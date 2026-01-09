«Рекорд Овечкина уязвим». Какие великие достижения НХЛ могут быть побиты?

Ови может потерять несколько рекордов, но при этом у него есть шансы установить парочку новых.

Рекорды имеют свойство падать. Во многом именно они свидетельствуют о том, как меняется хоккей, в каком направлении наш любимый вид спорта движется и кто на самом деле способен запечатлеть своё имя в истории.

В прошлом году рухнул один из величайших рекордов в истории. Никто не верил, что кто-то сможет обогнать Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Казалось, что число 894 недостижимо. Но в начале апреля 2025 года рекорд пал. Александр Овечкин обошёл Величайшего.

А затем стал первым с 900+ голами в истории лиги.

Впрочем, это не единственный великий рекорд, который удавалось превзойти. И не единственный, который ещё будет превзойдён.

Известное североамериканское издание The Athletic в начале декабря 2025-го провело опрос хоккеистов НХЛ и узнало у них, какие невозможные рекорды могут пасть в будущем, а также прикинуло, насколько это вообще реально. «Чемпионат» приводит перевод текста наших заокеанских коллег (статистика оригинального материала сохранена).

Не каждый игрок НХЛ — историк хоккея. Чёрт возьми, некоторые из них даже не смотрят матчи, если не принимают участие в них.

Но если бы The Athletic существовал и проводил свои ежегодные опросы игроков в конце 1990-х, в конце карьеры Уэйна Гретцки и в самый разгар эры «мёртвой шайбы», можно с уверенностью сказать, какие рекорды хоккеисты сочли бы нерушимыми.

Первое — 2857 очков Гретцки за карьеру. Это один из самых известных статистических результатов в спорте. Уберите все забитые Гретцки голы, и он всё равно останется лидером всех времен. Далее, на втором месте — результативные передачи Гретцки. Никто не приблизился к его 1963 ассистам ближе, чем на 800. И, наконец, голы Гретцки. 894 шайбы казались недосягаемыми в эпоху, когда и 40 голов за сезон были чем-то невероятным.

Что ж, конечно же, последний рекорд был побит. Алекс Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в прошлом сезоне, а сейчас у него 911. Так что всё возможно — включая, похоже, и падение рекорда Овечкина.

Издание The Athletic опросило 120 игроков НХЛ — которым была предоставлена анонимность, чтобы они могли быть предельно честными — о том, какой, по их мнению, следующий непреодолимый рекорд будет побит. И чаще всего упоминался тот самый некогда вечный рекорд, который только что был побит.

Почему игроки считают рекорд Овечкина уязвимым? И подтверждают ли это статистические данные?

Давайте рассмотрим нерушимые рекорды, которые, по мнению большинства игроков, могут быть побиты, и узнаем почему, а также посмотрим на реалистичную оценку каждого из них от экспертов по аналитике Дома Лущишина и Шайны Голдман.

Примечание: некоторые цитаты игроков были слегка отредактированы для краткости и ясности. Не все опрошенные игроки ответили на все вопросы.

Голы за карьеру (22 голоса)

Рекорд по количеству голов за карьеру стал самым распространённым ответом игроков НХЛ на вопрос о том, какой вечный рекорд будет побит следующим.

Результативность растёт — как и ожидания.

«Нынешний рекорд — это очень много голов, и побить его будет сложно, но, если подумать, может быть, его и побьют», — сказал один игрок.

«Я не очень хорошо знаком с книгой рекордов, — сказал другой. — Кажется, парни забивают тонны голов».

«Если Овечкин смог это сделать, может быть, кто-то другой превзойдёт и его».

«Сомневаюсь, что рекорд по количеству очков когда-либо будет превзойдён, но я думаю, что когда-нибудь, в своё время, рекорд по количеству голов снова будет побит».

«Если результативность будет продолжать расти, это может произойти. Вратари уже не так хороши, как раньше, а парни сейчас играют вечность».

Остон Мэттьюс из «Торонто», забивший 412 голов всего в 652 играх к воскресенью, включая 69 в сезоне-2023/2024, был одним из самых популярных кандидатов на этот рекорд.

