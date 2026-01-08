«Салават» разбил «Автомобилист» в дебюте Кузнецова! Связка с Жаровским уже проявила себя

Начало 2026 года ознаменовалось очередным крутым поворотом в карьере Евгения Кузнецова. Один из наиболее талантливых российских игроков в своём поколении так и не смог ужиться в одной команде с Андреем Разиным и всё-таки покинул магнитогорский «Металлург» в первых числах нового года. 33-летний форвард перебрался в «Салават Юлаев» под крыло Виктора Козлова, который моментально объединил Кузнецова в связку с Александром Жаровским.

Главный претендент на приз лучшему новичку сезона КХЛ и обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» оказались заявлены на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» во втором звене уфимской команды, тогда как ведущая легионерская тройка Джека Родевальда осталась в неизменном сочетании с Шелдоном Ремпалом и Девином Броссо на краях атаки.

Команда Николая Заварухина завершила 2025 год на мажорной ноте, уйдя на новогоднюю паузу с пятиматчевой победной серией. Однако старт января «Автомобилист» вдрызг провалил, потерпев два поражения подряд с общим счётом 1:8. После осечек в Казани (0:5) и Челябинске (1:3) уральский клуб приехал в Уфу в надежде реабилитироваться за два поражения кряду.

В свою очередь, уфимцы открыли новый год тяжелейшей победой над «Нефтехимиком» (2:1). Неожиданным героем «Салавата» в той встрече стал защитник Никита Зоркин, вдруг разразившийся первым дублем за карьеру в КХЛ. Примечательно, что и в сегодняшней встрече с «Автомобилистом» автором первой шайбы в матче стал ещё один защитник хозяев. Позиционная атака получилась у юлаевцев, с броском Артёма Горшкова голкипер гостей Никита Новосёлов справился, однако накатившийся на пятак Сергей Варлов с пятака добил шайбу в ворота – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

25-летний защитник уфимцев наверняка ещё долго не забудет матч с «Автомобилистом», ведь до его начала в активе этого хоккеиста значилась всего одна (!) шайба за 134 встречи в лиге. Варлов в принципе никогда не отмечался хотя бы средней результативностью, но в нынешнем сезоне на счету Сергея и вовсе не было ни одного очка в 36 матчах в регулярке. И тут – сразу гол в ворота екатеринбургского клуба.

Конец первого периода обернулся для «Автомобилиста» огромным моральным ударом. При 0:1 гости отправили шайбу в ворота хозяев, и на какое-то время могло показаться, что счёт во встрече станет равным. Однако после видеопросмотра было установлено, что Кёртис Волк забросил шайбу высоко поднятой клюшкой. Гол «Автомобилиста» был отменён, а уже через полторы минуты хозяева вели со счётом 3:0!

Сначала Артём Горшков отличился в равных составах, а следом Родевальд реализовал большинство, завершив розыгрыш с участием Ремпала и Дина Стюарта. Второй и третий гол уфимцев разделили всего 43 секунды, после чего тренерский штаб «Автомобилиста» произвёл замену вратаря. Проводивший всего второй матч в КХЛ 21-летний Новосёлов уступил место на последнем рубеже опытному Евгению Аликину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Во втором периоде в распоряжении гостей было три большинства, однако первый легитимный гол во встрече уральцы забили уже в равных составах. До этого ещё в меньшинстве нападающий уфимцев Артём Пименов мог отправлять четвёртую шайбу в ворота «Автомобилиста», однако Аликин сумел оставить партнёрам надежду на спасение. Евгений совершил важный сейв, а фактически в ответной атаке Горбунов уже при игре «5 на 5» оказался неприкрытым на чужом пятаке, получил шайбу от Александра Шарова и резко бросил в угол ворот.

Интересно, что саму возможность сыграть в этом большинстве хозяева подарили гостям самостоятельно. Защитник «Салавата» Евгений Кулик нарвался на малый штраф за неправильную атаку в результате того, что сам же и подтолкнул соперника на своего голкипера. К счастью для уфимцев, безальтернативный первый номер команды Семён Вязовой избежал в этом моменте повреждения, иначе уфимцы на ровном месте могли понести грандиозную потерю в составе. Для Семёна матч с «Автомобилистом» стал 16-м (!) кряду на последнем рубеже «Салавата», причём все встречи голкипер проводил с первых минут.

Гол Горбунова вроде бы давал «Автомобилисту» хотя бы минимальные шансы на продолжение борьбы за очки, но в заключительной смене второго периода сфолил Сергей Зборовский. Таким образом, третий отрезок начинался в зоне гостей, чем хозяева оперативно воспользовались. Ремпал совершил резкий перевод на Кузнецова, тот прострелил на дальнюю штангу, а Жаровский броском в касание пробил Аликина. Связка Евгения и Александра впервые сработала в деле. Пока что в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Окончательно и бесповоротно прибила «Автомобилист» ситуация на 46-й минуте матча. Гости вроде бы уже получили большинство после удаления Зоркина, однако следом уральцам был выписан командный штраф за задержку игры. Екатеринбуржцы остались без большинства, а заодно и без надежды на первые очки в 2026 году. Уральский клуб потерпел третье кряду поражение в январе, а общий счёт на этом отрезке стал 2:12 (1:5, 1:3 и 1:4).

Пропущенных шайб могло быть и гораздо больше, но шикарно вошедший в игру Аликин несколько раз выручил партнёров после опаснейших моментов в исполнении Кузнецова и Жаровского. Что-то в игре «Автомобилиста» после новогодней паузы радикально сломалось. Дебют же Кузнецова вышел крайне успешным для его новой команды: победа над конкурентом по конференции на домашнем льду с первым результативным действием самого форварда.