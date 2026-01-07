Чешский хоккей выходит из кризиса. Олимпийской сборной это пока не касается

Чешский хоккей до сих пор согревает память от «золотого» Нагано. Впрочем, медальная серия МЧМ со стабильными победами над Канадой и золото домашнего ЧМ показывают, что хоккейная Чехия выходит из затянувшегося кризиса. При этом в Японию чехи не ехали фаворитами, их состав наполовину был представлен хоккеистами из европейских клубов. Однако отличная организация игры и большая помощь от Доминика Гашека помогли последовательно обыграть полностью энхаэловские команды США, Канады и России.
Сейчас ситуация в чём-то схожа. Чехов не позвали на Турнир четырёх наций: на Кубке мира – 1996 действующие на тот момент чемпионы мира были, но потерпели три поражения в группе с разностью 4:17, в том числе получив позорные 1:7 от Германии. «Народны тим» снова полагается на сильного снайпера, снова вынуждена ставить на защитников из Европы и снова рассчитывает на вратарей как на самую стабильную позицию. Чего ждать от этой команды в Милане?
Вратари
Повторимся: вратарская позиция – самая конкурентная в Чехии-2026. Поэтому за бортом команды остался Давид Риттих, который в этом году очень хорош в составе «Айлендерс» и показывает продвинутую статистику на уровне топ-10 в НХЛ. Однако у него не так много опыта в сборной, да и прошлые сезоны были далеко не так хороши, как нынешний. Штаб Радима Рулика полагается в первую очередь на обкатанных людей, и это будет видно и в подборе полевых игроков.
Лукаш Достал
Фото: Zuma/TASS
По проценту отражённых бросков Владарж опережает Достала более чем на два процентных пункта, однако №1, скорее всего, будет голкипер «уток». Лукаш прекрасно показал себя на победном ЧМ, оформив два «сухаря» в плей-офф, плюс давно подтаскивал «Анахайм», который позволяет очень много. Недавний спад в статистике легко объяснить: сложно постоянно геройствовать в худшей команде лиги по допущенным моментам. Владарж прекрасно вписался в систему Рика Токкета, где до голкиперов долетает не так много, но как эта тактика влияет на его цифры? Наконец, Веймелка, который в 26 стал основным вратарём клуба НХЛ, даже на Евротура до этого толком не катавшись, скорее останется третьим номером.
Защитники
Прямо сейчас у чехов всего лишь два защитника с полноценным местом в основе клуба НХЛ – естественно, едут оба, и травма любого из них резко ударит по глубине состава. Чешские проблемы с защитой тянутся не первый год, даже на Олимпиаде без НХЛ оборонительный корпус «народны тим» выглядел крайне бледно. И теперь у чехов подрастают интересные ребята, однако геройствовавшие на последних МЧМ Адам Иржичек, Томаш Галвас и Радим Мртка остаются дома: может, кого-то подтянут на постолимпийский ЧМ.
Радко Гудас
Фото: AP/TASS
Чехи ставят на опыт, и это хорошо показывает приглашение в команду Томаша Кундратека. Защитник особенно не звездил в КХЛ, однако едет в Милан: Рулик объсняет это важной ролью на пражском ЧМ и опять же опытом. Едет в команду Давид Шпачек, не поднимавшийся выше фарма «Уайлд», зато крайне нерегулярно играющий в основе той же «Миннесоты» Давид Иржичек остаётся вне заявки. Кроме разницы в игровом стиле, легко найти причину в том же опыте. Шпачек был в Праге-2024, забил гол, который провёл чехов в полуфинал, и в условиях короткого турнира важнее сыгранность и понимание тренерских установок.
Остальные защитники тоже опытные: у Шимека, Рутты и Кемпны на троих 1000 матчей в НХЛ и три Кубка Стэнли. Редкий представитель нового поколения — Тихачек, лидер обороны «Кярпята», который играл на МЧМ-2023. Однако в целом оборона возрастная, и не факт, что системность это компенсирует. Не помешал бы этой команде Либор Шулак, но вы сами понимаете.
Ориентировочные пары: Кемпны – Гронек; Шимек – Гудас; Шпачек – Рутта, Кундратек – Тихачек.
Нападающие
Роман Червенка уехал из КХЛ 10 лет назад, и очень жаль, что это случилось так рано. «Червус» долгое время царил в швейцарской лиге, а доминирование на уровне домашнего чемпионата в 40 лет удивлять вообще должно. Однако поражает другое: за последних четыре ЧМ Червенка набрал 51 очко, и это не опечатка. Во встречах с сильными командами экс-«ястреб» тоже успешно творил. Кроме того, у Романа есть давний опыт игры с Пастрняком: эта связка на взрослом уровне дебютировала ещё в Москве на ЧМ-2016. На бумаге сочетание Червенки с бостонской связкой – самый логичный вариант.
Роман Червенка и Давид Пастрняк
Фото: EPA/TASS
В общем-то, у чехов есть два вингера, которые могут тянуть звено на себе: Нечас прорыв совершил ещё в «Каролине» без Маккиннона. И в этом плане логично было бы размазать силу атаки, если учитывать проблемы с травмами. Филип Хитил и так не был образцом здоровья, в в этом году провёл лишь шесть матчей, а у главного героя последних МЧМ Иржи Кулиха вообще нашли тромб. Поэтому логично было бы воссоздать звено, которое классно смотрелось в 2024-м, а Гертл мог бы тянуть третью тройку и помогать переживающему спад Палату. Тренеры оговариваются, что тот же Хитил ещё в состоянии поехать в команду, если восстановится.
Интересно, что чехи с их дефицитом энхаэловцев не стали гнаться за любым именем из Америки. Например, мимо команды проехал Адам Клапка, двухметровый ролевик из «Калгари»: Рулик объяснил это тем, что он не играет в спецбригадах. Для «народны тим» Евротур чуть ли не единственный имел какое-то значение в плане наигрывания связок: кажется, товарняки подарят команде связку Седлак – Каше. Ондржей мог бы играть и в НХЛ и сейчас, но уехал в Европу из-за травм. С учётом того, что Факса в этом году – в топ-10 форвардов лиги по наименьшему количеству пропущенных во время его игры голов, может получиться боевое четвёртое звено.
Ориентировочные звенья: Червенка – Заха – Пастрняк; Кубалик – Кемпф – Нечас; Палат – Гертл – Томашек; Седлак – Факса – Каше; Странски, Флек.
Впрочем, главный человек этой команды будет стоять на скамейке. В условиях, когда чехи уступают в плане таланта, надо добирать работой на лавке. Долгие годы с этим были проблемы, даже приглашение Кари Ялонена провалилось. Рулик, который когда-то помогал Ивану Глинке ещё в «Авангарде», поднялся в главную команду после успехов в молодёжке и сразу же выиграл первый за 14 лет титул – и случилось это во многом благодаря тому, что чехи заиграли от своих классических сильных сторон.
Чешский хоккей — это не только оборона и игра на чужих нервах, но и ставка на универсальность форвардов, и готовность поощрять их креатив в финальной трети. И здесь сыгранность команды Рулика в условиях короткого турнира и с горячим вратарём может преподнести своим болельщикам приятный сюрприз.