«Думаю, Остон — наиболее реалистичный вариант», — сказал один игрок.

«Мэттьюс идёт по графику, это неплохой вариант, — сказал другой. — Если кто и сможет это сделать, так это он».

«Возможно, рекорд Овечкина будет побит. И покорит его, должен быть, Мэттьюс, однако ему нужно провести пару выдающихся сезонов».

«Думаю, у Мэттьюса есть шанс».

Как минимум один игрок высказал противоположное мнение. Маклин Селебрини, возможно? Коннор Бедард? Какой-нибудь парень, который сейчас доминирует в юниорской лиге?

«Сомневаюсь, что Мэттьюс сможет сделать это — как и кто-либо вообще, — сказал он. — Думаю, будущий рекордсмен станет частью следующей волны игроков. Возможно, это будет имя, которое нам пока неизвестно».

Реальность такова:

в пользу Мэттьюса говорит то, что он идёт примерно по тому же графику, что и Овечкин в том же возрасте. Но это нужно сопоставить с долголетием Алекса, что вызывает значительные сомнения, если учитывать проблемы Остона со здоровьем и уже наблюдаемое снижение его результативности.

К воскресенью Мэттьюс шёл к результату всего в 36 шайб за чемпионат. Он забивает в среднем 0,48 гола за встречу и уже пропустил пять матчей, так что максимум, что он может сыграть, — 77. Если применять возрастную кривую относительно его текущего базового графика, то дни Мэттьюса в качестве игрока, способного забивать по 40 голов, вероятно, продлятся всего пять лет. А может быть, и того меньше, если учитывать, что спад результативности настиг его быстрее, чем ожидалось.

Мэттьюсу потребуется забить более 500 голов за следующие 12 сезонов, чтобы догнать Овечкина. Это означает, что ему нужно либо значительно больше забивать, пока он на пике, либо играть более стабильно в конце четвёртого десятка. Сейчас обе задачи кажутся трудновыполнимыми.

Что касается двух упомянутых выше молодых игроков, то Селебрини движется к показателю в 41 гол в 19 лет, а Бедард — к 50 в 20. Овечкин забил 52 гола в статусе новичка в 20 лет, что вполне соответствует его показателям, но в 22 года он достиг отметки в 65 шайб. Предсказать такой рост результативности от любого из них — сложная задача, как, очевидно, и предсказать, что любой 19-20-летний игрок сумеет провести такую же долгую карьеру, как Овечкин. Лучший вариант для них — существенное изменение условий игры, что вполне возможно благодаря вероятному расширению НХЛ.

Может ли это произойти? Возможно. Давайте посмотрим, когда кто-нибудь из них завершит сезон с 30+ шайбами, прежде чем забегать вперёд. С учётом того, что Овечкин до сих пор много забивает, а его главное оружие уже ослабевает, рекорд по количеству голов за всю историю, на какой бы отметке он ни устаканился, сейчас выглядит вполне недостижимо.

«Железная» серия (12 голосов)

Ещё один популярный вариант следующего вечного рекорда немного реалистичнее: наибольшее количество сыгранных подряд матчей.

Фил Кессел является действующим рекордсменом с серией из 1064 матчей, которая завершилась в конце сезона-2022/2023. Кессел обогнал Кита Яндла, который только-только установил рекорд в сезоне-2021/2022. Так что в последнее время этот рекорд регулярно превосходят.

Защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу нужно еще 111 встреч, чтобы обогнать Кессела. Так что это может произойти уже в следующем сезоне.

«Довольно простой ответ, — сказал один игрок. — Довольно часто появляются новые «железные люди».

«Я не верю, что кто-то побьёт рекорд Ови или Гретца, — сказал другой. — Но, может быть, «железная» серия будет обновлена. Игра уже не такая жёсткая, как раньше, так что, может быть, это что-то значит».

«Разве Брент Бёрнс не на подходе?»

«Думаю, Брент Бёрнс это сделает».

