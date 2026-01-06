Уникальный финал МЧМ! Швеция изгнала демонов, взяв первое золото за 14 лет

Последние 13 лет на молодёжных чемпионатах мира по хоккею побеждали только три команды – США, Канады и Финляндии – с тех пор, как Швеция единственным голом в овертайме обыграла Россию в Калгари-2012. 10 лет МЧМ не видел полностью европейского финала – с тех пор, как Финляндия обыграла Россию в эпичном матче, который чуть не упустила на последних секундах.

И никогда прежде в финалах МЧМ не встречались Швеция и Чехия, так что этот финал уверенно можно назвать уникальным. У первых уже давно в обязательную программу входило идеальное выступление на групповой стадии и вылет в плей-офф, а их привычным спутником и главным врагом стала бесхарактерность и неумение собраться и затащить в самый важный момент, несмотря на обилие таланта.

Вторые в последнее время переживают ренессанс – после чешской доминации в мировом хоккее в конце 1990-х — 2000-х было безвременье, но в 2024-м национальная сборная выиграла чемпионат мира, а молодёжная уже сейчас ходит где-то рядом с вожделенным золотом и последние три года неизменно брала медали – серебро и две бронзы, а её главной чертой характера можно назвать невероятную стойкость и умение не сдаваться в любой ситуации.

Обе команды провели сумасшедшие полуфиналы – шведы выгрызли у финнов путёвку в главный матч в серии буллитов, чехи дожали неуступчивую Канаду на последних минутах основного времени. Вчерашние игры забрали много сил как физических, так и эмоциональных, и финал начался довольно осторожно. Чехи дважды получали большинство, но первое не реализовали, а во втором пропустили сами. Момент был довольно странным – чехи упустили шайбу со вбрасывания в чужой зоне, затем судья вскинул руку, сигнализируя отложенный штраф, когда Вацлав Нестрашил выбил клюшку у Каспера Юстоворы. Чехи резко остановились, но игра продолжилась. Джек Берглунд подхватил шайбу, прошёл сквозь двух защитников и нанёс бросок по воротам, затем подобрал отскок и выдал хитрую передачу из-за ворот на Юстовору – Михал Оршулак даже не успел обернуться и занять позицию.

Чехи на этом турнире практически всегда пропускали первыми, и это не мешало им выигрывать. Однако шведы, похоже, были серьёзно настроены изгнать своих демонов. Они держали максимальную концентрацию, чистили пятак, блокировали броски, лишали чехов шайбы и возможности атаковать. Во втором периоде слово опять сказали спецбригады – Виктор Эклунд добил шайбу в большинстве после броска Ивара Штенберга.

На старте третьего Саша Бумедьенн броском с острого угла в ближний угол сделал счёт 3:0 – и шведы уже могли почувствовать вкус золота, но чехи всё-таки показали свою фирменную неуступчивость и не собирались уходить, не хлопнув дверью. Они сумели возродить интригу и заставили «Тре Крунур» пройти последнее, самое сложное испытание — на прочность.

Патрик Аугуста заменил вратаря на шестого полевого за четыре минуты до конца, Чехия прижала шведов в своей зоне, и Адам Иржичек отыграл одну шайбу. За 24 секунды до сирены Матей Кубиэса сделал счёт 2:3 и, никогда не говори никогда, но в этот раз шведы не сломались и выстояли, завершив матч голом в пустые ворота.

Швеция впервые за 14 лет стала чемпионом мира среди молодёжных команд. Изнали демонов. Больше не бесхарактерные!