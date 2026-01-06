Шипачёв набрал 1000-е очко, но судьи отменили гол! Итоги дня в КХЛ

6 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Представляем краткий обзор всех игр.

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе новосибирского клуба шайбы забросили Сергей Широков (дубль), Валентин Пьянов, Архип Неколенко и Фёдор Гордеев. У «Адмирала» голы на свой счёт записали Никита Тертышный и Кайл Олсон.

Для Олега Браташа данный матч стал первым на посту главного тренера «Адмирала».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 19-й минуте нападающий «Трактора» Максим Джиошвили забил первый гол. На 29-й минуте форвард Джош Ливо удвоил преимущество челябинской команды. На 32-й минуте нападающий Александр Шаров сократил отставание «Автомобилиста». В концовке встречи Джош Ливо оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота и установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал ярославский «Локомотив». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

На четвёртой минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов забил первый гол. На 20-й минуте нападающий Максим Шалунов удвоил преимущество ярославского клуба. На 26-й минуте форвард Люк Джонсон сократил отставание «Металлурга». На 46-й минуте нападающий магнитогорской команды Андрей Козлов сравнял счёт. На 48-й минуте форвард Артур Каюмов вывел гостей вперёд.

На 50-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. На 56-й минуте защитник Макар Хабаров вывел «Металлург» вперёд. В концовке встречи защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник магнитогорского клуба Валерий Орехов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На 41-й минуте нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд забил первый гол. На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров сравнял счёт. На 46-й минуте защитник Дамир Шарипзянов вывел омский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв забил первый гол. На 29-й минуте форвард «Динамо» Сергей Кузнецов сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алекс Лимож вывел минчан вперёд. На 31-й минуте форвард армейцев Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. На 36-й минуте нападающий Алексей Чуркин вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте форвард Сергей Калинин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Добавим, что Вадим Шипачёв отметился передачей в голе Кузнецова, набрав 999-е очко в КХЛ. Он мог набирать и 1000-е, однако судьи отменили шайбу минского «Динамо». Кроме того, сегодня Шипачёв стал первым игроком в истории, который достиг отметки в 1100 матчей в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 13-й минуте нападающий «Барыса» Кирилл Савицкий забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Торпедо» Дмитрий Шевченко сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Ансар Шайхмедденов вывел астанчан вперёд. На 34-й минуте форвард нижегородского клуба Владимир Ткачёв вновь восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте нападающий Амир Гараев вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На 37-й минуте нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд забил первый гол. На 48-й минуте Тодд оформил дубль. На последней минуте форвард «Северстали» Адам Лишка сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание матчей 7 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2026, среда. 14:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2026, среда. 14:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2