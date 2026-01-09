Панарин отметил большой юбилей! Превзошёл одну легенду из России и сравнялся с другой

Дела у «Рейнджерс» в последнее время идут откровенно плохо. Похвастаться «синерубашечникам» особо нечем – разве что крупной победой в «Зимней классике» с «Флоридой», где один из лучших матчей в карьере выдал Мика Зибанеджад, да третьим периодом одной из встреч с «Вашингтоном», когда команда Майка Салливана перевернула ход игры за считаные минуты заключительной трети.

Тем проще было не заметить достижение Артемия Панарина, до которого он добрался в последнем матче «копов» с «Баффало». Хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» умудрились проиграть соседям по штату, пропустив снявшую все вопросы (не победную) шайбу через несколько секунд после того, как остались в большинстве аж на четыре минуты.

Тогда Маттиас Самуэльссон успокоил игру для «Сэйбрз», которые едва не растеряли всё имевшееся преимущество, а через несколько минут Райан Маклауд из-под Панарина вбил последний гвоздь в крышку гроба «Рейнджерс» в этой встрече.

Артемий закончил матч с показателем полезности «-3» – столько же только у Владислава Гаврикова, – однако нападающий заслуживает претензий меньше, чем многие игроки «Рейнджерс». Хотя бы потому, что он куда больше остальных старался сократить отставание своей команды.

В активе Панарина два ассиста – сначала он вывел на бросок Зибанеджада, когда тот смог пробить Колтена Эллиса, а затем помог отличиться Винсенту Трочеку, чей гол вернул «рейнджеров» в игру и дал надежду на успешный камбэк. И совсем немного Артемию не хватило, чтобы оформить ассистентский хет-трик – несколько очень опасных моментов не смогли реализовать его одноклубники.

При этом 34-летний форвард воротам «Баффало» и сам угрожал немало: четыре броска в створ – наибольший показатель в матче. И снова наряду с Гавриковым.

Но мы собрались здесь, чтобы поговорить о плеймейкерских способностях Панарина – а ведь он не ушёл со льда без голевой передачи в пятый раз подряд. А второй ассист в игре с «Сэйбрз» стал для него юбилейным – Артемий в 600-й раз помог одноклубнику поразить чужие ворота.

Россиянин стал 107-м хоккеистом в истории НХЛ с подобным достижением – и лишь седьмым среди соотечественников. Первую шестёрку вы наверняка угадаете и без посторонней помощи, но мы всё же поделимся с вами этим списком.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ

Ещё в начале сезона на счету Панарина было 568 голевых передач. Он уже входил в топ-10 россиян по этому показателю, а не так давно смог подняться на восьмую строчку, опередив Сергея Гончара. А сегодня забрался и на седьмое место, сдвинув оттуда Алексея Ковалёва – прославленному нападающему не хватило всего одного ассиста до красивой отметки 600.

Забраться в тройку с учётом крейсерской скорости Никиты Кучерова (уже 41 голевой пас в сезоне) Артемию будет сложно – разве что через два-три года он может потеснить Александра Овечкина, который тоже ещё не сказал своего последнего слова, – а вот оказаться в топ-5 Панарину вполне по силам к концу регулярки. Прямо сейчас он идёт по графику 59 ассистов – то есть до середины апреля при нынешнем темпе он должен отдать ещё 27 результативных передач.

В общей гонке российских бомбардиров Артемий тоже вот-вот поднимется ещё на одну ступеньку – ассистентский дубль поставил его в один ряд с легендарным Павлом Дацюком. При этом Панарин потратил более на 157 встреч меньше, чтобы добраться до отметки в 918 очков.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

№ Игрок Матчи Голы Голевые передачи Очки 1. Александр Овечкин 1535 915 745 1660 2. Евгений Малкин 1240 523 853 1376 3. Сергей Фёдоров 1248 483 696 1179 4. Никита Кучеров 841 377 678 1055 5. Александр Могильный 990 473 559 1032 6. Алексей Ковалёв 1316 430 599 1029 7. Павел Дацюк 953 314 604 918 8. Артемий Панарин 796 318 600 918 9. Илья Ковальчук 926 443 433 876 10. Вячеслав Козлов 1182 356 497 853

Уже в ближайшем матче Артемий может обойти Волшебника, но, конечно, в первую очередь мы ожидаем от него вхождения в «Клуб 1000». Правда, в этом сезоне оно едва ли состоится – при нынешнем темпе Панарин наберёт 88 очков в регулярке, то есть ещё 40. И в лучшем случае при таком раскладе он преодолеет планку в 950 очков, а покорение четырёхзначного рубежа оставит уже на следующий сезон.

И один из главных вопросов – где Артемий будет этот сезон проводить? «Рейнджерс» по потерянным очкам уже идут последними на Востоке, а слухи о возможном обмене будут становиться всё сильнее перед дедлайном. И даже если Панарин останется в Нью-Йорке до конца контракта, летом на рынке свободных агентов он может получить привлекательное предложение и от другой команды.

Поэтому внимания к его персоне в ближайшее время будет всё больше. И не только из-за его бомбардирских навыков.

