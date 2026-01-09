Скидки
Главная Хоккей Статьи

Питтсбург — Нью-Джерси — 4:1 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, первый гол Малкина после возвращения

Триумфальное возвращение! Малкин забил в первом же матче после восстановления от травмы
Максим Макаров
Евгений Малкин
«Питтсбург» одержал шестую победу подряд.

«Питтсбург» в этом сезоне решил не идти по проторенной дорожке, которую прогнозировали примерно все эксперты – борьба за первый пик и массовая распродажа в дедлайн. «Пингвины» здорово начали сезон, шли в группе лидеров, а сейчас смогли оправиться от небольшого спада и вновь направились в зону плей-офф, одержав пять побед подряд.

Всё это было добыто без одного из лидеров – Евгения Малкина. Россиянин получил травму, а сегодня впервые вышел на лёд после восстановления, заняв место в тройке с Кинделом и Чинаховым.

«Нью-Джерси» после кошмарных 0:9 на Лонг-Айленде должен был приехать в Пенсильванию злым, однако этого не произошло. Как и пару дней назад, «дьяволы» начали нагружать голкипера соперника бросками, однако неразрешимых задач перед Стюартом Скиннером поставить не получалось.

Зато с этим блестяще справился Эрик Карлссон, который вкатил в зону и превосходно бросил над плечом Аллена с острого угла, будто бы удивив того такой наглостью.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39     2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23     3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp)     3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp)     4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26    

Во втором периоде «Пингвинз» полностью владели инициативой и планомерно развили преимущество в счёте – сначала всех обманул Коннор Дьюар, который притаился на чужой синей линии, дождался длинной передачи от Ракелля, а затем направил шайбу между щитков голкипера.

Далее триумфальное возвращение отпраздновал он – Евгений Малкин. Джино получил шайбу в правый круг от своего товарища Сидни Кросби и мощно пальнул в угол. Для россиянина, который какое-то время промучился с повреждением, важнейший гол в первом матче после возвращения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в начале третьего периода Малкин ещё и внёс толику интриги – его удаление реализовал Люк Хьюз. Но шансы на спасение «Дэвилз» обломал собственный вратарь, который неудачно отправил шайбу по закруглению и допустил роковую для этой встречи потерю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбург» одержал шестую победу подряд и остался в восьмёрке, а «Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд и продолжает свободное падение.

Комментарии
