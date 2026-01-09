Скидки
Главная Хоккей Статьи

Артемий Панарин оформил 600 ассистов в НХЛ, сравнялся по очкам с Дацюком, лучшие бомбардиры из России

Панарин отметил большой юбилей! Превзошёл одну легенду из России и сравнялся с другой
Дмитрий Сторожев
Панарин отметил большой юбилей!
Артемий продолжает восхождение в списке самых результативных соотечественников в НХЛ.

Дела у «Рейнджерс» в последнее время идут откровенно плохо. Похвастаться «синерубашечникам» особо нечем – разве что крупной победой в «Зимней классике» с «Флоридой», где один из лучших матчей в карьере выдал Мика Зибанеджад, да третьим периодом одной из встреч с «Вашингтоном», когда команда Майка Салливана перевернула ход игры за считаные минуты заключительной трети.

Лидеры «Рейнджерс» сотворили историю:
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было

Тем проще было не заметить достижение Артемия Панарина, до которого он добрался в последнем матче «копов» с «Баффало». Хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» умудрились проиграть соседям по штату, пропустив снявшую все вопросы (не победную) шайбу через несколько секунд после того, как остались в большинстве аж на четыре минуты.

Тогда Маттиас Самуэльссон успокоил игру для «Сэйбрз», которые едва не растеряли всё имевшееся преимущество, а через несколько минут Райан Маклауд из-под Панарина вбил последний гвоздь в крышку гроба «Рейнджерс» в этой встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Доун (Самуэльссон, Цукер) – 04:07     0:2 Так (Байрэм, Норрис) – 26:58     1:2 Зибанеджад (Панарин) – 29:34     1:3 Цукер (Далин, Томпсон) – 32:34 (pp)     2:3 Трочек (Миллер, Панарин) – 40:51     2:4 Самуэльссон (Маклауд) – 54:38 (sh)     2:5 Маклауд – 58:30    

Артемий закончил матч с показателем полезности «-3» – столько же только у Владислава Гаврикова, – однако нападающий заслуживает претензий меньше, чем многие игроки «Рейнджерс». Хотя бы потому, что он куда больше остальных старался сократить отставание своей команды.

В активе Панарина два ассиста – сначала он вывел на бросок Зибанеджада, когда тот смог пробить Колтена Эллиса, а затем помог отличиться Винсенту Трочеку, чей гол вернул «рейнджеров» в игру и дал надежду на успешный камбэк. И совсем немного Артемию не хватило, чтобы оформить ассистентский хет-трик – несколько очень опасных моментов не смогли реализовать его одноклубники.

При этом 34-летний форвард воротам «Баффало» и сам угрожал немало: четыре броска в створ – наибольший показатель в матче. И снова наряду с Гавриковым.

Но мы собрались здесь, чтобы поговорить о плеймейкерских способностях Панарина – а ведь он не ушёл со льда без голевой передачи в пятый раз подряд. А второй ассист в игре с «Сэйбрз» стал для него юбилейным – Артемий в 600-й раз помог одноклубнику поразить чужие ворота.

Россиянин стал 107-м хоккеистом в истории НХЛ с подобным достижением – и лишь седьмым среди соотечественников. Первую шестёрку вы наверняка угадаете и без посторонней помощи, но мы всё же поделимся с вами этим списком.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ

ИгрокМатчиГолевые передачи
1.Евгений Малкин1240853
2.Александр Овечкин1535745
3.Сергей Фёдоров1248696
4.Никита Кучеров841678
5.Сергей Зубов1068619
6.Павел Дацюк953604
7.Артемий Панарин796600
8.Алексей Ковалёв1316599
9.Сергей Гончар1301591
10.Александр Могильный990559

Ещё в начале сезона на счету Панарина было 568 голевых передач. Он уже входил в топ-10 россиян по этому показателю, а не так давно смог подняться на восьмую строчку, опередив Сергея Гончара. А сегодня забрался и на седьмое место, сдвинув оттуда Алексея Ковалёва – прославленному нападающему не хватило всего одного ассиста до красивой отметки 600.

Забраться в тройку с учётом крейсерской скорости Никиты Кучерова (уже 41 голевой пас в сезоне) Артемию будет сложно – разве что через два-три года он может потеснить Александра Овечкина, который тоже ещё не сказал своего последнего слова, – а вот оказаться в топ-5 Панарину вполне по силам к концу регулярки. Прямо сейчас он идёт по графику 59 ассистов – то есть до середины апреля при нынешнем темпе он должен отдать ещё 27 результативных передач.

Сможет ли Кучеров забраться ещё выше?
Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно
Кучеров станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ? Объясняем, что для этого нужно

В общей гонке российских бомбардиров Артемий тоже вот-вот поднимется ещё на одну ступеньку – ассистентский дубль поставил его в один ряд с легендарным Павлом Дацюком. При этом Панарин потратил более на 157 встреч меньше, чтобы добраться до отметки в 918 очков.

Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ

ИгрокМатчиГолыГолевые передачиОчки
1.Александр Овечкин15359157451660
2.Евгений Малкин12405238531376
3.Сергей Фёдоров12484836961179
4.Никита Кучеров8413776781055
5.Александр Могильный9904735591032
6.Алексей Ковалёв13164305991029
7.Павел Дацюк953314604918
8.Артемий Панарин796318600918
9.Илья Ковальчук926443433876
10.Вячеслав Козлов1182356497853

Уже в ближайшем матче Артемий может обойти Волшебника, но, конечно, в первую очередь мы ожидаем от него вхождения в «Клуб 1000». Правда, в этом сезоне оно едва ли состоится – при нынешнем темпе Панарин наберёт 88 очков в регулярке, то есть ещё 40. И в лучшем случае при таком раскладе он преодолеет планку в 950 очков, а покорение четырёхзначного рубежа оставит уже на следующий сезон.

И один из главных вопросов – где Артемий будет этот сезон проводить? «Рейнджерс» по потерянным очкам уже идут последними на Востоке, а слухи о возможном обмене будут становиться всё сильнее перед дедлайном. И даже если Панарин останется в Нью-Йорке до конца контракта, летом на рынке свободных агентов он может получить привлекательное предложение и от другой команды.

Поэтому внимания к его персоне в ближайшее время будет всё больше. И не только из-за его бомбардирских навыков.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
