Чешский хоккей выходит из кризиса. Олимпийской сборной это пока не касается

Чешский хоккей до сих пор согревает память от «золотого» Нагано. Впрочем, медальная серия МЧМ со стабильными победами над Канадой и золото домашнего ЧМ показывают, что хоккейная Чехия выходит из затянувшегося кризиса. При этом в Японию чехи не ехали фаворитами, их состав наполовину был представлен хоккеистами из европейских клубов. Однако отличная организация игры и большая помощь от Доминика Гашека помогли последовательно обыграть полностью энхаэловские команды США, Канады и России.

Сейчас ситуация в чём-то схожа. Чехов не позвали на Турнир четырёх наций: на Кубке мира – 1996 действующие на тот момент чемпионы мира были, но потерпели три поражения в группе с разностью 4:17, в том числе получив позорные 1:7 от Германии. «Народны тим» снова полагается на сильного снайпера, снова вынуждена ставить на защитников из Европы и снова рассчитывает на вратарей как на самую стабильную позицию. Чего ждать от этой команды в Милане?

Вратари

Лукаш Достал («Анахайм»), Карел Веймелка («Юта»), Даниэль Владарж («Филадельфия»)

Повторимся: вратарская позиция – самая конкурентная в Чехии-2026. Поэтому за бортом команды остался Давид Риттих, который в этом году очень хорош в составе «Айлендерс» и показывает продвинутую статистику на уровне топ-10 в НХЛ. Однако у него не так много опыта в сборной, да и прошлые сезоны были далеко не так хороши, как нынешний. Штаб Радима Рулика полагается в первую очередь на обкатанных людей, и это будет видно и в подборе полевых игроков.

Лукаш Достал Фото: Zuma/TASS

По проценту отражённых бросков Владарж опережает Достала более чем на два процентных пункта, однако №1, скорее всего, будет голкипер «уток». Лукаш прекрасно показал себя на победном ЧМ, оформив два «сухаря» в плей-офф, плюс давно подтаскивал «Анахайм», который позволяет очень много. Недавний спад в статистике легко объяснить: сложно постоянно геройствовать в худшей команде лиги по допущенным моментам. Владарж прекрасно вписался в систему Рика Токкета, где до голкиперов долетает не так много, но как эта тактика влияет на его цифры? Наконец, Веймелка, который в 26 стал основным вратарём клуба НХЛ, даже на Евротура до этого толком не катавшись, скорее останется третьим номером.

Защитники

Радко Гудас («Анахайм»), Михал Кемпны («Брюнес», Швеция), Давид Шпачек («Айова», АХЛ), Филип Гронек («Ванкувер»), Ян Рутта («Серветт», Швейцария), Иржи Тихачек («Кярпят», Финляндия), Радим Шимек, Томаш Кундратек (оба – «Тршинец», Чехия)

Прямо сейчас у чехов всего лишь два защитника с полноценным местом в основе клуба НХЛ – естественно, едут оба, и травма любого из них резко ударит по глубине состава. Чешские проблемы с защитой тянутся не первый год, даже на Олимпиаде без НХЛ оборонительный корпус «народны тим» выглядел крайне бледно. И теперь у чехов подрастают интересные ребята, однако геройствовавшие на последних МЧМ Адам Иржичек, Томаш Галвас и Радим Мртка остаются дома: может, кого-то подтянут на постолимпийский ЧМ.

Радко Гудас Фото: AP/TASS

Чехи ставят на опыт, и это хорошо показывает приглашение в команду Томаша Кундратека. Защитник особенно не звездил в КХЛ, однако едет в Милан: Рулик объсняет это важной ролью на пражском ЧМ и опять же опытом. Едет в команду Давид Шпачек, не поднимавшийся выше фарма «Уайлд», зато крайне нерегулярно играющий в основе той же «Миннесоты» Давид Иржичек остаётся вне заявки. Кроме разницы в игровом стиле, легко найти причину в том же опыте. Шпачек был в Праге-2024, забил гол, который провёл чехов в полуфинал, и в условиях короткого турнира важнее сыгранность и понимание тренерских установок.

