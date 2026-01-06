«Просто убийственный бросок!» Реакция Америки на новые голы и рекорды Овечкина

Капитан «Вашингтона» забил впервые в 2026 году, прервал засуху и обошёл несколько легенд хоккея.

Александр Овечкин вновь взялся за дело! Капитан «Вашингтона» оформил дубль в ворота «Анахайма», забив первые голы в 2026-м и прервав четырёхматчевую сухую серию.

Ови довёл свой снайперский счёт до 17 шайб в сезоне, до 914 — в регулярных чемпионатах и до 991 — суммарно в НХЛ с учётом плей-офф. До общего рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге Великой восьмёрке осталось всего 25 точных бросков.

Как обычно и бывает, каждая шайба Овечкина ознаменовывает собой новое достижение. В этот раз всё пошло по старому сценарию. Книга рекордов вновь переписана!

Так, Александр провёл 349-й домашний матч, в котором забил гол, и стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Горди Хоу (348). Ови обновил собственное достижение по количеству победных шайб (140) в регулярных чемпионатах, а попутно повторил рекорд НХЛ по количеству точных бросков, принёсших победу, с учётом плей-офф. Он разделил первое место с Яромиром Ягром (151).

А ещё вплотную приблизился к тому, чтобы стать первым хоккеистом в истории, забившим 70 голов в пустые ворота. Рекорд уже принадлежит ему.

Овечкин также вписал своё имя в книгу ветеранских достижений в НХЛ. Он вышел на третье место по количеству шайб в стартовых 43 встречах для игрока в возрасте 40+ лет. Больше только у Джонни Бьюсика и Горди Хоу (у обоих — по 20).

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

Помимо этого, капитан «Вашингтона» приблизился к Гретцки сразу в двух разделах книги рекордов. Он провёл 182-й матч с 2+ голами — у Величайшего на семь больше (189), а также забросил 580-ю шайбу в равных составах — у канадца на 37 больше (617).

Впрочем, и обойти Гретцки Ови удалось. Правда, уже не в разделе снайперских достижений. Александр провёл 1695-ю встречу и обошёл легендарного хоккеиста по количеству матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф. Теперь нападающий занимает 17-е место по этому показателю.

Как в Северной Америке отреагировали на первые голы Овечкина в 2026 году и на очередные рекорды? Представляем вам новую часть нашей регулярной рубрики.

«Лучшая спортивная атмосфера в городе»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти поделился статистическими факторами относительно Овечкина. Обозреватель также упомянул Великую восьмёрку в контексте главного героя матча с «Анахаймом» — Джастина Сурдифа.

«Кэпиталз» довели свой результат до 12 побед в 13 встречах (при одном поражении в серии буллитов) в этом сезоне, когда Овечкин забрасывает хотя бы одну шайбу.

Это был всего лишь второй гол Алекса за последние 15 встреч и первый на домашнем льду после победного матча с «Виннипегом» 27 ноября (тогда завершилась его восьмиматчевая домашняя безголевая серия).

А Джастин Сурдиф стал первым новичком, оформившим хет-трик за «Вашингтон», с тех пор как Овечкин сделал это 13 января 2006 года — тоже в матче с «Анахаймом», — написал Гулитти.

Пресс-служба Sportsnet отреагировала на рекорд Ови по количеству домашних встреч с голами: «Ещё одна веха для Ови!» — и прикрепила эмодзи козла, отсылаясь на аббревиатуру GOAT (в переводе с английского — «козёл») — «Величайший во все времена».

Вашингтонский журналист Грант Паульсен отметил дубль Овечкина, описывая общие ощущения от посещения игр «столичных».

«Ходить на встречи «Кэпс» всегда весело. Они регулярно устраивают шоу и делают его незабываемым. Лучшая спортивная атмосфера в городе. Сегодняшний матч был великолепен: две драки, два буллита, хет-трик, ещё два гола Ови, семь шайб для хороших парней», — написал Паульсен.

«Дополнение к и без того впечатляющему послужному списку»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о голе и новом достижении капитана «Вашингтона».

«Алекс прерывает голевую засуху и бьёт ещё один рекорд НХЛ — помимо своего собственного.

После того как звено Сурдифа «включилось», Овечкин добавил веселья, отправив шайбу в ворота кистевым броском из своего «офиса» и сделав счёт 5:1. Это был его 16-й гол в сезоне и 913-й – в его карьере, он также положил конец четырёхматчевой сухой серии.

Затем в дополнение к своему и без того впечатляющему послужному списку Ови побил ещё один рекорд НХЛ, обогнав Горди Хоу по количеству домашних матчей с заброшенной шайбой.

Он забил вновь — в пустые ворота, доведя свой бомбардирский счёт до 17 голов в сезоне», — отметила Сильбер.

Пресс-служба НХЛ также прокомментировала рекорд нападающего по количеству встреч на родной арене с забитыми голами: «Овечкин снова сделал это! 913-й гол в карьере Алекса! Этот бросок просто убийственный...»

