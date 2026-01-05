«Не смогут выжить». «Вашингтон» ждёт катастрофа в потенциально последнем сезоне Овечкина?

«Вашингтон» продолжает штормить. Команда Александра Овечкина опустилась на восьмое место в Восточной конференции и оказалась в опасной близости от того, чтобы выпасть за пределы зоны плей-офф.
Более того, «столичные» показывают невнятную игру, они также проиграли три из последних четырёх матчей. Если ничего не изменится, потенциально последний сезон Ови в НХЛ может обернуться катастрофой для него и его команды. Невыход в плей-офф будет оглушительным провалом.
В чём же проблемы «Вашингтона»? Этим вопросом задаются не только в России, но и в Северной Америке.
Так, обозреватель Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт призвал на помощь числа и с помощью собственной статистики попытался объяснить, в чём заключаются главные проблемы «столичных», а также сделал краткий обзор примечательных моментов в игре команды. «Чемпионат» приводит перевод материала нашего североамериканского коллеги.
Хоккеисты «Вашингтона»
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Вот что сказал Крис Серулло, известный обозреватель RMNB, после поражения «Вашингтона» от «Рейнджерс» 24 декабря:
«Кэпиталз» нужен обмен. Они не смогут «выживать», пока не вернётся Пьер-Люк Дюбуа. У них сейчас нет ни одного результативного центрального нападающего. У команды есть звено, которое она почти не использует каждый матч. Их 20-летний крайний нападающий — единственный, кто может изменить ход игры. Крайне необходимы какие-то перемены», — написал Серулло.
Как обычно, Крис прав. После короткого периода лидерства в конференции «Вашингтон» сейчас занимает седьмое место на Востоке и продолжает опускаться всё ниже. Команда, которая входила в тройку лучших в лиге по игре «5 на 5», в декабре опустилась на 15-е место.
Им нужны перемены. Им нужны большие перемены. Восстановление после травм, восстановление после болезней, один-два обмена, налаживание игры в большинстве, никаких больше насмешек от клубных журналистов и так далее, и тому подобное.
Если вы чувствуете царящее в сообществе разочарование, это потому, что мы все видим, что «Кэпиталз» в своей основе могут быть очень хорошей командой. Если бы вы сказали это три года назад, вас бы назвали еретиком. Но они практически осуществили сложнейшую перестройку на ходу, и в последний год контракта Алекса Овечкина у них ещё есть шанс — вопреки всем ожиданиям — побороться за Кубок.
Однако сейчас они движутся не по этой траектории. Давайте рассмотрим ситуацию в целом.
«Краткий обзор» — это всё более нерегулярная рубрика, где мы рассматриваем статистику полевых игроков «Кэпс» при игре «5 на 5» и используем её в качестве отправной точки для дальнейшего обсуждения.
Александр Овечкин
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Обозначения:
TOI — время на льду в минутах. Здесь учитывается только игра в формате «5 на 5»;
SA% — процент бросков. Доля от общего числа бросков, нанесённых «Вашингтоном», пока хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». 50% означает нормальный результат; чем выше, тем лучше;
xGF% — процент ожидаемых голов. Доля ожидаемых голов, забитых «Вашингтоном», когда полевой хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». Показатель ожидаемых шайб отражает то, с какой вероятностью каждый бросок игрока станет голевым. 50% означает нормальный результат; чем выше, тем лучше;
GF% — процент забитых голов. Доля всех голов, забитых «Вашингтоном», когда полевой хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». 50% означает нормальный результат; чем выше, тем лучше;
PDO — сумма процента реализации бросков и процента отражённых бросков «Вашингтона», когда полевой хоккеист находится на льду в формате «5 на 5». Единица означает средний показатель по лиге. Аббревиатура ничего не означает, и да, я её ненавижу.
