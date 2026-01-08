Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Умер великий вратарь НХЛ Гленн Холл, обладатель Кубка Стэнли, трёх Везин, член Зала хоккейной славы, биография

Большая утрата. Ушёл из жизни великий Гленн Холл
Максим Макаров
Ушёл из жизни великий Гленн Холл
Комментарии
Член Зала хоккейной славы скончался на 95-м году жизни.

Сегодня из Канады пришла грустная весть – на 95-м году жизни скончался великий вратарь клубов НХЛ Гленн Холл. Представитель «Чикаго» подтвердил, что организация получила известие о кончине Холла от его семьи. Источник лиги, общавшийся с сыном Гленна, Пэтом, сообщил, что голкипер скончался в больнице в Стоуни Плейн в среду.

Холл родился 3 октября 1931 года в Гумбольдте, а начал профессиональную карьеру в «Детройт Ред Уингз». Однако пробиться в основной состав команды НХЛ, в расположении которой мог находиться только один вратарь (а в лиге всего было шесть команд), было невероятно сложно. Особенно с учётом того, что ворота «красных крыльев» защищал тогда Терри Савчук, который по праву считался лучшим вратарём лиги.

Летом 1955 года генеральный менеджер «Детройта» Джек Адамс решил рискнуть и обменял Савчука в «Бостон», расчистив дорогу к основе молодому Холлу. Гленн не подвёл – сыграл все матчи регулярного чемпионата без замен, вывел команду в финал Кубка Стэнли и забрал «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона.

Материалы по теме
Кубок Стэнли. Часть 64. 1955-1956
Кубок Стэнли. Часть 64. 1955-1956

Следующая регулярка получилась ещё более ударная – «Детройт» занял первое место, а Холлу совсем чуть-чуть не хватило до первой в карьере «Везины», которая тогда вручалась не голосованием, всё решало количество пропущенных шайб – у кого меньше, тот и получает награду. Поэтому свою вторую «Везину» подряд выиграл Жак Плант, чья команда пропустила на две шайбы меньше.

Однако Джек Адамс, предавшись приступам ностальгии, вернул в «Детройт» Савчука, а Холла обменял в «Чикаго». В команду, в которой он позже завоюет Кубок Стэнли.

В том сезоне «Блэкхоукс» заняли третье место в регулярке и попали на мощный «Монреаль» в полуфинале. После четырёх игр счёт в серии был 2-2, а пятую и шестую встречу Холл благополучно «засушил», отправив свою команду в финал. Там по иронии судьбы оказался и «Детройт» — «Чикаго» выиграл серию со счётом 4-2, а Гленн наконец-то завоевал первый Кубок Стэнли. Он, кстати, так и остался единственным.

Материалы по теме
Кубок Стэнли. Часть 69. 1960-1961
Кубок Стэнли. Часть 69. 1960-1961

Но чем же вошёл в историю Холл? Как минимум одним рекордом, который никогда в истории не будет побит. И это не краснобайство ради повышения градуса напряжения, потому что Холл является рекордсменом среди вратарей НХЛ по играм без перерывов. В регулярных чемпионатах Гленн сыграл 502 матча подряд, а с учётом плей-офф — 552. Представить такой объём в нынешних реалиях невозможно.

Но не все достижения Холла выражаются в цифрах, потому что Гленн стал первым вратарём НХЛ, который начал играть в стиле баттерфляй. Да, это был не Патрик Руа. В 50-60-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда вратари играли исключительно стоя, даже не пытаясь опускаться на щитки, канадец нашёл более эффективный способ останавливать шайбы. Не обошлось и без критики такого стиля, многие ретрограды в штыки воспринимали подобную игру, называя её валянием. Мало кто задумался тогда, как Холл опередил время.

Была у Холла и странная особенность – его постоянно рвало. В буквальном смысле: перед матчем, во время его, в перерывах. Что самое удивительное, по словам Гленна, это ему помогало, так как в момент, когда самочувствие было плохое, он проводил лучшие матчи. У голкипера везде стояли специальные вёдра для этого: в раздевалке и на скамейке запасных. Кто-то из партнёров по команде даже предлагал забрать этот атрибут в Зал славы.

Ведро за стеклянной ширмой не оказалось, а вот сам Холл попал в Зал хоккейной славы всего через четыре года после завершения карьеры. Помимо этого, Гленн выиграл за карьеру Кубок Стэнли (был ещё один в 1989 году, Холл выступал в качестве тренера вратарей «Калгари»), три «Везины», «Колдер», «Конн Смайт» (в финале его «Сент-Луис», к слову, проиграл серию со счётом 0-4, но это никак не повлияло на позиции Гленна в карточках журналистов). Также канадец вошёл в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News и 100 величайших игроков НХЛ, а в 1988 году его номер 1 был навечно изъят из обращения «Чикаго».

«Мистер Вратарь», покойся с миром.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android