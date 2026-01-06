Ужасная травма Шестёркина. Упал после столкновения и покинул лёд с посторонней помощью

«Рейнджерс» продолжают всеми силами цепляться за восьмёрку, но с начала регулярного чемпионата подопечные Салливана никак не могут выдать победную серию и залезть в зону плей-офф. Более того, если бы не подвиги Игоря Шестёркина, «синерубашечники» могли бы быть ещё ниже.

Сегодня по нью-йоркской команде и её перспективам был нанесён серьёзнейший удар – основной вратарь получил травму. В середине первого периода Петерка активно полез на ворота, чтобы доработать момент, стал тормозить во вратарской и оказал давление на Шестёркина, который начал заваливаться в ворота. Всё бы ничего, но правая нога оказалась на льду и пошла на излом.

На этом встреча для российского вратаря была закончена – при помощи персонала он прихрамывая покинул площадку. Это отмечают и очевидцы, которые работали в подтрибунке. Стефан Валикут в послематчевом обзоре сказал: «Шестёркин прошёл по коридору, прихрамывая на одну ногу».

Заменил Шестёркина Джонатан Куик, который в начале второго периода оказался почти в таком же положении – Даниил Бут стал резать угол, а Рэддиш натолкнул форварда «Юты» на своего вратаря. Куик сразу же взбесился и пошёл разбираться, а после матча, отвечая на вопрос, правда ли, что игроки «Мамонт» оказывают повышенное физическое давление на вратарей, сказал: «Это хороший вопрос, я подумаю над ним».

Также американский голкипер высказался о повреждении Шестёркина: «Поддержите его. Где бы вы ни находились, когда ваши ребята получают травму, вы должны взять ответственность. Всей командой». Позже он сказал, что ещё не видел момента, когда его партнёр получает травму.

Главный тренер команды Майк Салливан сказал после игры: «Мы не хотим, чтобы он получил травму. Он важная часть нашей команды. Надеемся, что всё не слишком серьёзно. Ему проведут дополнительные обследования».

Сообщается, что Игорь Шестёркин уже проводит дополнительные обследования на травму нижней части тела. Остаётся надеяться, что на телетрансляции момент с повреждением выглядел более ужасно, чем он есть на самом деле, и российский вратарь не окажется вне игры на продолжительное время.