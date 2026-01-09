Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 9 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Радулов — ещё на год в «Локомотиве», «Лада» прервала серию поражений. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 9 января 2026 года
Комментарии
ЦСКА совершил камбэк с 0:2, Ливо забил четыре гола за два матча.

9 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем краткий обзор всех игр, а также дайджест главных новостей дня.

Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по двум показателям

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного сезона НХЛ с «Сиэтл Кракен» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов набрал 50-е и 51-е очко в нынешнем сезоне и вышел на второе место по количеству сезонов с 50+ очками. Теперь на его счету шесть таких сезонов. Рекорд клуба принадлежит Микко Койву (7).

Кроме того, Капризов стал вторым бомбардиром в истории «дикарей» (437 очков), сравнявшись с Марианом Габориком. Рекорд «Миннесоты» — у Микко Койву (709).

Александр Радулов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2026/2027

«Локомотив» расторг контракт и заключил новое соглашение с нападающим Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

39-летний форвард выступает за ярославский клуб с 2024 года. Всего в КХЛ Радулов провёл 756 матчей, в которых набрал 789 очков — забросил 289 шайб и отдал 500 результативных передач. Также Александр играл в таких клубах, как «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

Материалы по теме
Вожак «Локомотива» — