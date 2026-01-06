Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вашингтон — Анахайм — 7:4 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ-2025/2026, дубль Овечкина

Овечкин положил дубль! И установил крутой рекорд на века
Максим Макаров
Овечкин оформил дубль в игре с «Анахаймом»
Комментарии
А «Вашингтон» одержал первую победу в новом году.

«Анахайм» после уверенного начала регулярного чемпионата немного сбавил обороты – «утки» проиграли пять матчей подряд и опустились на третье место в Тихоокеанском дивизионе.

У «Вашингтона» в новом календарном году тоже складывается нелучшим образом – «столичные» проиграли обе встречи, уступив «Чикаго» и «Оттаве». Период спада проживает и Александр Овечкин, который не забивал три игры подряд, а в последних 14-и отличился всего один раз.

Счёт открыл «Анахайм» — Крис Крайдер мощно зарядил из правого круга вбрасывания и вывел команду вперёд. Далее «Вашингтон» встрепенулся, а молодой форвард «столичных» Джастин Сурдиф сделал заявку на выступление игрового дня минимум. В первом периоде канадец расчехлил мощный и хлёсткий бросок с кистей, который не давал покоя Петру Мразеку.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Крайдер (Целльвегер) – 06:33     1:1 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 15:56     2:1 Сурдиф (Макмайкл) – 18:58     3:1 Леонард (Сурдиф, Макмайкл) – 25:54     4:1 Сурдиф (Леонард, Макмайкл) – 27:30     5:1 Овечкин (Фехервари, Карлсон) – 28:52     5:2 Киллорн (Джонстон) – 32:56     5:3 Труба (Терри) – 34:12     5:4 Сеннеке (Готье, Лакомб) – 49:22     6:4 Карлсон (Дауд, Фехервари) – 58:46     7:4 Овечкин (Сурдиф) – 59:18    

А в следующем отрезке и вовсе оформил хет-трик – Макмайкл, Леонард и Сурдиф просто-напросто разорвали оборону соперника в две передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Чуть позже пришло время голов эпохальных! Александр Овечкин вспомнил про существование офиса, заехал туда и бросил с кистей так, что шайба пулей вылетела из ворот. Это был 349-й домашний матч, в котором забивает Овечкин, по этому показателю он превзошёл Горди Хоу и стал единоличным лидером. С учётом того, что ниже находятся Гретцки, Ягр и Гартнер, можно сказать уверенно – это рекорд на века.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отрыв в четыре шайбы усыпил бдительности «Вашингтона», команда Карбери начала давать «Анахайму» творить у своих ворот, и результат не заставил себя долго ждать – «утки» к середине третьего периода сократили отставание до минимума. Но довести дело до полноценного камбэка не удалось – сначала Карлсон отправил парашют со своей лицевой в пустые ворота, а затем отличился и Овечкин, который оформил первый дубль за месяц.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Кэпиталз» одержали первую победу в новом календарном году, а Александр Овечкин забросил 913-ю и 914-ю шайбу в НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android