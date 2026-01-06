Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ

6 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем краткий обзор всех игр.
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе новосибирского клуба шайбы забросили Сергей Широков (дубль), Валентин Пьянов, Архип Неколенко и Фёдор Гордеев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Никита Тертышный и Кайл Олсон.
Для Олега Браташа данный матч стал первым на посту главного тренера «Адмирала».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.
На 19-й минуте нападающий «Трактора» Максим Джиошвили забил первый гол. На 29-й минуте форвард Джош Ливо удвоил преимущество челябинской команды. На 32-й минуте нападающий Александр Шаров сократил отставание «Автомобилиста». В концовке встречи Джош Ливо оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт — 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.
На четвёртой минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов забил первый гол. На 20-й минуте нападающий Максим Шалунов удвоил преимущество ярославского клуба. На 26-й минуте форвард Люк Джонсон сократил отставание «Металлурга». На 46-й минуте нападающий магнитогорской команды Андрей Козлов сравнял счёт. На 48-й минуте форвард Артур Каюмов вывел гостей вперёд.
На 50-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте защитник Макар Хабаров вывел «Металлург» вперёд. В концовке встречи защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник магнитогорского клуба Валерий Орехов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 2:1.
На 41-й минуте нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд забил первый гол. На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров сравнял счёт. На 46-й минуте защитник Дамир Шарипзянов вывел омский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.
На девятой минуте нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Динамо» Сергей Кузнецов сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алекс Лимож вывел минчан вперёд. На 31-й минуте форвард армейцев Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте нападающий Алексей Чуркин вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте форвард Сергей Калинин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.
Добавим, что Вадим Шипачёв отметился передачей в голе Кузнецова, набрав 999-е очко в КХЛ. Он мог набирать и 1000-е, однако судьи отменили шайбу минского «Динамо». Кроме того, сегодня Шипачёв стал первым игроком в истории, который достиг отметки в 1100 матчей в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:2.
На 13-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Торпедо» Дмитрий Шевченко сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов вывел астанчан вперёд. На 34-й минуте форвард нижегородского клуба Владимир Ткачёв вновь восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте нападающий Амир Гараев вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.
На 37-й минуте нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд забил первый гол. На 48-й минуте Тодд оформил дубль. На последней минуте форвард «Северстали» Адам Лишка сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Расписание матчей 7 января
- 6 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:22
-
23:12
-
22:48
-
22:38
-
22:24
-
22:08
-
21:58
-
21:43
-
21:22
-
21:10
-
21:06
-
21:01
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:06
-
20:01
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:29
-
19:24
-
19:18
-
19:11
-
19:02
-
18:52
-
18:28