игроков «Кэпс» при игре «5 на 5» и используем её в качестве отправной точки для дальнейшего обсуждения.

Обозначения:

TOI — время на льду в минутах. Здесь учитывается только игра в формате «5 на 5»;

SA% — процент бросков. Доля от общего числа бросков, нанесённых «Вашингтоном», пока хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». 50% означает нормальный результат; чем выше, тем лучше;

xGF% — процент ожидаемых голов. Доля ожидаемых голов, забитых «Вашингтоном», когда полевой хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». Показатель ожидаемых шайб отражает то, с какой вероятностью каждый бросок игрока станет голевым. 50% означает нормальный результат; чем выше, тем лучше;

GF% — процент забитых голов. Доля всех голов, забитых «Вашингтоном», когда полевой хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». 50% означает нормальный результат; чем выше, тем лучше;

PDO — сумма процента реализации бросков и процента отражённых бросков «Вашингтона», когда полевой хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». Единица означает средний показатель по лиге. Аббревиатура ничего не означает, и да, я её ненавижу.

Нападающие:

Игрок TOI SA% xGF% GF% PDO Лапьер 307 58,9 59,1 54,3 0,99 Уилсон 485 57,1 57,9 66,9 1,03 Милано 191 56,1 55,0 57,7 1,01 Фрэнк 271 50,5 54,8 58,9 1,04 Протас 545 56,2 54,2 64,8 1,03 Строум 482 51,6 54,1 66,6 1,07 Сурдиф 465 55,1 53,9 59,8 1,01 Бовиллье 501 52,5 53,2 51,8 1,00 Овечкин 469 52,0 52,0 61,0 1,06 Макмайкл 455 50,9 50,2 53,0 1,01 Дюхейм 373 47,5 49,9 42,6 0,99 Леонард 344 49,3 49,4 68,7 1,05 Дауд 347 50,4 48,8 45,2 0,98

Защитники:

Игрок TOI SA% xGF% GF% PDO Чикран 682 55,6 55,4 70,0 1,06 Рой 650 53,1 54,9 62,7 1,02 Фехервари 583 53,1 54,6 56,9 1,00 Карлсон 534 57,3 54,0 57,5 1,00 ван Римсдайк 389 47,3 50,9 44,7 1,00 Сандин 489 49,8 49,9 55,6 1,03 Чисхольм 205 48,8 44,1 51,1 1,01

Выводы:

— Напоминаем: в кратком обзоре не рассматривается игра спецбригад. Спецбригады «Вашингтона» по-прежнему ужасны, и если что-то и помешает Овечкину попасть в плей-офф в его последнем* сезоне, так это именно они.

— Я думал, что команда обречена, когда Пьер-Люк Дюбуа получил травму нижней части тела на Хэллоуин. ПЛД был одним из главных факторов успеха команды в прошлом сезоне; я опасался, что без него «Кэпс» начнут «спотыкаться». В частности, я подозревал, что Уилсон и Протас зависят от Пьер-Люка в атаке. Впервые в жизни я ошибся. Команда занимает шестое место по количеству бросков в формате «5 на 5» (SA%) с показателем 53,0 и такое же по количеству ожидаемых голов (xGF%) с показателем 53,2. Как в боевике «Скорость» 1994 года, в этом автобусе несколько водителей, но он начинает отклоняться от курса.

Игра «Вашингтона» в атаке

— Это линейный график того, как доля атак «Кэпиталз» уменьшалась в течение сезона. Для сравнения, 50 — это нормально, 40 — худший показатель в лиге, а 60 — невероятно хорошо (если это можно поддерживать). «Вашингтон» не может поддерживать этот уровень — с начала декабря они контролируют всё меньше и меньше матчей. За первые 10 встреч месяца они показали результат около 50%. Это была бы команда уровня плей-офф — при условии, что у неё были бы компетентные спецбригады, которых у «столичных» нет.

— В качестве промежуточного личного мнения: «Вашингтон» с посредственной игрой в большинстве и тем стилем в формате «5 на 5», который они демонстрировали в октябре и ноябре, был бы чуть за пределами того, что мы называем претендентом на Кубок Стэнли.

— Я не уверен, связано ли это с общим снижением владения шайбой или это просто приятное дополнение к нему, но и результативность тоже упала. Овечкин, Строум и Уилсон в декабре сбавили обороты. Коннор Макмайкл — тоже, однако сомневаюсь, что когда-либо считал, что он находится «в ударе». Хендрикса Лапьера следовало бы использовать в качестве охладителя в 20 дата-центрах, которые построят в моём городе в 2026 году.

