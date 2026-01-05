Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 5 января 2026 года, обзор, видео голов, новости хоккея

«Салават» рвётся в топ-5 Востока, у «Динамо» три поражения подряд. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 5 января 2026 года
Бело-голубые снова уступили «Сочи», «Шанхай» обыграл «Ладу».

5 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Ремпал, Родевальд) – 10:55 (5x5)     1:1 Хоружев (Федотов, Точилкин) – 39:28 (5x5)     2:1 Зоркин (Бутузов) – 43:54 (5x5)    

На 11-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин забил первый гол. На 40-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сравнял счёт. На 44-й минуте Никита Зоркин вывел уфимскую команду вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 42 матча, в которых набрал 40 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 43 встреч располагается на пятой строчке Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Фу (Меркли, Джозефс) – 02:38 (5x5)     2:0 Саттер (Лабанк, Кленденинг) – 14:22 (5x5)     2:1 Савчик (Тянулин, Сетдиков) – 22:43 (5x5)     2:2 Грошев (Михайлов, Граовац) – 42:53 (5x5)     3:2 Фу (Сомерби, Вагнер) – 49:02 (5x5)    

На третьей минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу забил первый гол. На 15-й минуте форвард Райли Саттер удвоил преимущество китайского клуба. На 23-й минуте нападающий Иван Савчик сократил отставание «Лады». На 43-й минуте форвард тольяттинцев Тайлер Граовац сравнял счёт. На 50-й минуте Спенсер Фу вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» прервали серию из трёх поражений, а «Лада» — продлила до шести.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Биттен (Венгрыжановский) – 13:35 (5x5)     2:0 Боден (Кагарлицкий) – 52:41 (5x5)    

На 14-й минуте нападающий «Сочи» Уилл Биттен забил первый гол. На 53-й минуте форвард Жан-Кристоф Боден удвоил преимущество южного клуба, установив окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, «Динамо» потерпело третье поражение подряд.

Матчи 6 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
