Главная Хоккей Статьи

Почему не играет Дмитрий Яшкин, могут ли хоккеиста обменять из Ак Барса в ЦСКА, что говорит Анвар Гатиятулин

В «Ак Барсе» недовольны Яшкиным и отправили его в запас. Ждать обмена капитана?
Рустам Имамов
Почему не играет Дмитрий Яшкин
Из главной звезды — в нарушителя дисциплины за полгода.

Ещё в апреле Дмитрий Яшкин был главной звездой «Ак Барса» – лучшим бомбардиром, капитаном и ценным медийным активом. После того как из команды ушли Александр Радулов и Вадим Шипачёв, в Казани не оказалось никого и близко никого по масштабу сопоставимого с некогда игроком «Вашингтона» и «Сент-Луиса».

Только вот за межсезонье многое поменялось. Капитанскую нашивку отдали Алексею Марченко, Яшкин далеко не так результативен и эффективен, как в прошлом году, и уже не в первый раз попадает в запас по решению тренерского штаба. Причём Анвар Гатиятулин не стал скрывать и честно признался, что вывод из основы – реакция на нарушение внутреннего распорядка команды.

На фоне такого резкого охлаждения отношений между главным тренером и русским чехом активно стали развиваться слухи о возможном обмене Яшкина. Однако насколько они реалистичны?

Дмитрий Яшкин

«Ак Барс» Анвара Гатиятулина достаточно статичен в плане игроков основного состава. Главного тренера казанцев даже порой ругают за излишний патронаж своих звёзд. Стиль Анвара Рафаиловича – до последнего верить в тех, на кого он сделал ставку, и за счёт этого безграничного доверия рано или поздно результат придёт. В Казани ситуация, сравнимая с ЦСКА, где по воле Игоря Никитина лучший бомбардир команды Даниэль Спронг уже полтора месяца сидит без хоккея, невозможна. Но даже у Гатиятулина есть предел терпению. Сначала в сентябре на фоне провального старта он «посадил» защитника Митчелла Миллера. Затем убирал с матча в Уфе Григория Денисенко и Дмитрия Яшкина. Однако если в случае с Миллером и Денисенко это была разовая история, то Яшкин вновь попал в опалу. Причём наставник татарстанского клуба обошёлся без сантиментов и рассказал о своём недовольстве поведением чеха родом из Омска.

«Дима Яшкин в связи с дисциплинарными причинами пропустил игру. У нас есть внутрикомандный распорядок, который подразумевает пропуск матча за нарушение. Случилось опоздание. В прошлом году у нас были прецеденты такого рода в команде. Раньше за это было другое взыскание, но в декабре с генеральным менеджером и директором клуба приняли решение о новых санкциях, немножко ужесточили меры», – ответил Гатиятулин после игры с «Автомобилистом» на вопрос журналиста о причинах, по которым Дмитрий не попал в состав. Вполне вероятно, что опоздание Яшкина на тренировку могло быть связано с важным событием в личной жизни: недавно разведённый хоккеист сделал предложение своей новой возлюбленной. Однако Анвар Гатиятулин не считает помолвку достойным поводом нарушить установленный режим и напомнил, что личную жизнь с работой смешивать недопустимо.

Дмитрий Яшкин

Встречу с «Авангардом» Дмитрий также пропускал. Матч с Екатеринбургом сложился для казанцев наилучшим образом – после победы 5:0 тренер разумно не стал разбивать сочетания, которые принесли результат. Однако, зная самолюбие Яшкина, подобный ход наверняка отразится на отношениях нападающего с Гатиятулиным. Между ними и так летом пробежала кошка, после того как по решению Анвара Рафаиловича Дмитрия лишили роли капитана. По ходу сезона-2024/2025 ходила информация, что поведение Яшкина не совсем соответствует этой позиции, что он якобы провоцирует внутренние конфликты, а итогом одного из них, опять же, по слухам, стал трансфер давно обжившегося в Казани Дмитрия Юдина в СКА. В телеграм-каналах вспоминали похожие истории из «Динамо» и Санкт-Петербурга, где также не все были довольны своенравным характером русского легионера. Если посмотреть на решение Гатиятулина, становится понятно, что дыма без огня не бывает.

Тренер казанцев пытался ссылаться на семейные проблемы Яшкина, которые отражались на его поведении в раздевалке. Так это или нет, мы сказать не можем, но факт один – чувства хоккеиста были задеты. «Естественно, это ударило по самолюбию. Я был бы не спортсменом, если бы не ударило», – признался Дмитрий в недавнем большом интервью. И хотя тут же он оговорился, что всё это в прошлом, глупо отрицать, что и Яшкин сейчас не так сильно привязан к Казани, как прежде, равно как и Казань не будет стремиться удерживать его всеми силами. Тем более что и статистика не самая впечатляющая: только 24 очка в 39 встречах. Причём львиная доля результативных баллов была заработана в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы. В играх с прямыми конкурентами Дмитрий теряется, в игре «5 на 5» от него всё меньше пользы, а козыри при игре в большинстве работают не так эффективно.

Дмитрий Яшкин

Прежняя тактика «Ак Барса» при розыгрыше лишнего – бросай изо всех позиций, а Яшкин доработает на «пятачке» – сейчас потеряла изначальный смысл. Спад в атаке сейчас наблюдается у многих казанцев, взять хотя бы другого героя прошлого сезона – Артёма Галимова. Ниже своего уровня играют и Александр Барабанов, и Илья Сафонов, большего ждали от Александра Хмелевски и Владимира Алистрова, присоединившихся к команде Гатиятулина уже по ходу сезона. Однако все эти игроки компенсируют (или по крайней мере стараются компенсировать) неудачи впереди двойным рвением при игре на возврате. Что отмечает и Анвар Рафаилович, несколько раз подчёркивавший, как ценит игру того же Галимова без шайбы. К тому же Яшкина трудно не рассматривать через призму его контракта. 95 млн – большие деньги, которые в КХЛ получают единицы, и они подразумевают, что игрок должен делать разницу.

В противном случае нужны перемены, тем более что Казань с трудом вписывается в потолок зарплат, но хочет усиливаться перед дедлайном. Неудивительно, что родился слух об обмене Дмитрия в ЦСКА на Спронга, которого сватают в Казань с лета. Однако если такая мысль в голове у Марата Валиуллина и возникала, то быстро ушла прочь. Во-первых, в реальности в списках на обмен Яшкин не значится. Во-вторых, а как вы себе представляете Яшкина в ЦСКА? Зачем Никитину менять одного капризного европейца на другого, хоть и русскоязычного? Причём национальность скорее в минус, если нидерландца ещё можно было оградить от коллектива, то Дмитрий будет перетягивать внимание на себя. В теории в «Ак Барсе» готовы говорить о сделках с Яшкиным, но тут должны быть заинтересованы обе стороны, а в Татарстан – поехать сопоставимые активы. Если смотреть на рынок и интересы команд, очевидные варианты найти трудно.

