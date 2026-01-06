Овечкин положил дубль! И установил крутой рекорд на века

«Анахайм» после уверенного начала регулярного чемпионата немного сбавил обороты – «утки» проиграли пять матчей подряд и опустились на третье место в Тихоокеанском дивизионе.

У «Вашингтона» в новом календарном году тоже складывается нелучшим образом – «столичные» проиграли обе встречи, уступив «Чикаго» и «Оттаве». Период спада проживает и Александр Овечкин, который не забивал три игры подряд, а в последних 14-и отличился всего один раз.

Счёт открыл «Анахайм» — Крис Крайдер мощно зарядил из правого круга вбрасывания и вывел команду вперёд. Далее «Вашингтон» встрепенулся, а молодой форвард «столичных» Джастин Сурдиф сделал заявку на выступление игрового дня минимум. В первом периоде канадец расчехлил мощный и хлёсткий бросок с кистей, который не давал покоя Петру Мразеку.

А в следующем отрезке и вовсе оформил хет-трик – Макмайкл, Леонард и Сурдиф просто-напросто разорвали оборону соперника в две передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Чуть позже пришло время голов эпохальных! Александр Овечкин вспомнил про существование офиса, заехал туда и бросил с кистей так, что шайба пулей вылетела из ворот. Это был 349-й домашний матч, в котором забивает Овечкин, по этому показателю он превзошёл Горди Хоу и стал единоличным лидером. С учётом того, что ниже находятся Гретцки, Ягр и Гартнер, можно сказать уверенно – это рекорд на века.

Отрыв в четыре шайбы усыпил бдительности «Вашингтона», команда Карбери начала давать «Анахайму» творить у своих ворот, и результат не заставил себя долго ждать – «утки» к середине третьего периода сократили отставание до минимума. Но довести дело до полноценного камбэка не удалось – сначала Карлсон отправил парашют со своей лицевой в пустые ворота, а затем отличился и Овечкин, который оформил первый дубль за месяц.

«Кэпиталз» одержали первую победу в новом календарном году, а Александр Овечкин забросил 913-ю и 914-ю шайбу в НХЛ.