«Динамо» взяло реванш в фирменном стиле, СКА начал год с яркой победы. Итоги дня в КХЛ

7 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Московское «Динамо» прервало серию поражений, всухую победив в гостях ХК «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На седьмой минуте первого периода защитник бело-голубых Магомед Шараканов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода форвард Макс Комтуа удвоил преимущество «Динамо». На пятой минуте третьего периода нападающий Антон Слепышев сделал счёт 3:0 в пользу гостей, установив окончательный счёт в матче. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский оформил пятый шат-аут в нынешнем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После данной победы «Динамо» прервало свою трёхматчевую серию поражений, в том числе взяв реванш у «Сочи» за осечку двумя днями раньше (0:2).

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сыграет дома с «Ладой» 9 января. «Динамо» 12 января примет «Торпедо».

«Шанхайские Драконы» дома победили «Амур», забросив две безответные шайбы

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На восьмой минуте второго периода Александр Брынцев с передач Нейта Сюсиза и Ильи Каблукова открыл счёт во встрече. В конце игры Ник Меркли установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. Голкипер хозяев Андрей Кареев отыграл «на ноль».

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» сыграют в гостях с ЦСКА 9 января. «Амур» в этот же день встретится в Челябинске с местным «Трактором».

Дубли Голдобина и Гримальди помогли СКА победить «Ладу» в овертайме

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На восьмой минуте первого периода Андрей Алтыбармакян открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Рокко Гримальди восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте второго периода Гримальди вывел СКА вперёд, оформив дубль. На последней минуте периода Николай Голдобин сделал счёт 3:1.

В середине третьего периода Томаш Юрчо сократил отставание «Лады» до минимума. На 16-й минуте периода Егор Савиков забросил четвёртую шайбу СКА в матче. Менее чем через минуту Андрей Чивилёв сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Иван Савчик восстановил равенство в игре. В овертайме Голдобин принёс СКА победу.

Для армейцев Санкт-Петербурга сегодняшний матч стал первым в 2026 году. В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Металлургом» 10 января. «Лада» 9 января встретится в гостях с ХК «Сочи».

Матчи на 8 января:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 января 2026, четверг. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2