Нападающие:
|Игрок
|TOI
|SA%
|xGF%
|GF%
|PDO
|Лапьер
|307
|58,9
|59,1
|54,3
|0,99
|Уилсон
|485
|57,1
|57,9
|66,9
|1,03
|Милано
|191
|56,1
|55,0
|57,7
|1,01
|Фрэнк
|271
|50,5
|54,8
|58,9
|1,04
|Протас
|545
|56,2
|54,2
|64,8
|1,03
|Строум
|482
|51,6
|54,1
|66,6
|1,07
|Сурдиф
|465
|55,1
|53,9
|59,8
|1,01
|Бовиллье
|501
|52,5
|53,2
|51,8
|1,00
|Овечкин
|469
|52,0
|52,0
|61,0
|1,06
|Макмайкл
|455
|50,9
|50,2
|53,0
|1,01
|Дюхейм
|373
|47,5
|49,9
|42,6
|0,99
|Леонард
|344
|49,3
|49,4
|68,7
|1,05
|Дауд
|347
|50,4
|48,8
|45,2
|0,98
Защитники:
|Игрок
|TOI
|SA%
|xGF%
|GF%
|PDO
|Чикран
|682
|55,6
|55,4
|70,0
|1,06
|Рой
|650
|53,1
|54,9
|62,7
|1,02
|Фехервари
|583
|53,1
|54,6
|56,9
|1,00
|Карлсон
|534
|57,3
|54,0
|57,5
|1,00
|ван Римсдайк
|389
|47,3
|50,9
|44,7
|1,00
|Сандин
|489
|49,8
|49,9
|55,6
|1,03
|Чисхольм
|205
|48,8
|44,1
|51,1
|1,01
Выводы:
— Напоминаем: в кратком обзоре не рассматривается игра спецбригад. Спецбригады «Вашингтона» по-прежнему ужасны, и если что-то и помешает Овечкину попасть в плей-офф в его последнем* сезоне, так это именно они.
— Я думал, что команда обречена, когда Пьер-Люк Дюбуа получил травму нижней части тела на Хэллоуин. ПЛД был одним из главных факторов успеха команды в прошлом сезоне; я опасался, что без него «Кэпс» начнут «спотыкаться». В частности, я подозревал, что Уилсон и Протас зависят от Пьер-Люка в атаке. Впервые в жизни я ошибся. Команда занимает шестое место по количеству бросков в формате «5 на 5» (SA%) с показателем 53,0 и такое же по количеству ожидаемых голов (xGF%) с показателем 53,2. Как в боевике «Скорость» 1994 года, в этом автобусе несколько водителей, но он начинает отклоняться от курса.
Игра «Вашингтона» в атаке
Фото: Скрин
— Это линейный график того, как доля атак «Кэпиталз» уменьшалась в течение сезона. Для сравнения, 50 — это нормально, 40 — худший показатель в лиге, а 60 — невероятно хорошо (если это можно поддерживать). «Вашингтон» не может поддерживать этот уровень — с начала декабря они контролируют всё меньше и меньше матчей. За первые 10 встреч месяца они показали результат около 50%. Это была бы команда уровня плей-офф — при условии, что у неё были бы компетентные спецбригады, которых у «столичных» нет.
— В качестве промежуточного личного мнения: «Вашингтон» с посредственной игрой в большинстве и тем стилем в формате «5 на 5», который они демонстрировали в октябре и ноябре, был бы чуть за пределами того, что мы называем претендентом на Кубок Стэнли.
— Я не уверен, связано ли это с общим снижением владения шайбой или это просто приятное дополнение к нему, но и результативность тоже упала. Овечкин, Строум и Уилсон в декабре сбавили обороты. Коннор Макмайкл — тоже, однако сомневаюсь, что когда-либо считал, что он находится «в ударе». Хендрикса Лапьера следовало бы использовать в качестве охладителя в 20 дата-центрах, которые построят в моём городе в 2026 году.
|Игрок
|Октябрь
|Ноябрь
|Декабрь
|Овечкин
|0,91
|1,83
|0,43
|Строум
|1,12
|0,83
|0,38
|Бовиллье
|0,42
|1,13
|0,41
|Протас
|1,60
|0,53
|1,43
|Уилсон
|0,82
|1,18
|0,44
|Макмайкл
|—
|0,95
|0,44
|Фрэнк
|—
|1,09
|1,40
|Леонард
|0,96
|0,68
|2,72
|Лапьер
|—
|0,00
|—
|Сурдиф
|0,47
|0,63
|—
|Дауд
|0,45
|—
|0,51
|Дюхейм
|—
|1,18
|—
— Как я всегда говорил, владение шайбой — это всё, что важно. Ничто другое не имеет значения, и вы ошибаетесь, если думаете, что что-то ещё важно. Хендрикс Лапьер был послан на землю и в «Вашингтон» — самим богом — как личный вызов мне. 23-летний форвард занимает первое место в рейтинге, если отсортировать игроков по проценту ожидаемых голов, так что, очевидно, он лучший хоккеист команды, скажете вы. Но подождите, мой друг!
