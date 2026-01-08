Большая утрата. Ушёл из жизни великий Гленн Холл

Сегодня из Канады пришла грустная весть – на 95-м году жизни скончался великий вратарь клубов НХЛ Гленн Холл. Представитель «Чикаго» подтвердил, что организация получила известие о кончине Холла от его семьи. Источник лиги, общавшийся с сыном Гленна, Пэтом, сообщил, что голкипер скончался в больнице в Стоуни Плейн в среду.

Холл родился 3 октября 1931 года в Гумбольдте, а начал профессиональную карьеру в «Детройт Ред Уингз». Однако пробиться в основной состав команды НХЛ, в расположении которой мог находиться только один вратарь (а в лиге всего было шесть команд), было невероятно сложно. Особенно с учётом того, что ворота «красных крыльев» защищал тогда Терри Савчук, который по праву считался лучшим вратарём лиги.

Летом 1955 года генеральный менеджер «Детройта» Джек Адамс решил рискнуть и обменял Савчука в «Бостон», расчистив дорогу к основе молодому Холлу. Гленн не подвёл – сыграл все матчи регулярного чемпионата без замен, вывел команду в финал Кубка Стэнли и забрал «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона.

Следующая регулярка получилась ещё более ударная – «Детройт» занял первое место, а Холлу совсем чуть-чуть не хватило до первой в карьере «Везины», которая тогда вручалась не голосованием, всё решало количество пропущенных шайб – у кого меньше, тот и получает награду. Поэтому свою вторую «Везину» подряд выиграл Жак Плант, чья команда пропустила на две шайбы меньше.

Однако Джек Адамс, предавшись приступам ностальгии, вернул в «Детройт» Савчука, а Холла обменял в «Чикаго». В команду, в которой он позже завоюет Кубок Стэнли.

В том сезоне «Блэкхоукс» заняли третье место в регулярке и попали на мощный «Монреаль» в полуфинале. После четырёх игр счёт в серии был 2-2, а пятую и шестую встречу Холл благополучно «засушил», отправив свою команду в финал. Там по иронии судьбы оказался и «Детройт» — «Чикаго» выиграл серию со счётом 4-2, а Гленн наконец-то завоевал первый Кубок Стэнли. Он, кстати, так и остался единственным.

Но чем же вошёл в историю Холл? Как минимум одним рекордом, который никогда в истории не будет побит. И это не краснобайство ради повышения градуса напряжения, потому что Холл является рекордсменом среди вратарей НХЛ по играм без перерывов. В регулярных чемпионатах Гленн сыграл 502 матча подряд, а с учётом плей-офф — 552. Представить такой объём в нынешних реалиях невозможно.

Но не все достижения Холла выражаются в цифрах, потому что Гленн стал первым вратарём НХЛ, который начал играть в стиле баттерфляй. Да, это был не Патрик Руа. В 50-60-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда вратари играли исключительно стоя, даже не пытаясь опускаться на щитки, канадец нашёл более эффективный способ останавливать шайбы. Не обошлось и без критики такого стиля, многие ретрограды в штыки воспринимали подобную игру, называя её валянием. Мало кто задумался тогда, как Холл опередил время.

Была у Холла и странная особенность – его постоянно рвало. В буквальном смысле: перед матчем, во время его, в перерывах. Что самое удивительное, по словам Гленна, это ему помогало, так как в момент, когда самочувствие было плохое, он проводил лучшие матчи. У голкипера везде стояли специальные вёдра для этого: в раздевалке и на скамейке запасных. Кто-то из партнёров по команде даже предлагал забрать этот атрибут в Зал славы.

Ведро за стеклянной ширмой не оказалось, а вот сам Холл попал в Зал хоккейной славы всего через четыре года после завершения карьеры. Помимо этого, Гленн выиграл за карьеру Кубок Стэнли (был ещё один в 1989 году, Холл выступал в качестве тренера вратарей «Калгари»), три «Везины», «Колдер», «Конн Смайт» (в финале его «Сент-Луис», к слову, проиграл серию со счётом 0-4, но это никак не повлияло на позиции Гленна в карточках журналистов). Также канадец вошёл в списки 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News и 100 величайших игроков НХЛ, а в 1988 году его номер 1 был навечно изъят из обращения «Чикаго».

«Мистер Вратарь», покойся с миром.