Реальность такова:

сейчас в разговоре фигурирует только один игрок – Бёрнс, у которого 954 матча. Это почти вдвое больше, чем у обладателя следующей по продолжительности серии, Ника Судзуки, – 483 встречи. Предсказать, сможет ли Судзуки поддерживать такой результат ещё 582 матча, чтобы обогнать Кессела, или даже больше, чтобы обогнать Бёрнса, на какой отметке тот ни остановился бы, — задача, невозможная в спорте, парни, у которых буквально лезвия на ботинках, играют на скользком льду и блокируют броски со скоростью более 140 км/ч.

У Бёрнса осталось ещё 53 матча регулярного чемпионата в «Колорадо», если не будет травм. Тогда главные вопросы – что произойдёт в следующем сезоне и хватит ли у него сил на 58 игр? 58-я встреча сезона-2026/2027 состоится в конце февраля, к тому времени Бёрнсу исполнится 42 года – возраст, в котором играли всего 19 хоккеистов за всю историю НХЛ.

Однако, если судить по игре Бёрнса в нынешнем сезоне, это кажется немного более вероятным событием. Он демонстрирует надёжность в обороне «Эвеланш», не нуждаясь в подстраховке или значительном сокращении нагрузки. Впервые за более чем 10 лет он проводит на льду менее 20 минут, однако при этом в среднем играет 19.52 минуты за матч во всех форматах. Так что, если это потребуется, есть возможность ограничить его время, чтобы сохранить качество его игры и продлить серию.

Сыгранные матчи за карьеру (11 голосов)

Как и рекорд Кессела, рекорд Патрика Марло в 1779 матчей за карьеру выглядит вполне достижимым.

Марло обогнал Горди Хоу в своём последнем сезоне-2020/2021. Бёрнс, опять же, является ближайшим конкурентом из действующих игроком с результатом в 1526 матчей, а Овечкин отстаёт всего на пять. Однако им обоим по 40 лет. Анже Копитар следующий среди активных хоккеистов с 1478 встречами по состоянию на воскресенье, но он завершает карьеру после этого сезона. Сидни Кросби, которому 38, всё ещё на расстоянии в 400 матчей от рекорда. Так что на это может уйти некоторое время.

«Насколько близок Бёрнси?» — спросил один игрок.

«Это хороший вопрос. Каков рекорд? — сказал другой. — Марло – 1700? А Овечкин… 1500? Думаю, это, вероятно, будет следующий крупный рекорд, который он побьёт».

«У нас несколько игроков с 1400+ матчами, так что я думаю, кто-то обязательно побьёт рекорд по количеству встреч за всю историю», — добавил ещё один.

Если это произойдёт, то может сопроводить ещё одно историческое событие.

«Я не думаю, что кто-то выйдет на лёд со своим ребёнком, как Горди Хоу, — размышлял один игрок. — Это кажется практически невозможным. Но посмотрим. Вроде как Леброн только что это сделал».

Реальность такова:

если у кого-то из этих парней и есть мотивация продолжать играть после 40, то, скорее всего, это будет единственный OGWAC (Old Guy Without A Cup — известная аббревиатура, означающая «старый парень без кубка»; у Бёрнса в коллекции ещё нет Кубка Стэнли. – Прим. «Чемпионата») из клуба тех, кто провёл 1400+ встреч. Бёрнсу осталось сыграть 254 матча, чтобы преодолеть этот рубеж. Он может добавить 53 встречи, если будет здоров до конца нынешней регулярки, и ему останется сыграть ещё 200 матчей, что потребует ещё 2,4 сезона. Это означало бы, что Бёрнсу придётся играть до 44 лет, что удавалось всего шести хоккеистам в истории НХЛ.

В современной НХЛ это не так уж и невероятно. Здено Хара играл до 45 лет, несмотря на то что бо́льшую часть своей карьеры проводил на льду много времени. И опять же, Бёрнс по-прежнему очень хорош, несмотря на возраст. Но играть до 44-45 — это, очевидно, очень редкое достижение, поэтому в этом случае рекорд кажется немного менее достижимым.