Остальные защитники тоже опытные: у Шимека, Рутты и Кемпны на троих 1000 матчей в НХЛ и три Кубка Стэнли. Редкий представитель нового поколения — Тихачек, лидер обороны «Кярпята», который играл на МЧМ-2023. Однако в целом оборона возрастная, и не факт, что системность это компенсирует. Не помешал бы этой команде Либор Шулак, но вы сами понимаете.

Ориентировочные пары: Кемпны – Гронек; Шимек – Гудас; Шпачек – Рутта, Кундратек – Тихачек.

Нападающие

Ондржей Палат («Нью-Джерси»), Томаш Гертл («Вегас»), Мартин Нечас («Колорадо»), Доминик Кубалик («Цуг», Швейцария), Давид Пастрняк, Павел Заха (оба – «Бостон»), Якуб Флек («Брно», Чехия), Роман Червенка, Лукаш Седлак (оба – «Пардубице», Чехия), Давид Кемпф («Ванкувер»), Ондржей Каше («Литвинов», Чехия), Радек Факса («Даллас»), Давид Томашек («Ферьестад», Швеция), Матей Странски («Давос», Швейцария).

Роман Червенка уехал из КХЛ 10 лет назад, и очень жаль, что это случилось так рано. «Червус» долгое время царил в швейцарской лиге, а доминирование на уровне домашнего чемпионата в 40 лет удивлять вообще должно. Однако поражает другое: за последних четыре ЧМ Червенка набрал 51 очко, и это не опечатка. Во встречах с сильными командами экс-«ястреб» тоже успешно творил. Кроме того, у Романа есть давний опыт игры с Пастрняком: эта связка на взрослом уровне дебютировала ещё в Москве на ЧМ-2016. На бумаге сочетание Червенки с бостонской связкой – самый логичный вариант.

Роман Червенка и Давид Пастрняк Фото: EPA/TASS

В общем-то, у чехов есть два вингера, которые могут тянуть звено на себе: Нечас прорыв совершил ещё в «Каролине» без Маккиннона. И в этом плане логично было бы размазать силу атаки, если учитывать проблемы с травмами. Филип Хитил и так не был образцом здоровья, в в этом году провёл лишь шесть матчей, а у главного героя последних МЧМ Иржи Кулиха вообще нашли тромб. Поэтому логично было бы воссоздать звено, которое классно смотрелось в 2024-м, а Гертл мог бы тянуть третью тройку и помогать переживающему спад Палату. Тренеры оговариваются, что тот же Хитил ещё в состоянии поехать в команду, если восстановится.

Интересно, что чехи с их дефицитом энхаэловцев не стали гнаться за любым именем из Америки. Например, мимо команды проехал Адам Клапка, двухметровый ролевик из «Калгари»: Рулик объяснил это тем, что он не играет в спецбригадах. Для «народны тим» Евротур чуть ли не единственный имел какое-то значение в плане наигрывания связок: кажется, товарняки подарят команде связку Седлак – Каше. Ондржей мог бы играть и в НХЛ и сейчас, но уехал в Европу из-за травм. С учётом того, что Факса в этом году – в топ-10 форвардов лиги по наименьшему количеству пропущенных во время его игры голов, может получиться боевое четвёртое звено.

Ориентировочные звенья: Червенка – Заха – Пастрняк; Кубалик – Кемпф – Нечас; Палат – Гертл – Томашек; Седлак – Факса – Каше; Странски, Флек.

Впрочем, главный человек этой команды будет стоять на скамейке. В условиях, когда чехи уступают в плане таланта, надо добирать работой на лавке. Долгие годы с этим были проблемы, даже приглашение Кари Ялонена провалилось. Рулик, который когда-то помогал Ивану Глинке ещё в «Авангарде», поднялся в главную команду после успехов в молодёжке и сразу же выиграл первый за 14 лет титул – и случилось это во многом благодаря тому, что чехи заиграли от своих классических сильных сторон.

Чешский хоккей — это не только оборона и игра на чужих нервах, но и ставка на универсальность форвардов, и готовность поощрять их креатив в финальной трети. И здесь сыгранность команды Рулика в условиях короткого турнира и с горячим вратарём может преподнести своим болельщикам приятный сюрприз.