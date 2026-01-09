ЦСКА совершил камбэк с 0:2, Ливо забил четыре гола за два матча.

Радулов — ещё на год в «Локомотиве», «Лада» прервала серию поражений. Итоги дня в КХЛ

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем краткий обзор всех игр, а также дайджест главных новостей дня.

Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по двум показателям

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона НХЛ с «Сиэтл Кракен» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов набрал 50-е и 51-е очко в нынешнем сезоне и вышел на второе место по количеству сезонов с 50+ очками. Теперь на его счету шесть таких сезонов. Рекорд клуба принадлежит Микко Койву (7).

Кроме того, Капризов стал вторым бомбардиром в истории «дикарей» (437 очков), сравнявшись с Марианом Габориком. Рекорд «Миннесоты» — у Микко Койву (709).

Александр Радулов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2026/2027

«Локомотив» расторг контракт и заключил новое соглашение с нападающим Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

39-летний форвард выступает за ярославский клуб с 2024 года. Всего в КХЛ Радулов провёл 756 матчей, в которых набрал 789 очков — забросил 289 шайб и отдал 500 результативных передач. Также Александр играл в таких клубах, как «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:2.

На 10-й минуте нападающий «Трактора» Джош Ливо забил первый гол. На 16-й минуте форвард «Амура» Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 26-й минуте Джош Ливо вывел челябинский клуб вперёд, оформив дубль. На 49-й минуте нападающий Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота хабаровской команды. В течение следующих 30 секунд форвард Андрей Светлаков упрочил преимущество хозяев. На 55-й минуте нападающий Александр Филатьев сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На восьмой минуте защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф забил первый гол. На 14-й минуте нападающий Нейт Сюсиз удвоил преимущество китайского клуба. На 33-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин отыграл одну шайбу. На 40-й минуте нападающий армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. На 58-й минуте Полтапов вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 4:1.

На шестой минуте нападающий «Лады» Никита Сетдиков забил первый гол. На 27-й минуте форвард Иван Романов удвоил преимущество тольяттинской команды. На 30-й минуте защитник Алекс Коттон забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 36-й минуте нападающий Сергей Попов сократил отставание хозяев. На 47-й минуте форвард Евгений Грошев вернул гостям прежнее преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 32 очка, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 29 очками после 44 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

Расписание матчей 10 января