У Овечкина будет своё местечко в составе «Кэпиталз» столько, сколько он захочет, что играет ему на руку. Как и Бёрнсу, ему помогает то, что он по-прежнему показывает отличную игру, забив 14 голов в 30 встречах. Он может продолжать в том же духе, пока его результативность не начнёт снижаться. Ему нужно сыграть ещё 259 матчей, чтобы обогнать Марло. Но он уже достиг рекорда, к которому стремился, поэтому кажется менее вероятным, что он сыграет ещё 2,5 сезона после этого, чтобы достичь отметки в 1780 встреч.

На третьем месте Кори Перри, проведший 1414 матчей. Он уже изменил свою игру и роль, чтобы продлить собственную карьеру в НХЛ, и временами он больше похож на «16-матчевого игрока», чем на «82-матчевого игрока», поэтому требовать от 40-летнего хоккеиста ещё 4,45 сезона, чтобы побить этот рекорд, кажется рискованным предприятием.

У Кросби ещё более долгий путь к отметке 1779, ему осталось сыграть ещё 400 матчей. Если он проведёт все 55 оставшихся встреч «Пингвинз» в этом сезоне, ему потребуется ещё 4,2 сезона. Разница в том, что ему ещё нет 40, поэтому у него есть немного больше сил. Большинство игроков резко сдают ближе к пятому десятку и в начале оного, но пик карьеры Кросби был настолько высок, что это даёт ему бо́льший запас времени. Его нынешний уровень по-прежнему элитен. Это, очевидно, тоже повышает его шансы.

Однако реальность такова, что у всех четырёх этих игроков есть то, что работает против них: локауты и два укороченных из-за COVID-19 сезона, а в случае Кросби ещё и значительные пропуски матчей. Поэтому не будет ничего удивительного, если эта компашка в конечном итоге не достигнет цели.

Количество очков за карьеру (семь голосов) и за один сезон (четыре голоса) у защитника

Если учитывать показатели Кейла Макара, сравнимые с результатами Бобби Орра, и Мэттью Шефера, делающего то, чего мы никогда не видели у 18-летнего защитника, находится ли под угрозой рекорд Орра за один сезон — 139 очков — и рекорд Рэя Бурка за карьеру — 1579 очков?

Эрик Карлссон — единственный действующий защитник, добравшийся до отметки в 100 очков за сезон, — он набрал 101 балл в сезоне-2022/2023. Бёрнс — опять он — ближайший действующий защитник по количеству набранных очков за карьеру, но в 40 лет на его счету всего 924 очка… это не произойдёт.

27-летний Макар, проведший два сезона подряд с 90+ очками и имеющий 463 балла в 424 матчах за карьеру, — вот кто является фаворитом.

«Я думаю, у нас сейчас много мастеровитых защитников, так что у них может быть шанс, — сказал один игрок о рекорде за один сезон. — Я верю, что Кейл Макар это сделает».

«Я думаю, Кейл Макар доберётся до этого достижения, — сказал другой игрок о рекорде за карьеру. — На мой взгляд, у него ещё есть 10 качественных лет в запасе».

«С каждым годом парни становятся всё более и более мастеровитыми».

Реальность такова:

шансы на то, что рекорд Орра по количеству очков за один сезон будет побит, кажутся невероятно малыми. Если симулировать результаты и учитывать шансы Макара набрать хотя бы одно очко в любом матче при базовом показателе в 90 очков, можно предположить, что потолок результативности составляет около 117 очков. Для того чтобы получить хотя бы небольшой шанс на 139 очков, нам, вероятно, потребуется увидеть защитника, чей стабильный базовый показатель составляет около 120 очков в лучшем сезоне в карьере. Вспомните Макара, а затем представьте игрока, который каким-то образом на несколько уровней выше Кейла. Это трудно представить.

Может ли это быть Шефер? Это маловероятно, но не выходит за рамки вероятности. Мы пока не знаем, как будет выглядеть «скачок» Шефера, когда он выйдет на полную мощность, однако тот факт, что он уже так хорош (21 очко в первых 30 матчах НХЛ), создаёт замечательный прецедент. Его текущий базовый показатель — 60 очков для защитника в возрасте 18 лет, что оставляет большой потенциал для роста по мере его взросления.