А что, если я скажу вам, что из 367 нападающих, проведших не менее 240 минут на льду в этом сезоне, Лапьер занимает 361-е место по среднему игровому времени за матч? Когда игрок находится на таких крайностях, законы стандартной физики перестают действовать, и приходится мыслить в релятивистском ключе. Вот только я не понимаю теории относительности, и того, что происходит с Хендриксом, я также не понимаю. Он играет на правом фланге, у него даже есть неплохой бросок, а его скорость ничем не примечательна, однако это всё касается моментов на льду. Лапьер вносит свой индивидуальный вклад примерно в 15% атак — средний показатель среди нападающих чуть меньше 30%. И, что наиболее примечательно, у этого парня 0 голов. Среди форвардов с нулевым количеством фактических голов только у одного игрока больше индивидуальных ожидаемых голов — у Пейтона Кребса из «Баффало».
(— Теперь представьте, что я говорю всё то же самое о Сонни Милано, только ещё и хвалю его навыки владения шайбой и, вероятно, вкидываю какую-нибудь шутку про его причёску.)
— Самый ценный игрок «Кэпс» — это очевидный выбор: Джейкоб Чикран. Он создаёт моменты в зоне атаки, он забивает голы, он привлекает внимание. Джейкоб возглавляет рейтинг защитников по количеству шайб — как фактических, так и ожидаемых. «Вашингтон» переиграл соперников по количеству голов со счётом 41:17 во время его смен в формате «5 на 5». Только у четырёх полевых хоккеистов лучше разница шайб, и все они играют за «Колорадо».
— Игра Ника Дауда меняется. Он занимает последнее место среди нападающих по доле бросков (50,4% попыток, 48,8% ожидаемых голов), и, согласно статистике Evolving Hockey, впервые за время своего пребывания в «Вашингтоне» он стал хоккеистом, оказывающим негативное влияние на игру. Дауд по-прежнему активно отрабатывает в обороне, однако уже не является самым «экстремальным» игроком лиги — эта честь принадлежит парням из четвёртого звена «Питтсбурга». Наверное, сейчас отстойно быть ими.
Статистика Ника Дауда
Фото: Скрин
— Тревор ван Римсдайк проводит свой худший сезон в составе «Кэпс» — с ним на льду команда пропустила 14 голов, а забила лишь 11. Думаю, всё выглядело бы не так плохо, если бы процент бросков «Кэпс» был выше 7,8%, когда он находится на льду — это худший показатель среди защитников и едва лучше, чем у Дауда и Дюхейма.
— Теоретически на сайте можно отыскать так называемое «свидетельство канареек» (это механизм интернет-сервисов, благодаря которому те косвенно дают понять пользователям, что не получали секретных правительственных запросов на предоставление данных; в том случае если сервисы получают их, то они убирают это уведомление, давая понять, что получили запрос и последующий судебный запрет о неразглашении. Термин произошёл от шахтёрских канареек, которые предупреждали о токсичных газах. — Прим. «Чемпионата»).
Поскольку по закону было бы запрещено объявлять: «Эй, нас обыскали правительственные агенты, они просмотрели наши записи, так что будьте осторожны», — вместо этого они бы опубликовали сообщение перед тем, как всё пойдёт не так, что-то вроде: «ФБР здесь не было». И нужно просто следить за тем, когда эта вывеска исчезнет. Тем временем мы видим: «Алекс Овечкин вышел на лёд не в зоне защиты».
— Время для нерегулярного ритуала, когда я проверяю, наносит ли Овечкин 20 бросков в час… Да, он всё ещё в форме.