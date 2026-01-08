Канадец побил рекорд страны, а швед войдёт в историю? Кто показал себя на МЧМ по хоккею

Молодёжный чемпионат мира стал историей. Триумф Швеции, классное выступление Чехии, неудача США на пересменке поколений и крайне противоречивый турнир Канады — всё это уже в прошлом, национальных команд в таком виде мы больше никогда не увидим. Однако никуда не денутся игроки, для многих из которых успешный МЧМ становился важным фактором прогресса — или, наоборот, провал влиял отрицательно. Как же изменились «котировки» игроков за эти полторы недели?

Акции вниз

Форварды сборной США

Вылет американцев в четвертьфинале не должен удивлять слишком уж сильно. Мы писали, что после двух «золотых» лет у Штатов был спад в уровне таланта, что особенно чувствовалось во вратарской линии. Показательно, что команда 2006-го проиграла свой ЮЧМ, где американцы за счёт сыгранности обычно доминируют, и даже рекорд Джеймса Хэгенса не помог взять золото.

В итоге тот же Хэгенс пусть и набрал семь очков, но не показал тот уровень доминирования, благодаря которому котировался первым номером драфта за полгода до церемонии. Лучший снайпер NCAA Уилл Хоркофф забил лишь один гол в ворота Германии. Другой высоко котирующийся голеадор, Коул Айзерман, отличился лишь дважды, у автора «золотого» гола прошлого турнира Тедди Стиги — один гол. В общем и целом сборная США не выглядела тем безжалостным механизмом в духе чемпионского «Колорадо», сметавшего всех с пути, и в итоге уверенно одолела лишь Германию.

Гэвин Маккенна (Канада)

Минуточку! У Маккенны 14 очков и второе место в бомбардирской гонке — казалось бы, какое это разочарование? Однако показательно, что Гэвин в итоге не попал в символическую сборную турнира, потому что голосующие видели не только количество, но и качество набранных очков. Многие из них пришли в большинстве, которое у Канады было очень сильным. Конечно, это важный фактор, однако всё-таки игрок его статуса проводит в большинстве лишь четверть игрового времени в НХЛ.

Гэвин Маккенна Фото: David Berding/Getty Images

Однако для первого номера драфта или претендента на эту роль критически важно решать судьбу ключевых матчей в ключевые моменты, и Гэвин этого не сделал. Более того, в концовке полуфинала Маккенна сначала чуть не прошёл по грани, толкнув Томаша Галваса клюшкой (судьи дали две минуты, но, будь толчок чуть сильнее, это потянуло бы на пять), а уже на последних минутах ещё и получил штраф за недисциплинированное поведение. Это вообще было проблемой Канады — даже капитан Портер Мартон не держал себя в руках.

В общем, игра Маккенны в NCAA характеризовалась этим же: талант, бесспорно, виден, особенно в большинстве, однако не хватает стабильности в первую очередь в равных составах. «Не стоит бросаться словами типа «баст», но Маккенна не сделал ничего, чтобы зацементировать свой статус будущего №1», — пишет автор ESPN Рэйчел Крышак. И если до МЧМ об этом говорили не так много, то сильная игра конкурентов может многое поменять.

Акции вверх

Зейн Парек (Канада)

В целом канадская оборона на этом МЧМ представляла собой печальное зрелище: в полуфинале чехи затоптали канадцев, перебросав их 37-24 и постоянно создавая моменты с пятака. Оборона на возврате была проблемой «кленовых» весь турнир, при контратаках соперника канадцы просто пассивно откатывались. Однако Парек отметился с положительной стороны, и в первую очередь тем, что он давал в чужой зоне.

Зейна в прошлом году внезапно для многих прокатили мимо молодёжки, но к этому МЧМ Парек подошёл, имея за плечами опыт НХЛ, пусть и небольшой. Защитник «Калгари» выглядел, скорее, четвёртым форвардом, постоянно таская шайбу, обостряя ситуации и дирижируя атакой. С учётом слабой командной игры канадцев индивидуальные усилия набравшего 13 очков Парека были очень важны — и это рекорд для канадских защитников на МЧМ. Теперь болельщики «Калгари» могут надеяться на то, что их команда получила свою версию Куинна Хьюза.

Адам Иржичек (Чехия)

Старший из Иржичеков на днях проехал мимо Олимпиады и вообще идёт тревожной дорогой драфтового «баста»: «Миннесота» отдала четыре драфт-пика за человека, который в этом году сыграл лишь 18 встреч. Зато младший обещает стать лучше, хотя на драфте его выбрали ниже. Адам комбинировал чёткую игру в защите с шустрым движением на чужой половине, обостряя игру за счёт мобильных подключений и показывая свой бросок, благодаря которому Иржичек забил пять голов. С учётом того, что у задрафтовавшего Адама «Сент-Луиса» не самый глубокий пул проспектов в защите, его прогресс важен для «Блюз».

Войцех Чихар (Чехия)

Чихар — редкий чешский юниор, который этот сезон начинал в Экстралиге. Однако по ходу сезона задрафтовавший игрока «Лос-Анджелес» подписал с ним контракт — и МЧМ показал, почему «короли» так торопились. Чихар стал первым в истории MVP турнира из Чехии (правда, и приз этот появился лишь в 2002-м). Войцех показал лучшие качества чешской школы: умение сначала выиграть единоборство, отпахать в обороне, а потом – принять тонкое и умное решение в зоне атаки. Агрессивность и вертикальный стиль игры — то, что ценят в «Лос-Анджелесе», где долгие годы делают ставку на оборонительную ответственность.

Войцех Чихар Фото: Michael Turner/Zuma/ТАСС

Ивар Штенберг и Вигго Бьёрк (Швеция)

Из трёх лучших бомбардиров Швеции двое только выходят на драфт и в теории могут поехать на турнир ещё раз. При этом эта сборка «Тре Крунур» выделялась очень зрелой, уверенной игрой и бо́льшую часть финала грамотно пользовалась физической усталостью чехов, поддавливая соперника прессингом — пусть в концовке печально известная шведская ментальность чуть не потопила их. Однако это может полностью изменить картину драфта.

Шведы давно наладили в хорошем смысле «конвейер» по производству надёжных вариантов для второго звена клубов НХЛ, которые могут давать 50-60 очков за сезон, однако люди с потенциалом суперзвезды лиги там рождаются реже. И Штенберг, который в Элитсерии с её плотным хоккеем набирает почти очко за игру, на МЧМ постоянно бросался в глаза — если кратко, его постоянно было видно, он выделялся принятием своих решений и техникой.

«Штенберг не тушуется под давлением, сохраняет владение шайбой, в ключевых матчах играл с душой. Ивар зарабатывал удаления, был лучшим игроком полуфинала и финала, для меня это первый номер будущего драфта», — пишет эксперт The Athletic Кори Пронмэн. Дополнявший его креативный плеймейкер Бьёрк сделал шикарную заявку на топ-10, но габариты могут помешать менеджерам, которые смотрят не в паспорт, а на футы и дюймы.

Лишь один шведский форвард был выбран под первым номером драфта — это был Матс Сундин аж в 1989-м. Прошло почти 40 лет, и Ивар может последовать примеру суперзвёздного соотечественника.