Более интересный вопрос для обоих игроков — это карьерный показатель результативности Бурка.

Если Макар закончит этот сезон со 100 очками, от Бурка его будет отделять 1051 очко, а до 40 лет ему ещё 13 сезонов. Для этого потребуется набирать 81 балл за сезон. Среднее прогнозируемое количество очков за 82 матча для Макара за этот период, рассчитанное с учётом возрастной кривой, составляет 78. Сейчас он находится в невыгодном положении, но не так уж сильно отстаёт. Здоровье и то, как долго он сможет набирать по очку за встречу, станут двумя главными факторами.

То, что Шефер пришёл в лигу, будучи на три года моложе Макара, даёт ему значительное преимущество. Нам нужно будет увидеть его пиковую форму с 90 очками или выше, чтобы у него был шанс побить рекорд, однако математически догнать Бурка гораздо реальнее со средним показателем в 69 очков за ещё 22 сезона. Никакого давления, парень.

Другие популярные варианты

Рекорд по количеству очков за один сезон — 135, установленный «Бостоном» в сезоне-2022/2023, получил пять голосов, при этом один игрок отметил «невероятный темп» «Колорадо» в этом сезоне — их текущий 21-2-6.

Пять других игроков выбрали рекорд по количеству очков за один плей-офф. Гретцки принадлежит лучший результат — 47 (1984/1985). Коннор Макдэвид достиг показателя в 42 балла в сезоне-2023/2024.

«Тебе приходится думать, что Макдэвид покорит что-то невероятное, — сказал один игрок. — Трудно сказать, потому что рекорды по количеству передач и очков [за карьеру] просто безумны».

К слову, четыре игрока рискнули и выбрали рекорд Гретцки по количеству очков за карьеру, как бы абсурдно это ни звучало.

«Макдэвид, вероятно, единственный, кто приходит на ум», — сказал один из них.

«Учитывая, какую результативность сейчас показывают лучшие игроки, если они смогут показать такую же долговечность, как Овечкин, я думаю, что в конечном итоге рекорда по количеству очков можно будет достичь», — сказал другой игрок.

Реальность такова:

шансы «Эвеланш» набрать 136 или более очков в этом сезоне составляют 4%. Ожидается, что «Колорадо» сбавит темп, но есть и вероятность, что этого не произойдёт. В целом в эпоху «очковых бросков» в то, что рекорд «Бостона» будет побит, несложно поверить — даже если этого не случится в нынешнем сезоне.

Рекорд Гретцки по количеству очков, как кажется, гораздо менее реально побить, если не произойдёт кардинальных изменений в системе начисления очков в лиге. Макдэвиду, нашему лучшему шансу, вот-вот исполнится 29 лет, а он прошёл только 39% пути к цели. За последние два сезона он снизил темп до 120 очков, ему придётся поддерживать этот средний показатель в течение следующих 14 лет, чтобы получить шанс побить рекорд. Удачи!

Возможно, рекорд по количеству очков в плей-офф есть шанс побить, однако, даже совершив невероятный подвиг, Макдэвид остановился на расстоянии пяти очков. Так что и тут тоже возможность кажется крайне маловероятной.

Рекорды, также получившие несколько голосов

Количество силовых приёмов за карьеру (три голоса)

Реальность такова: Овечкину осталось 242 хита до рекорда Кэла Клаттербака в 4029 приёма, но он начинает сбавлять обороты в этом плане. Кажется, он не доберётся до цели. Радко Гудасу осталось 908, однако в 35 лет маловероятно, что он проведёт ещё пять полных сезонов, чтобы достичь этой отметки. Один игрок, за которым стоит понаблюдать, — это Уилл Кюлле. Ему 23 года, и он идёт к своему третьему сезону с 240+ силовыми приёмами. Всего 17 сезонов с 200+ хитами — и он будет на вершине!

