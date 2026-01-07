Илья проводил первый матч после травмы, а его команда выиграла со счётом 9:0.

Лучший в истории клуба! Сорокин стал рекордсменом «Айлендерс» в удивительной игре

«Айлендерс» и «Нью-Джерси» выступают в одном дивизионе, и велика вероятность того, что в конце регулярки обе команды будут разыгрывать одно место в плей-офф. Ещё недавно «дьяволы» опережали «островитян», однако, как и в том году, после убойного начала последовал спад.

«Нью-Йорк Айлендерс», который ещё летом драфтовал под первым номером, неожиданно быстро поднялся в тройку в Столичном дивизионе и довольно-таки уверенно себя чувствует.

Матч этот был ознаменован не только принципиальностью (как исторической, так и турнирной) команд, но и тем, что в ворота «островитян» вернулся Илья Сорокин – для россиянина это первая игра после возвращения из лазарета.

Гости резво начали встречу, обложив бросками с разных позиций голкипера, который только-только вернулся в раму, но Илья оказался к этому готов – уверенно парировал угрозы и почти не допускал отскоков.

А полевые «Айлендерс» в это время начали показывать чудеса реализации – с семи бросков хозяева забили три гола и поставили «Нью-Джерси» в положение, из которого вылезти тяжело.

Бросковую нагрузку «дьяволы» не сбавили, однако удельный вес каждого момента был мал, а Сорокин начинал чувствовать себя увереннее. Зато «островитяне» по-прежнему выжимали из голевых шансов всё до последней капли, чем начинали приводить в раздражение гостей.

Маркстрём отыграл полный матч, пропустил девять голов, но едва ли это вина шведа – оборона «Дэвилз» позволяла делать у своих ворот всё. В фестивале в третьем периоде поучаствовать успел и Максим Шабанов, который ассистировал Тони Деанджело.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Илья Сорокин же в середине третьего периода мог лишиться «сухаря» — Зигенталер бросал уже в пустой угол, однако россиянин успел переместиться и отразить бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего вратарь «Айлендерс» совершил 46 сейвов, благодаря чему оформил 26-й «сухарь» и побил рекорд франшизы — теперь Сорокин является лучшим голкипером в истории клуба по этому показателю. Особенно приятно устанавливать такие достижения, когда твоя команда громит со счётом 9:0 принципиального противника.