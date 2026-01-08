Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 8 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Авангард» проиграл в Магнитогорске, Шипачёв пока без 1000 очков. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ, 8 января 2026 года
Комментарии
«Ак Барс» одолел «Барыс», а «Локомотив» справился с «Сибирью» в овертайме.

8 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Гернат (Дудоров, Фрейз) – 32:06 (5x5)     1:1 Бек (Приски) – 44:31 (5x4)     1:2 Гернат (Берёзкин, Шалунов) – 53:14 (5x4)     2:2 Сушко (Приски, Широков) – 53:29 (5x5)     2:3 А. Радулов (Гернат, Шалунов) – 60:34 (3x3)    

Железнодорожники дважды вели по ходу встречи после двух шайб в исполнении Мартина Герната. Однако сибиряки оба раза восстанавливали равновесие усилиями Тейлора Бека и Максима Сушко. И тем не менее гости увезли победу благодаря голу Александра Радулова в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Джонсон (Толчинский, Пресс) – 11:28 (5x4)     1:1 Маклауд (Шарипзянов, Окулов) – 26:37 (5x4)     2:1 Вовченко (Барак, Толчинский) – 54:36 (5x5)    

В середине первого периода Люк Джонсон открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Майкл Маклауд восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Даниил Вовченко вновь вывел «Металлург» вперёд в матче. Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варлов (Горшков, Панин) – 08:27 (5x5)     2:0 Горшков (Кузнецов) – 14:29 (5x5)     3:0 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 15:12 (5x4)     3:1 Горбунов (Шаров) – 38:43 (5x5)     4:1 Жаровский (Кузнецов, Ремпал) – 40:18 (5x4)    

В составе победителей голы на свой счёт записали Сергей Варлов, Артём Горшков, Джек Родевальд и Александр Жаровский. У «Автомобилиста» шайбу забросил Роман Горбунов. Новичок уфимской команды Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в своём первом матче за клуб. Для «Автомобилиста» данное поражение стало третьим подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Хайруллин (Профака, Дергачёв) – 28:08 (5x5)     1:1 Шулак (Шэн, Старков) – 39:05 (5x5)     2:1 Хоружев (Профака) – 47:58 (5x5)     2:2 Шулак (Гутик, Ручкин) – 51:22 (5x5)     3:2 Артамонов – 65:00    

На девятой минуте второго периода Тимур Хайруллин открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Либор Шулак восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Никита Хоружев вновь вывел «Нефтехимик» вперёд. На 12-й минуте периода Шулак сделал счёт 2:2, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Скоренов (Чебыкин, Аймурзин) – 16:48 (5x5)     1:1 Мороз (Смит, Демченко) – 30:00 (5x5)     2:1 Чебыкин (Скоренов, Грегуар) – 30:53 (5x5)     2:2 Мороз (Усов, Салыго) – 34:59 (5x5)     2:3 Кузнецов (Энас, Смит) – 38:47 (5x4)     3:3 Лишка (Грегуар, Камалов) – 42:45 (5x4)     4:3 Думбадзе (Калдис, Веряев) – 47:53 (5x5)    

У «Северстали» шайбы забросили Александр Скоренов, Николай Чебыкин, Адам Лишка и Давид Думбадзе. В составе «Динамо» голы на свой счёт записали Вадим Мороз (дубль) и Сергей Кузнецов. Для минского клуба это поражение стало третьим подряд.

Отметим, что Вадим Шипачёв не набрал очков в матче против родного клуба и пока что остановился на отметке 999.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Семёнов, Яшкин) – 30:45 (5x5)     2:0 Денисенко (Биро) – 32:25 (5x5)     2:1 Уиллман (Веккионе, Уолш) – 51:29 (5x4)     3:1 Галимов – 57:48 (en)    

На 31-й минуте встречи Александр Хмелевски с передачи Дмитрия Яшкина открыл счёт в матче. Спустя полторы минуты Григорий Денисенко с передачи Брэндона Биро удвоил преимущество казанского клуба. На 12-й минуте третьего периода Макс Уиллман с передач Майка Веккионе и Райли Уолша забросил шайбу в составе «Барыса». В конце игры Артём Галимов установил окончательный счёт во встрече.

Для казанского клуба эта победа стала четвёртой над «Барысом» в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 9 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android