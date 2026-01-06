Скидки
Результаты матчей КХЛ за 6 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 6 января 2026 года
Комментарии
«Магнитка» выиграла битву лидеров конференций, «Авангард» справился с «Ак Барсом».

6 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Тертышный (Кудашов, Шэн) – 09:49 (5x5)     1:1 Широков (Федотов, Зайцев) – 14:53 (5x5)     2:1 Пьянов (Гордеев, Приски) – 19:02 (5x5)     3:1 Неколенко (Приски, Бек) – 33:07 (5x5)     4:1 Гордеев (Кошелев, Абрамов) – 33:35 (5x5)     5:1 Широков (Зайцев, Сушко) – 44:15 (5x5)     5:2 Олсон (Завгородний, Коледов) – 55:59 (5x5)    

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе новосибирского клуба шайбы забросили Сергей Широков (дубль), Валентин Пьянов, Архип Неколенко и Фёдор Гордеев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Никита Тертышный и Кайл Олсон.

Для Олега Браташа данный матч стал первым на посту главного тренера «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Джиошвили (Гросс, Глотов) – 18:04 (5x5)     2:0 Ливо (Кравцов, Гросс) – 28:37 (5x4)     2:1 Шаров (Да Коста, Паутов) – 31:47 (5x5)     3:1 Ливо (Светлаков, Дэй) – 59:31 (en)    

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 19-й минуте нападающий «Трактора» Максим Джиошвили забил первый гол. На 29-й минуте форвард Джош Ливо удвоил преимущество челябинской команды. На 32-й минуте нападающий Александр Шаров сократил отставание «Автомобилиста». В концовке встречи Джош Ливо оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Черепанов (Берёзкин) – 03:50 (5x5)     0:2 Шалунов (Каюмов, Гернат) – 19:24 (5x5)     1:2 Джонсон (Толчинский, Вовченко) – 25:15 (5x4)     2:2 Козлов (Вовченко) – 45:54 (5x5)     2:3 Каюмов (Шалунов) – 47:05 (5x5)     3:3 Силантьев (Михайлис, Ткачёв) – 49:03 (5x4)     4:3 Хабаров (Коробкин, Коротков) – 55:46 (5x5)     4:4 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 59:12 (6x5)     5:4 Орехов (Михайлис) – 64:51 (3x3)    

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

На четвёртой минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов забил первый гол. На 20-й минуте нападающий Максим Шалунов удвоил преимущество ярославского клуба. На 26-й минуте форвард Люк Джонсон сократил отставание «Металлурга». На 46-й минуте нападающий магнитогорской команды Андрей Козлов сравнял счёт. На 48-й минуте форвард Артур Каюмов вывел гостей вперёд.

На 50-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте защитник Макар Хабаров вывел «Металлург» вперёд. В концовке встречи защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник магнитогорского клуба Валерий Орехов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Чеккони, Шарипзянов) – 40:43 (5x5)     1:1 Алистров (Семёнов, Хмелевски) – 42:35 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Маклауд, Чеккони) – 45:32 (5x5)    

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На 41-й минуте нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд забил первый гол. На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров сравнял счёт. На 46-й минуте защитник Дамир Шарипзянов вывел омский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Мингачёв (Провольнев, Патрихаев) – 08:45 (5x5)     1:1 Кузнецов (Шипачёв, Энас) – 28:51 (5x3)     1:2 Лимож (Энас, Пинчук) – 29:28 (5x4)     2:2 Карнаухов – 30:59 (5x4)     3:2 Чуркин (Карнаухов) – 35:28 (5x5)     4:2 Калинин (Мингачёв) – 45:56 (5x5)    

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Динамо» Сергей Кузнецов сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алекс Лимож вывел минчан вперёд. На 31-й минуте форвард армейцев Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте нападающий Алексей Чуркин вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте форвард Сергей Калинин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Добавим, что Вадим Шипачёв отметился передачей в голе Кузнецова, набрав 999-е очко в КХЛ. Он мог набирать и 1000-е, однако судьи отменили шайбу минского «Динамо». Кроме того, сегодня Шипачёв стал первым игроком в истории, который достиг отметки в 1100 матчей в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Омирбеков, Кайыржан) – 12:48 (5x5)     1:1 Шевченко (Фёдоров, Нарделла) – 13:34 (5x5)     1:2 Шайхмедденов (Панюков, Бреус) – 29:15 (5x5)     2:2 Ткачёв (Виноградов) – 33:40 (5x5)     3:2 Гараев (Конюшков, Журавлёв) – 39:29 (5x5)    

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 13-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Торпедо» Дмитрий Шевченко сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов вывел астанчан вперёд. На 34-й минуте форвард нижегородского клуба Владимир Ткачёв вновь восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте нападающий Амир Гараев вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Тодд (Мальцев) – 36:52 (5x5)     0:2 Тодд (Ярош, Мальцев) – 47:07 (5x5)     1:2 Лишка (Подшивалов, Абросимов) – 59:46 (5x5)    

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На 37-й минуте нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд забил первый гол. На 48-й минуте Тодд оформил дубль. На последней минуте форвард «Северстали» Адам Лишка сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 7 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 14:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 января 2026, среда. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
