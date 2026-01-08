«Ак Барс» одолел «Барыс», а «Локомотив» справился с «Сибирью» в овертайме.

«Авангард» проиграл в Магнитогорске, Шипачёв пока без 1000 очков. Итоги дня в КХЛ

8 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

Железнодорожники дважды вели по ходу встречи после двух шайб в исполнении Мартина Герната. Однако сибиряки оба раза восстанавливали равновесие усилиями Тейлора Бека и Максима Сушко. И тем не менее гости увезли победу благодаря голу Александра Радулова в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В середине первого периода Люк Джонсон открыл счёт во встрече. На седьмой минуте второго периода Майкл Маклауд восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте третьего периода Даниил Вовченко вновь вывел «Металлург» вперёд в матче. Для «Металлурга» эта победа стала четвёртой подряд.

В составе победителей голы на свой счёт записали Сергей Варлов, Артём Горшков, Джек Родевальд и Александр Жаровский. У «Автомобилиста» шайбу забросил Роман Горбунов. Новичок уфимской команды Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в своём первом матче за клуб. Для «Автомобилиста» данное поражение стало третьим подряд.

На девятой минуте второго периода Тимур Хайруллин открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Либор Шулак восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода Никита Хоружев вновь вывел «Нефтехимик» вперёд. На 12-й минуте периода Шулак сделал счёт 2:2, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

У «Северстали» шайбы забросили Александр Скоренов, Николай Чебыкин, Адам Лишка и Давид Думбадзе. В составе «Динамо» голы на свой счёт записали Вадим Мороз (дубль) и Сергей Кузнецов. Для минского клуба это поражение стало третьим подряд.

Отметим, что Вадим Шипачёв не набрал очков в матче против родного клуба и пока что остановился на отметке 999.

На 31-й минуте встречи Александр Хмелевски с передачи Дмитрия Яшкина открыл счёт в матче. Спустя полторы минуты Григорий Денисенко с передачи Брэндона Биро удвоил преимущество казанского клуба. На 12-й минуте третьего периода Макс Уиллман с передач Майка Веккионе и Райли Уолша забросил шайбу в составе «Барыса». В конце игры Артём Галимов установил окончательный счёт во встрече.

Для казанского клуба эта победа стала четвёртой над «Барысом» в текущем сезоне.

Матчи 9 января

