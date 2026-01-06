Скидки
Хоккей Статьи

Швеция – Чехия – 4:2, обзор финала молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2026

Уникальный финал МЧМ! Швеция изгнала демонов, взяв первое золото за 14 лет
Елена Кузнецова
Больше не бесхарактерные.

Последние 13 лет на молодёжных чемпионатах мира по хоккею побеждали только три команды – США, Канады и Финляндии – с тех пор, как Швеция единственным голом в овертайме обыграла Россию в Калгари-2012. 10 лет МЧМ не видел полностью европейского финала – с тех пор, как Финляндия обыграла Россию в эпичном матче, который чуть не упустила на последних секундах.

И никогда прежде в финалах МЧМ не встречались Швеция и Чехия, так что этот финал уверенно можно назвать уникальным. У первых уже давно в обязательную программу входило идеальное выступление на групповой стадии и вылет в плей-офф, а их привычным спутником и главным врагом стала бесхарактерность и неумение собраться и затащить в самый важный момент, несмотря на обилие таланта.

Вторые в последнее время переживают ренессанс – после чешской доминации в мировом хоккее в конце 1990-х — 2000-х было безвременье, но в 2024-м национальная сборная выиграла чемпионат мира, а молодёжная уже сейчас ходит где-то рядом с вожделенным золотом и последние три года неизменно брала медали – серебро и две бронзы, а её главной чертой характера можно назвать невероятную стойкость и умение не сдаваться в любой ситуации.

Обе команды провели сумасшедшие полуфиналы – шведы выгрызли у финнов путёвку в главный матч в серии буллитов, чехи дожали неуступчивую Канаду на последних минутах основного времени. Вчерашние игры забрали много сил как физических, так и эмоциональных, и финал начался довольно осторожно. Чехи дважды получали большинство, но первое не реализовали, а во втором пропустили сами. Момент был довольно странным – чехи упустили шайбу со вбрасывания в чужой зоне, затем судья вскинул руку, сигнализируя отложенный штраф, когда Вацлав Нестрашил выбил клюшку у Каспера Юстоворы. Чехи резко остановились, но игра продолжилась. Джек Берглунд подхватил шайбу, прошёл сквозь двух защитников и нанёс бросок по воротам, затем подобрал отскок и выдал хитрую передачу из-за ворот на Юстовору – Михал Оршулак даже не успел обернуться и занять позицию.

U20 ЧМ-2026 . Финал
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 2
Чехия U20
1:0 Юстовора (Берглунд) – 14:46 (4x5)     2:0 Эклунд (Берглунд, Штенберг) – 29:21 (5x4)     3:0 Бумедьенн (Штенберг, Бьёрк) – 43:47 (5x5)     3:1 Иржичек (Фибигр, Нестрашил) – 57:36 (6x5)     3:2 Кубиэса (Фибигр, Чихар) – 59:36 (6x5)     4:2 Штенберг (Эклунд, Бьёрк) – 59:52 (en)    

Чехи на этом турнире практически всегда пропускали первыми, и это не мешало им выигрывать. Однако шведы, похоже, были серьёзно настроены изгнать своих демонов. Они держали максимальную концентрацию, чистили пятак, блокировали броски, лишали чехов шайбы и возможности атаковать. Во втором периоде слово опять сказали спецбригады – Виктор Эклунд добил шайбу в большинстве после броска Ивара Штенберга.

На старте третьего Саша Бумедьенн броском с острого угла в ближний угол сделал счёт 3:0 – и шведы уже могли почувствовать вкус золота, но чехи всё-таки показали свою фирменную неуступчивость и не собирались уходить, не хлопнув дверью. Они сумели возродить интригу и заставили «Тре Крунур» пройти последнее, самое сложное испытание — на прочность.

Патрик Аугуста заменил вратаря на шестого полевого за четыре минуты до конца, Чехия прижала шведов в своей зоне, и Адам Иржичек отыграл одну шайбу. За 24 секунды до сирены Матей Кубиэса сделал счёт 2:3 и, никогда не говори никогда, но в этот раз шведы не сломались и выстояли, завершив матч голом в пустые ворота.

Швеция впервые за 14 лет стала чемпионом мира среди молодёжных команд. Изнали демонов. Больше не бесхарактерные!

