Перепалка Разина и Буше — плюс для КХЛ. Тренерские споры возрождают интерес к дерби

Жанр рэп-батлов в России уже фактически умер и к своему расцвету образца 2017-го явно не вернётся. Однако два тренера КХЛ внезапно решили вернуть нас в те времена, когда от публики просили пошуметь, чтобы поддержать эмси.

Перед Новым годом Ги Буше заявил об игроках «Металлурга» следующее: «Металлург» гораздо чаще играет в большинстве, чем соперник, с кем бы они ни встречались. К тому же их хоккеисты небольших габаритов. Они маленькие, легко падают, им всё время попадают по лицу, отсюда идут удаления. Поэтому «Металлург» за матч имеет пять, восемь, а то и 10 попыток в большинстве».

Как прошла последняя встреча соперников: Видео «Металлург» одержал четвёртую победу подряд, одолев дома «Авангард»

Вчера после очередного матча «Авангарда» и «Металлурга» об этой цитате спросили Андрея Разина, и тот ожидаемо не стал играть в дипломатию, наехав на соперника в другой плоскости: «Это не наши игроки маленькие, наши игроки нормальные. Это игроки «Авангарда» слишком большие. Они такие большие, что в Омске у них почему-то натяжной потолок, чтобы, видимо, они головой не бились в раздевалке. И «Почта России» у них работает замечательно, поздравительные конверты им всегда вовремя доставляют».

Даже интересно, получит ли главный тренер «Металлурга» штраф за эту цитату, потому что чисто текстуально комментарий был безобиден (в духе анекдота — а вы о чём подумали, товарищ Берия?). С другой стороны, «все всё поняли», на что именно обращён спич Разина. Не будем обсуждать содержательно, кто из тренеров прав, а кто нет — но сам факт такой перепалки для нейтрального болельщика уже радость.

С точки зрения чистого пиара регулярный сезон трудно «продавать». Это актуально даже для Америки, где в НХЛ многое зачастую решается уже к трети сезона. В КХЛ сейчас условия такие, что мимо плей-офф пролетают только шесть команд, причём две из них фактически понятны и сейчас. В таких условиях каждая конкретная встреча чемпионата имеет не такую большую ценность — поэтому в той же НФЛ, где в сезоне лишь 17 игр, рейтинги зашкаливают, каждый матч словно маленький плей-офф.

Нерв дерби из нулевых вернётся? Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

И чего только не придумывают сейчас для разнообразия регулярки — в том числе какие-то чисто букмекерские истории с дерби команд из разных городов, но с общим спонсором. Например, недавно встречи «Локомотива» и «Салавата Юлаева» стали продвигать и брендировать в качестве «Медового побоища». Это всё, конечно, красиво, и посты в телеге красивые — однако реальной жизни и чувств за этим пока нет. Какая здесь подоплёка, кроме красных нашивок — финал Суперлиги-2008, что ли?

Противостояния иногда зарождаются на ровном месте. Взять даже классический пример «Детройта» и «Колорадо» из 90-х: вторая команда в качестве именно «лавин» была новорождённой, до этого квартировала в Квебеке, и «Нордикс» большим раздражителем для «крыльев» не считались. Однако несколько ожесточённых игр и сильные составы родили классическое «райвалри».

А тут случай особый. В коллективном бессознательном городов наверняка до сих пор витают воспоминания о «сигарных войнах» Геннадия Величкина и Анатолия Бардина, двух финалах Суперлиги из первой половины нулевых (в 2001-м в составе «Металлурга» как раз и играл Разин) и тех скандалах, которые окружали эти матчи. С созданием КХЛ накал несколько увял, так как команды долгое время просто не пересекались в плей-офф, однако в последние годы стали стабильно встречаться вновь (2021-2023, 2025). Только в 2023-м борьбы не было, «Авангард» легко убрал соперника, а остальные серии были смотрибельными.

И сейчас есть все предпосылки для того, чтобы дерби разгорелось с новой силой. Обе команды обладают качественными и глубокими составами, построенными по разным стратегиям: «Магнитка» ценит скорость, креатив и технику, «Авангард» тоже играет быстро, но окружает своих лидеров рабочими и самоотверженными игроками, обычно ставя на универсализм. Андрей Разин недавно свой контракт продлил, а Ги Буше как будто уходит от традиционного для себя кризиса второго сезона.

Кроме того, и встречи между этими командами в этом году выходят обычно зрелищными. Например, проблемой тех же постоянных матчей СКА и ЦСКА в плей-офф был довольно низкий уровень смотрибельности — а здесь не всегда есть ураган шайб, однако есть отличная интенсивность, высокие скорости, игра от ножа, и даже при счёте 1:1 сложно оторваться на экрана на что-то другое.

В общем, для хоккейного интереса в этой паре есть всё, но нужна и перчинка, которая превращала бы «просто крутые матчи» в запоминающееся дерби. И в этом плане два тренера, в общем-то, держат рамки: если мы уж вспомнили встречи «Колорадо» и «Детройта», то Марк Кроуфорд проходился по Скотти Боумэну намного жёстче и с прямыми оскорблениями— хотя тренер «Колорадо» был почти в два раза моложе и отвечал дерзкому оппоненту, что «знал твоего отца до того, как ты это сделал».

Жаль, правда, что у нас нет гарантии повторения этого противостояния в плей-офф. Обе команды явно начнут первый раунд на своей площадке, а до полуфинала и тем и тем надо будет ещё дойти, пусть сейчас и кажется, что это будет очень легко сделать. Так что ждём последней игры сезонной серии 27 февраля — должно быть горячо.