Огненный матч в КХЛ! «Металлург» перевернул игру с «Локомотивом»

Матчи между «Металлургом» и «Локомотивом» давно носят особенный характер. Встреча двух последних чемпионов КХЛ, битва одних из самых сильных команд лиги — это всегда интересно. У ярославцев, конечно, до сих пор остался осадок от того проигранного финала, но своё чемпионство годом позднее уже в противостоянии с «Трактором» они всё равно взяли. Однако если в «Магнитке» по-прежнему продолжает работать Андрей Разин (ещё и недавно продливший контракт с клубом на два года), то Игоря Никитина в Ярославле уже нет. На его месте теперь Боб Хартли, но менее яркой встреча двух грандов лиги от этого не стала.

Уральцы в последние дни были на слуху: помещение в список отказов Евгения Кузнецова и его последующий переход в «Салават Юлаев» дали о себе знать. В свою очередь, в «Локомотиве» в ближайшее время должны объявить об усилении штаба Хартли: в Ярославль готовится прилететь Майкл Пелино.

Первый период отчётного матча полностью остался за гостями. Складывалось впечатление, что команды поменялись ролями, уж больно ярко и активно выглядели железнодорожники, а «металлурги» искали свой хоккей.

Сначала Берёзкин выиграл борьбу у лицевого борта и сделал скидку на синюю линию, Черепанов в касание бросил по воротам, а Набокову закрыли обзор на пятаке.

В концовке стартового отрезка встречи «Локомотив» и вовсе провёл идеальную комбинацию. Гернат справа вдоль бортика выкатился в центр и от синей линии сделал передачу низом по центру на Каюмова, который в касание скинул направо на ход Шалунову, а опытный центральный форвард в касание переиграл вратаря «Металлурга».

Однако Даниилу Исаеву этим вечером тоже было не суждено отыграть «на ноль». Во второй двадцатиминутке хозяева здорово разыграли большинство. Пресс в форменной манере от синей линии выполнил диагональ налево, где Вовченко шайбу принял, высмотрел на противоположном фланге Толчинского и выдал пас тому под бросок. Исаев справился с первым броском, но тут как тут оказался Джонсон, который добил шайбу в ворота.

Останавливаться на достигнутом «Магнитка» не собиралась. Ярославцы завозились с шайбой в чужой зоне, всё тот же Пресс выполнил наброс от синей линии, а Козлов отлично сработал на чужом пятаке.

Едва ли не сразу «Локомотив» снова вышел вперёд: забил Каюмов после выигранного Шалуновым вбрасывания. Но и на этот гол у «Металлурга» нашёлся ответ: в большинстве отличился здорово выступающий в нынешнем сезоне Силантьев. Хозяева всё расчертили как по нотам.

Казалось, дело шло к овертайму, однако тут цели достиг кистевой бросок защитника Хабарова. И всё-таки до дополнительного времени дело дошло: уже вшестером Гернат мощно бросил от синей линии, а Набокову перекрыли обзор на пятаке. Огненный матч, который точно надолго запомнится болельщикам и командам.

В овертайме победу магнитогорцам принёс защитник Орехов. За девять секунд до сирены Михайлис слева у бортика резко развернулся, уйдя от Радулова в угол площадки, откуда зряче прострелил в центр зоны на Валерия, а казахстанец броском с ходу переиграл Исаева.

5:4 — «Локомотив» заработал очко в Магнитогорске, а «Металлург» продолжает оставаться безоговорочным лидером чемпионата и главным претендентом на титул.