Количество голов в овертайме за карьеру (два)

Реальность такова: это разумный выбор с учётом появления формата «3 на 3». В настоящее время рекорд принадлежит Овечкину — 27 голов, но Кросби отстаёт лишь на три шайбы, а 30-летний Леон Драйзайтль — всего на семь. Однако наибольшую угрозу, пожалуй, представляет 24-летний Коул Кофилд, у которого 11 голов всего за 315 матчей. Это одна шайба в овертайме каждые 28,5 встречи по сравнению с показателями в один гол за 56,3 матча у Овечкина и за 41 игру — у Драйзайтля.

Ассисты за карьеру (2)

Реальность такова: у Гретцки больше ассистов, чем очков у кого-либо ещё. Этого не произойдёт.

Хиты за один сезон (два)

Реальность такова: Кифер Шервуд, установивший рекорд в 462 хита в прошлом сезоне, по состоянию на воскресенье имел темп на 112 приёмов меньше в сезоне-2025/2026, несмотря на то что получал почти на три минуты больше игрового времени за матч. Проверку реальностью следует провести на основе прошлогоднего рекорда — мы требуем аудита.

«Сухие» матчи за карьеру (два)

Реальность такова: у Мартина Бродо 125 «сухих» матчей. Сто двадцать пять! Джонатан Куик лидирует среди действующих вратарей с 64 шат-аутами. За ним следуют Сергей Бобровский (51) и Коннор Хеллебайк (45). Реальность такова, что ситуация с вратарями в НХЛ изменилась и сейчас в лиге больше доминируют два голкипера. Поэтому, если такой настоящий «рабочий конь», как Хеллебайк, так далёк от цели, удачи остальным.

Также один голос отдали за следующие рекорды: количество побед у вратаря, самое быстрое достижение 50 голов за сезон, количество побед в плей-офф за карьеру, матчи подряд с очками, заблокированные броски за карьеру, сезоны с 50+ голами за карьеру, сезоны подряд с показателем очко за матч и голы в меньшинстве за карьеру.

Реальность такова: на первый взгляд голы в меньшинстве за карьеру кажутся рекордом, который можно побить, если учитывать, насколько изменилась игра в меньшинстве за последние несколько лет. С появлением четырёх форвардов в большинстве многие команды стали применять более агрессивный подход к игре в меньшинстве, сначала – в плане стратегии, а теперь – и в плане фактического использования звеньев, и такие звёзды нападения, как Джек Айкел, получают больше игрового времени в спецбригаде. Проблема в том, что рекорд принадлежит Гретцки — 73 гола. Поэтому, если Лео Карлссон не станет одним из лучших игроков в меньшинстве, этот рекорд вряд ли будет побит в ближайшее время.

С другой стороны, рекорд по количеству заблокированных бросков за карьеру может быть побит довольно скоро. Джону Карлсону осталось всего 49 до рекорда Марк-Эдуара Власика. Райану Макдоне оставалось всего 147 до рекорда перед матчем в понедельник вечером. Тот факт, что он по-прежнему проводит на льду одни из самых сложных минут в лиге, может помочь ему достичь этой цифры в ближайшее время.

Контраргумент ко всему этому:

Один игрок выразился так: ни один из главных рекордов не будет побит. Никогда.

«Что касается рекорда по гола — того, который, как все думали, никогда не будет побит [пока Овечкин не сделал это]… я не думаю, что его снова побьют, — сказал он. — И я не думаю, что рекорд по голевым передачам будет побит. Возможно, я ошибаюсь, но просто не думаю, что этих очевидных рекордов получится достигнуть. Рекорд по количеству штрафных минут — олдскул, я думаю, его тоже не побьют. Есть несколько рекордов, которые просто недостижимы. Если только хоккей не изменится. Однако по голевым передачам даже Макдэвиду пришлось бы играть до 45 лет, чтобы достичь этого показателя. Эти рекорды практически недостижимы.

Вот почему рекорд Ови так важен. Это невероятно. 900 голов — это безумие. И оставаться здоровым при этом и играть так, как он играет, — это просто сумасшествие».

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».