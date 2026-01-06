«Мой уход из «Трактора» сводится к уважению». Интервью с новым тренером «Авангарда»

В прошлом сезоне «Трактор» под управлением Бенуа Гру добрался до финала Кубка Гагарина, повторив свой лучший результат в истории. Казалось, что челябинцев ждёт продолжение и развитие успеха в новом чемпионате, но вместо этого в «Тракторе» уже в конце осени случилась настоящая революция. Гру взял самоотвод и покинул клуб, Челябинск покинул и его помощник Марио Рише, управление клубом взял на себя молодой специалист Рафаэль Рише, помогавший Гру в «серебряном» сезоне, а в помощь ему были выписаны опытные российские специалисты Евгений Корешков и Сергей Зубов. Но и младший Рише оставался в «Тракторе» недолго – перед паузой на Кубок Первого канала канадец написал заявление об увольнении.

«Трактор» пошёл своей дорогой, а Рише получил новое предложение в КХЛ. Рафаэль вошёл в тренерский штаб «Авангарда» и стал помогать Ги Буше. Что случилось в Челябинске? За что Рише отвечает в Омске? Почему он вообще уже тренирует в столь раннем возрасте? Об этом обозреватель «Чемпионата» поговорил с Рафаэлем в канун Нового года.

Рафаэль Рише Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«В России я никогда не чувствовал недостаток уважения со стороны хоккеистов»

— Рафаэль, вам 31 год, но у вас уже больше 10 лет тренерского опыта за плечами. Как так получилось?

— Хоккей всегда был моей страстью, мне всегда хотелось оставаться в нём, хотя бы около него. Игровой карьеры не вышло, но мне посчастливилось стать тренером и сделать это в довольно раннем возрасте.

— Работая в Канаде, вы специализировались на тактике и работе с форвардами?

— Да, по большей части моя специализация – это тактика, большинство и работа с нападающими.

— Ещё у вас был опыт работы видеотренером.

— Да, это было в Канаде. В мои обязанности входило готовить нарезки видео для разбора главным тренером.

— В 29 лет вы оказались в России, за много километров от дома…

— Понятно, что переезд в новую страну – это всегда важный шаг и большой вызов для любого человека. При этом тогда, в 2024-м, моя девушка была беременна, она осталась дома и там родила ребёнка. Это тоже было для меня серьёзным испытанием. Тем не менее всё, что происходит со мной в России – это невероятный опыт, и в Челябинске, и сейчас в Омске ко мне относятся просто наилучшим образом.

— В России до сих пор часто смотрят не на умения тренера, а на его бэкграунд. Не сталкивались с отсутствием должной субординации?

— Нет, никогда я не чувствовал недостаток уважения. Напротив, у меня получалось выстраивать отличные отношения с игроками.

— В марте 2025-го вы стали рекордсменом КХЛ. После прихода в «Авангард» думали, что это символично случилось в Омске?

— Да, действительно, забавно получилось. Конечно, это совпадение, но от того этот опыт становится ещё более особенным. Конечно, тот мой рекорд – это одна из вещей, которые я буду помнить всю жизнь.

«После возвращения Свитова моя роль в «Авангарде» будет называться «глаза в небе». Первый такой опыт для меня»

— Сейчас вы уже какое-то время в «Авангарде». Расскажите о вашем функционале в штабе Буше.

— Я помогаю Ги готовить команду к следующему сопернику, разбирать действия нашей команды. У нас такое тесное взаимодействие, работаем над тактикой и игрой в равных составах.

— Видел вас на матче ВХЛ в Омске, и Ги говорил, что вы будете в том числе взаимодействовать с «Крыльями». Как это конкретно будет происходить?

— Так как я в отличных отношениях и с Буше, и с Луи Робитайлом (главный тренер «Омских Крыльев». – Прим. «Чемпионата»), то как раз есть возможность выстроить мостик между командами ВХЛ и КХЛ. Чтобы хоккеисты «Крыльев» понимали, во что мы играем, чего от них ждём, чтобы была полная информация у ребят.

— Допускаете, что кто-то из игроков «Крыльев» по вашей рекомендации перейдёт в «Авангард»?

— Пока мы до этой стадии ещё не дошли, я лишь раз наблюдал воочию за «Крыльями». Но когда я проведу больше времени с ребятами, когда посещу больше тренировок, то, вероятно, я смогу выявить тех хоккеистов, которые будут способны помочь «Авангарду», когда это потребуется.

— Речь идёт о молодых хоккеистах?

— Думаю, это может быть игрок любого возраста, если он готов к уровню КХЛ. И в «Тракторе» у меня было то же самое, мы вызывали ребят из ВХЛ и МХЛ, если они были готовы. Возраст здесь не имеет какого-то значения.

— Как давно вы знакомы с Луи Робитайлом?

