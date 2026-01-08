Овечкин разошёлся! Забил во втором матче подряд мощным выстрелом из офиса

«Вашингтон» в последнее время крайне нестабилен – «столичные» чередуют победы и поражения и не выигрывали два матча подряд больше месяца. Однако последняя встреча «Кэпиталз» удалась – хет-трик и передача молодого Сурдифа, дубль Овечкина и уверенная победа над «Анахаймом».

«Даллас», до сих пор не потерявший второе место в Центральном дивизионе, проиграл уже шесть матчей подряд и очень близко подпустил к себе «Миннесоту». Остальные команды по-прежнему остались далеко.

Заявку на победу «Старз» сделали с самого начала – Радек Факса убежал к воротам в меньшинстве, бросил по воротам и сам же добил одинокую шайбу, лежащую на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» долгое время даже не мог довести дело до броска в створ. Да и моменты создавал с огромным трудом. Нельзя сказать, что «Даллас» был многим лучше, но именно гости забросили вторую – Харли прострелил на Стила, а тот в борьбе с защитником подставил клюшку.

Чуть позже начали кипеть страсти, которые спровоцировали драку Дьюхейма и Любушкина. Конечно, она больше была похоже на борцовскую схватку в клинче, но решающий удар всё-таки был за американским форвардом «Вашингтона».

Что обычно хоккеисты делают в перерыве? Восстанавливаются, набирают силы? Да, но Александр Овечкин сегодня пошёл по иному плану – Ови снял амуницию в перерыве и пошёл смотреть игру детей с участием сына Сергея.

Это вдохновило капитана «Кэпиталз», который при счёте 0:3 дал надежду команде, мощно пальнув из своего офиса и распечатав Десмита. Александр разошёлся — третий гол в двух последних матчах. С учётом плей-офф это 992-я шайба для Овечкина, до Гретцки осталось всего 24.

Правда, началом камбэка это не стало, «Вашингтон» пропустил в концовке и проиграл со счётом 1:4.