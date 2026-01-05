Кадровая революция. Поможет ли «Адмиралу» смена главного тренера и менеджмента?

В «Адмирале» решили устроить кадровую революцию прямо по ходу регулярного чемпионата. Сначала в клубе (правда, ещё летом) прекратили сотрудничество со спортивным директором Павлом Житковым, а буквально недавно отказались от услуг многолетнего главного тренера «моряков» Леонида Тамбиева. При этом сам специалист признался, что выжал из себя всё и дал команде всё, что мог. Стороны, как это часто бывает в таких случаях, попросту устали друг от друга. Тамбиев — требовательный тренер, а в определённых моментах — даже жёсткий. По-иному в «Адмирале» нельзя: брать своё эта команда может только характером, потому что большого мастерства нет. Однако рано или поздно подобным вещам приходит конец.

Вполне возможно, что руководство клуба в лице генерального директора Алексея Ана поторопилось, уволив Тамбиева после нескольких провальных отрезков, потому что пришедший на его место в должности исполняющего обязанности главного тренера Ильнур Гизатуллин ничего выдающегося не показал. Команда из Владивостока продолжает находиться на последнем месте в Восточной конференции. Видимо, в клубе поняли свою ошибку и поспешность в действиях и решили сменить не только главного тренера, но и весь менеджерский блок.

На пост генерального менеджера (которого раньше в «Адмирале» не было) пришёл Виктор Гордиюк, спортивным директором стал Александр Ардашев. Селекция в специфических дальневосточных условиях — сложная штука. Варианты с Владивостоком и Хабаровском хоккеисты рассматривают едва ли не в последнюю очередь, плюс без дальневосточной надбавки здесь порой не обойтись. То бишь приходится переплачивать, но сорить деньгами у клуба возможности нет.

Леонид Тамбиев и игроки «Адмирала» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Приходится проявлять навыки и менеджерское мастерство. Посмотрим, насколько успешно это получится сделать у Гордиюка и Ардашева.

Главным же тренером было решено назначить Олега Браташа. Интересно, что Браташ до этого работал в ВХЛ с «Бураном», звёзд с неба не хватал, но хорошо ещё по совместному выступлению за «Крылья Советов» знаком с Гордиюком. Думается, что именно новоиспечённый генменеджер предложил данную кандидатуру на пост главного тренера.

«Эмоции оптимистичные. Всегда хочется надеяться на лучшее. За одну тренировку сложно внедрить много нового. Но и ничего не менять – не выход, потому что команда в такой ситуации, когда перемены необходимы. Ситуация сложная, однако будем на ходу подкручивать гайки и винтики. Собственно, этим сегодня и занимались. Мы будем выбирать ту модель, которая приносит очки. Будем стремиться к результату, а не к тому, чтобы кому-то понравиться, и не будем упираться в ярлыки «атакующий» или «оборонительный» хоккей. Будем думать только о том, как достичь нашей цели», — заявил сам Олег Владимирович после первого проведённого занятия с новой для себя командой.

Методы работы у Браташа, кстати, тоже далеко не самые простые, поэтому расслабляться хоккеистам «Адмирала» точно не стоит. Плюс нужны сильные помощники, как это было в «Ладе». Трудно представить, что такая оперативная смена главного тренера и менеджерского блока резко пойдёт на пользу и поможет симпатичной владивостокской команде. В подобных ситуациях нужно время, однако его у «Адмирала» нет от слова совсем. Главные конкуренты и так уходят в отрыв, а если продолжать терять очки, то ситуация может стать критической. Так что попасть в плей-офф в нынешней ситуации для «моряков» будет сродни подвигу.