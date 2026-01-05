«Салават» рвётся в топ-5 Востока, у «Динамо» три поражения подряд. Итоги дня в КХЛ

5 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги.

На 11-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин забил первый гол. На 40-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сравнял счёт. На 44-й минуте Никита Зоркин вывел уфимскую команду вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 42 матча, в которых набрал 40 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 43 встреч располагается на пятой строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 15-й минуте форвард Райли Саттер удвоил преимущество китайского клуба. На 23-й минуте нападающий Иван Савчик сократил отставание «Лады». На 43-й минуте форвард тольяттинцев Тайлер Граовац сравнял счёт. На 50-й минуте Спенсер Фу вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» прервали серию из трёх поражений, а «Лада» — продлила до шести.

На 14-й минуте нападающий «Сочи» Уилл Биттен забил первый гол. На 53-й минуте форвард Жан-Кристоф Боден удвоил преимущество южного клуба, установив окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, «Динамо» потерпело третье поражение подряд.

Матчи 6 января

