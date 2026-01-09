Панарин отметил большой юбилей! Превзошёл одну легенду из России и сравнялся с другой

Дела у «Рейнджерс» в последнее время идут откровенно плохо. Похвастаться «синерубашечникам» особо нечем – разве что крупной победой в «Зимней классике» с «Флоридой», где один из лучших матчей в карьере выдал Мика Зибанеджад, да третьим периодом одной из встреч с «Вашингтоном», когда команда Майка Салливана перевернула ход игры за считаные минуты заключительной трети.
Тем проще было не заметить достижение Артемия Панарина, до которого он добрался в последнем матче «копов» с «Баффало». Хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» умудрились проиграть соседям по штату, пропустив снявшую все вопросы (не победную) шайбу через несколько секунд после того, как остались в большинстве аж на четыре минуты.
Тогда Маттиас Самуэльссон успокоил игру для «Сэйбрз», которые едва не растеряли всё имевшееся преимущество, а через несколько минут Райан Маклауд из-под Панарина вбил последний гвоздь в крышку гроба «Рейнджерс» в этой встрече.
Артемий закончил матч с показателем полезности «-3» – столько же только у Владислава Гаврикова, – однако нападающий заслуживает претензий меньше, чем многие игроки «Рейнджерс». Хотя бы потому, что он куда больше остальных старался сократить отставание своей команды.
В активе Панарина два ассиста – сначала он вывел на бросок Зибанеджада, когда тот смог пробить Колтена Эллиса, а затем помог отличиться Винсенту Трочеку, чей гол вернул «рейнджеров» в игру и дал надежду на успешный камбэк. И совсем немного Артемию не хватило, чтобы оформить ассистентский хет-трик – несколько очень опасных моментов не смогли реализовать его одноклубники.
При этом 34-летний форвард воротам «Баффало» и сам угрожал немало: четыре броска в створ – наибольший показатель в матче. И снова наряду с Гавриковым.
Но мы собрались здесь, чтобы поговорить о плеймейкерских способностях Панарина – а ведь он не ушёл со льда без голевой передачи в пятый раз подряд. А второй ассист в игре с «Сэйбрз» стал для него юбилейным – Артемий в 600-й раз помог одноклубнику поразить чужие ворота.
Россиянин стал 107-м хоккеистом в истории НХЛ с подобным достижением – и лишь седьмым среди соотечественников. Первую шестёрку вы наверняка угадаете и без посторонней помощи, но мы всё же поделимся с вами этим списком.
Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи
|Голевые передачи
|1.
|Евгений Малкин
|1240
|853
|2.
|Александр Овечкин
|1535
|745
|3.
|Сергей Фёдоров
|1248
|696
|4.
|Никита Кучеров
|841
|678
|5.
|Сергей Зубов
|1068
|619
|6.
|Павел Дацюк
|953
|604
|7.
|Артемий Панарин
|796
|600
|8.
|Алексей Ковалёв
|1316
|599
|9.
|Сергей Гончар
|1301
|591
|10.
|Александр Могильный
|990
|559
Ещё в начале сезона на счету Панарина было 568 голевых передач. Он уже входил в топ-10 россиян по этому показателю, а не так давно смог подняться на восьмую строчку, опередив Сергея Гончара. А сегодня забрался и на седьмое место, сдвинув оттуда Алексея Ковалёва – прославленному нападающему не хватило всего одного ассиста до красивой отметки 600.
Забраться в тройку с учётом крейсерской скорости Никиты Кучерова (уже 41 голевой пас в сезоне) Артемию будет сложно – разве что через два-три года он может потеснить Александра Овечкина, который тоже ещё не сказал своего последнего слова, – а вот оказаться в топ-5 Панарину вполне по силам к концу регулярки. Прямо сейчас он идёт по графику 59 ассистов – то есть до середины апреля при нынешнем темпе он должен отдать ещё 27 результативных передач.
В общей гонке российских бомбардиров Артемий тоже вот-вот поднимется ещё на одну ступеньку – ассистентский дубль поставил его в один ряд с легендарным Павлом Дацюком. При этом Панарин потратил более на 157 встреч меньше, чтобы добраться до отметки в 918 очков.
Лучшие российские бомбардиры в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Матчи
|Голы
|Голевые передачи
|Очки
|1.
|Александр Овечкин
|1535
|915
|745
|1660
|2.
|Евгений Малкин
|1240
|523
|853
|1376
|3.
|Сергей Фёдоров
|1248
|483
|696
|1179
|4.
|Никита Кучеров
|841
|377
|678
|1055
|5.
|Александр Могильный
|990
|473
|559
|1032
|6.
|Алексей Ковалёв
|1316
|430
|599
|1029
|7.
|Павел Дацюк
|953
|314
|604
|918
|8.
|Артемий Панарин
|796
|318
|600
|918
|9.
|Илья Ковальчук
|926
|443
|433
|876
|10.
|Вячеслав Козлов
|1182
|356
|497
|853
Уже в ближайшем матче Артемий может обойти Волшебника, но, конечно, в первую очередь мы ожидаем от него вхождения в «Клуб 1000». Правда, в этом сезоне оно едва ли состоится – при нынешнем темпе Панарин наберёт 88 очков в регулярке, то есть ещё 40. И в лучшем случае при таком раскладе он преодолеет планку в 950 очков, а покорение четырёхзначного рубежа оставит уже на следующий сезон.
И один из главных вопросов – где Артемий будет этот сезон проводить? «Рейнджерс» по потерянным очкам уже идут последними на Востоке, а слухи о возможном обмене будут становиться всё сильнее перед дедлайном. И даже если Панарин останется в Нью-Йорке до конца контракта, летом на рынке свободных агентов он может получить привлекательное предложение и от другой команды.
Поэтому внимания к его персоне в ближайшее время будет всё больше. И не только из-за его бомбардирских навыков.