Игрок Октябрь Ноябрь Декабрь Овечкин 0,91 1,83 0,43 Строум 1,12 0,83 0,38 Бовиллье 0,42 1,13 0,41 Протас 1,60 0,53 1,43 Уилсон 0,82 1,18 0,44 Макмайкл — 0,95 0,44 Фрэнк — 1,09 1,40 Леонард 0,96 0,68 2,72 Лапьер — 0,00 — Сурдиф 0,47 0,63 — Дауд 0,45 — 0,51 Дюхейм — 1,18 —

— Как я всегда говорил, владение шайбой — это всё, что важно. Ничто другое не имеет значения, и вы ошибаетесь, если думаете, что что-то ещё важно. Хендрикс Лапьер был послан на землю и в «Вашингтон» — самим богом — как личный вызов мне. 23-летний форвард занимает первое место в рейтинге, если отсортировать игроков по проценту ожидаемых голов, так что, очевидно, он лучший хоккеист команды, скажете вы. Но подождите, мой друг!

А что, если я скажу вам, что из 367 нападающих, проведших не менее 240 минут на льду в этом сезоне, Лапьер занимает 361-е место по среднему игровому времени за матч? Когда игрок находится на таких крайностях, законы стандартной физики перестают действовать, и приходится мыслить в релятивистском ключе. Вот только я не понимаю теории относительности, и того, что происходит с Хендриксом, я также не понимаю. Он играет на правом фланге, у него даже есть неплохой бросок, а его скорость ничем не примечательна, однако это всё касается моментов на льду. Лапьер вносит свой индивидуальный вклад примерно в 15% атак — средний показатель среди нападающих чуть меньше 30%. И, что наиболее примечательно, у этого парня 0 голов. Среди форвардов с нулевым количеством фактических голов только у одного игрока больше индивидуальных ожидаемых голов — у Пейтона Кребса из «Баффало».

(— Теперь представьте, что я говорю всё то же самое о Сонни Милано, только ещё и хвалю его навыки владения шайбой и, вероятно, вкидываю какую-нибудь шутку про его причёску.)

— Самый ценный игрок «Кэпс» — это очевидный выбор: Джейкоб Чикран. Он создаёт моменты в зоне атаки, он забивает голы, он привлекает внимание. Джейкоб возглавляет рейтинг защитников по количеству шайб — как фактических, так и ожидаемых. «Вашингтон» переиграл соперников по количеству голов со счётом 41:17 во время его смен в формате «5 на 5». Только у четырёх полевых хоккеистов лучше разница шайб, и все они играют за «Колорадо».

— Игра Ника Дауда меняется. Он занимает последнее место среди нападающих по доле бросков (50,4% попыток, 48,8% ожидаемых голов), и, согласно статистике Evolving Hockey, впервые за время своего пребывания в «Вашингтоне» он стал хоккеистом, оказывающим негативное влияние на игру. Дауд по-прежнему активно отрабатывает в обороне, однако уже не является самым «экстремальным» игроком лиги — эта честь принадлежит парням из четвёртого звена «Питтсбурга». Наверное, сейчас отстойно быть ими.

Статистика Ника Дауда

— Тревор ван Римсдайк проводит свой худший сезон в составе «Кэпс» — с ним на льду команда пропустила 14 голов, а забила лишь 11. Думаю, всё выглядело бы не так плохо, если бы процент бросков «Кэпс» был выше 7,8%, когда он находится на льду — это худший показатель среди защитников и едва лучше, чем у Дауда и Дюхейма.

— Теоретически на сайте можно отыскать так называемое «свидетельство канареек» (это механизм интернет-сервисов, благодаря которому те косвенно дают понять пользователям, что не получали секретных правительственных запросов на предоставление данных; в том случае если сервисы получают их, то они убирают это уведомление, давая понять, что получили запрос и последующий судебный запрет о неразглашении. Термин произошёл от шахтёрских канареек, которые предупреждали о токсичных газах. — Прим. «Чемпионата»).

Поскольку по закону было бы запрещено объявлять: «Эй, нас обыскали правительственные агенты, они просмотрели наши записи, так что будьте осторожны», — вместо этого они бы опубликовали сообщение перед тем, как всё пойдёт не так, что-то вроде: «ФБР здесь не было». И нужно просто следить за тем, когда эта вывеска исчезнет. Тем временем мы видим: «Алекс Овечкин вышел на лёд не в зоне защиты».

— Время для нерегулярного ритуала, когда я проверяю, наносит ли Овечкин 20 бросков в час… Да, он всё ещё в форме.

