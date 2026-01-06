Кузнецов утрёт нос хейтерам? Союз с «Салаватом» может «воскресить» карьеру Евгения

Возвращение Евгения Кузнецова в Россию, честно говоря, вызывало большое разочарование. 32 года — не возраст для хоккеиста таланта Кузи. К тому же накладывало свой отпечаток решение подписаться не с родным клубом, в котором нападающего ждали и который впоследствии добрался до финала Кубка Гагарина, а с командой, которая и так наполнена мастерами и привыкла брать всё блестящее, что плохо лежит.

Кузнецов вполне мог ещё задержаться в НХЛ и показать свой реальный уровень. Но он, видимо, пошёл по более лёгкому пути. Ему предложили очень большие деньги в СКА, да и кубковые амбиции у санкт-петербургского клуба всегда были крайне высоки. Казалось, что в КХЛ не нужно будет рвать жилы, чтобы добиваться результатов.

Отчасти так и произошло. Евгений завершил прошлую регулярку с показателем почти очко за матч, что на самом деле довольно хорошо.

Впрочем, к трудовой этике Кузнецова возникали вопросы. Как поговаривают, именно это и стало причиной расторжения контракта.

Переход в «Металлург» также казался бомбой замедленного действия. Если у форварда не очень получилось сохранять стабильность в довольно лояльной системе СКА, то чего ожидать от союза с Андреем Разиным — жёстким и требовательным тренером? Особенно если учесть, что в стане магнитогорцев и так довольно много признанных мастеров и просто тех, кто готов выгрызать место в составе.

Собственно, вышло так, как и ожидалось: 9 (1+8) очков в 15 встречах и регулярные пропуски матчей по решению тренерского штаба. Кузнецов не сумел встроиться в систему Разина, не начал работать на достаточном уровне, чтобы заслужить право играть.

А слухи о возможном возвращении в НХЛ и вовсе вызывали грустный смех. Не поймите неправильно, Евгений — мастер, обладающий огромным талантом и особым набором навыков. Но он словно всем своим видом и отношением к работе показывал, что ему будет сложно вернуться на стабильный уровень. Кузя ярко начинал и быстро потухал. В НХЛ могут сделать ставку на такого хоккеиста только под грузом имени и прошлых заслуг, но не более.

В общем, довольно печальная ситуация. Женя наверняка способен на большее, нежели показывает в последние годы. Однако у него всё никак не выходит, и виной тому, судя по всему, трудовая этика.

Тем не менее переход в «Салават Юлаев» вызывает сдержанный оптимизм. Возможно, уфимцы — лучший вариант для продолжения карьеры для Кузнецова в нынешних условиях.

Посудите сами.

Во-первых, сейчас в составе «Салавата» не хватает мастеров, но есть те, на кого можно положиться. То есть Евгению не придётся тащить команду в одиночку, и в то же время на него будут рассчитывать. Это значит, что давление — ниже, ответственности — меньше, а конкурентов особо и нет. У нападающего точно будет время, чтобы найти себя и прийти в форму в том числе и через матчи, а не только через тренировки.

Во-вторых, у юлаевцев есть чёткая цель, и это может стать важной мотивацией. Очевидно, что в спорте без высоких задач никуда. Поэтому в ситуации Евгения подсвечивалась чёткая проблема: идти в стан аутсайдеров было бы билетом в один конец, а в клубе из числа потенциальных контендеров Кузнецов мог бы просто не пройти в состав — как это было в «Металлурге». «Салават» же находится в эпицентре борьбы за плей-офф, что само по себе является сильной мотивацией, место для форварда точно найдётся, а помимо этого, клуб ведь не лишён кубковых амбиций. Да, задача-минимум — она же задача-максимум — попасть в топ-8 и продлить сезон до весны, однако и в прошлом году никто не ставил на юлаевцев — а они взяли бронзу.

Конечно, это всё сейчас походит на фантастику, но вдруг именно Евгений проявит себя в плей-офф? Он уже выигрывал кубок с «Вашингтоном», а это бесценный опыт.

Евгений Кузнецов с Кубком Стэнли Фото: John Crouch/ZUMA/ТАСС

В-третьих, Кузнецову будет с кем сыграться. Да, состав «Салавата» оставляет желать лучшего, однако в нём есть те, кто может найти общий язык с проблемным нападающим. Евгений уже показал, что умеет создавать «химию» с молодыми талантами — в СКА его результативным товарищем был Иван Демидов, а в Уфе эту должность вполне способен перехватить Александр Жаровский. Джек Родевальд, Девин Броссо и Максим Кузнецов могут стать «наконечниками», которых Женя будет искать своими передачами, да и на возможную связку с Шелдоном Ремпалом крайне интересно взглянуть.

Учитывая все эти факторы, получаем потенциальные причины дальнейшей перезагрузки Кузнецова. Возможно, в Уфе нападающий всё же сумеет отыскать то, чего ему так не хватало последние годы, чтобы обрести стабильность и на регулярной основе демонстрировать своё высокое мастерство.

В-четвёртых, для башкирской публики Кузнецов точно будет мессией, пришедшим спасти «Салават». Он привлечёт позитивное внимание к команде и подбодрит болельщиков, которым этот сезон сулил только боль и разочарования. Даже если у Евгения ничего не получится в Уфе, фанаты точно запомнят его переход как очень яркое и положительное событие. Тем более что зарплата у форварда совершенно не космическая.

В-пятых, «Салават» за приемлемые деньги, возможно, решает две проблемы — с центром и высокоуровневым хоккеистом для большинства. Кузнецов точно не растерял мастерство на точке, что может помочь юлаевцам выиграть дополнительное владение в ходе матчей. Кроме того, Евгений способен оживить спецбригады уфимцев. Большинство «Салавата» в нынешнем сезоне выглядит просто отвратительно, совершенно хаотично и бессистемно и зависит только от Жаровского и Ремпала. Кузя может находиться не в лучшей физической форме, но руки помнят — отдать нужный пас, обострить, сделать что-то экстраординарное — на это он способен и без хорошей физики.

В-шестых, как мы уже подсветили, в Уфе сейчас ощущается острая нехватка мастеров. Кузнецов в этом плане очень выделяется. Нападающий обладает огромным мастерством и опытом, у него уж точно есть чему научить молодёжь и просто средних хоккеистов. Рядом с мастером можно и самому расти.

К тому же главный тренер «Салавата» Виктор Козлов уже показал в этом сезоне, что умеет работать с проблемными хоккеистами. Может быть, союз с таким «реаниматологом» всея КХЛ «воскресит» Кузнецова.

Впрочем, всё по-прежнему упирается в единственный вопрос — что сейчас с трудовой этикой хоккеиста? С каким намерениями и желаниями Евгений ехал в Уфу?

Все описанные выше причины не значат, что у Кузнецова точно получится в «Салавате». Тем не менее они доказывают, что, возможно, общее мнение об этом переходе куда более пессимистичное, чем должно быть.

Если удастся решить вопрос с рабочей этикой, то от союза Кузи и уфимской команды можно ожидать чего-то по-настоящему прекрасного и продуктивного, причём для всей сторон. Женя способен перезагрузить свою карьеру в Уфе (или же окончательно поставить на ней крест). Юлаевцы могут решить свои проблемы и проложить хороший мостик в будущий сезон — если ничего не выгорит, то они ничего особо не теряют.

А болельщики и КХЛ увидят возрождение одного из самых ярких российских хоккеистов в истории.

Сейчас всё в руках Кузи. Так что дерзай, Женя!