— Мы с ним проработали три года, с тех пор прошло ещё года три… Так что лет шесть-семь лично знакомы.

— Удалось сделать ему сюрприз, как вы и хотели?

— Не совсем (смеётся) Новости меня опередили, он увидел их раньше, чем меня самого.

— В «Тракторе» вы ведь отвечали и за большинство. В «Авангарде» будете помогать Буше в этом компоненте?

— По большинству Ги больше помогает всё-таки Андрей Подконицки. Мой взор направлен на игру в формате «5 на 5», чтобы понимать, на какие свои сильные стороны мы делаем акцент и на какие слабые стороны соперников следует обратить внимание, чтобы добиться победы.

— Действительно ли есть договорённость, что после возвращения в строй Александра Свитова вы будете работать не на лавке, а сверху на трибуне?

— Да, всё так.

— Насколько это непривычный для вас формат работы?

— Для меня это будет первый такой опыт, если не считать периода в сборной Канады, когда я был видеотренером. Но вообще в НХЛ это обычная практика: там, как правило, всегда есть человек, который смотрит за игрой сверху, чтобы давать иную точку зрения, иной взгляд. Там это называется «глаза в небе».

— Слышал, что вы могли оказаться в системе «Авангарда» в межсезонье, но не приняли предложение стать главным тренером «Крыльев». Это так?

— У вас не совсем верная информация. Да, было предложение присоединиться к «Авангарду», но не в качестве главного тренера команды ВХЛ. Тогда я принял решение остаться в «Тракторе».

— Вообще, давно ли вы знакомы с Ги Буше?

— Мы напрямую никак не были связаны, не были знакомы. Просто у нас есть общий друг Мартин Рэймонд (помощник Ги Буше во время его работы в «Оттаве». – Прим. «Чемпионата»), который для меня своего рода наставник. И именно он был связующим звеном между мной и Ги до того, как я приехал в Омск.

— Можно сказать, что с Буше смотрите на хоккей одинаково?

— Однозначно.

Рафаэль Рише, Ги Буше и Дэйв Барр на тренировке «Авангарда» Фото: hawk.ru

«В Челябинске у меня появилась возможность проявить себя. Но время было неподходящим»

— Уход Бенуа Гру из «Трактора» стал для вас сюрпризом, как и для остальных?

— Если вы спрашиваете, был ли я удивлён, то отвечу: «И да, и нет». Потому что я понимал, что ему тяжело, он вдали от дома, он очень скучал по дому. «Трактор» в прошлом сезоне дошёл до финала, так что межсезонье вышло коротким, у Бенуа не получилось достаточно времени побыть со своей любимой, со своим сыном. Ему было реально сложно, и я это знал.

— Он как-то передал вам дела как преемнику?

— Мы немного поговорили, но не сказал бы, что это было именно в виде передачи дел. Потому что у меня был собственный план, собственное видение.

— И в рамках этого видения изначально вы собирались работать в «Тракторе» до конца сезона?

— Не совсем… Когда Гру ушёл, то мне предложили именно в качестве главного тренера довести «Трактор» до конца сезона. Однако я сразу же попросил, чтобы мне дали время, те самые три недели до паузы в чемпионате, а потом уже оценить, как всё идёт. Потому что я всё-таки верю в то, что в жизни для того, чтобы преуспеть, необходима, во-первых, сама возможность, но также важно, чтобы эта возможность появилась в правильное время, в нужное время. В Челябинске как раз возможность была, однако время, на мой взгляд, неподходящее.

— Когда в штаб «Трактора» пригласили Евгения Корешкова и Сергея Зубова, то со стороны это выглядело как переход клуба на новый вектор развития с российскими тренерами. И как будто вы поняли в тот момент, что вам с «Трактором» больше не по пути?

— Вовсе нет. Со мной консультировались перед тем, как приглашать что Корешкова, что Зубова. И это невероятно сильные специалисты высочайшего уровня. Вообще, о «Тракторе» и об отношении там ко мне я могу сказать исключительно положительные слова. С самого первого дня работы в Челябинске у меня сложились великолепные отношения с руководителями клуба Алексеем Волковым и Иваном Савиным.

Рафаэль Рише и Сергей Зубов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

— И всё же вы сами сложили полномочия в «Тракторе». Почему?

— Да, как я уже сказал, было неподходящее время для реализации возможности. Тут всё сводится в конечном счёте к уважению. Там был великолепный коллектив, отличные люди, у нас были превосходные отношения, но я понял, что если бы я остался во главе «Трактора», то команда не смогла бы полностью реализовать свой потенциал.

— И что было потом? Вы ждали новых предложений или допускали возвращение в Канаду?

— Я ничего не ожидал. Мы с семьёй поехали отдохнуть в Москву на несколько дней со всеми чемоданами, и потом уже поступило предложение от «Авангарда».

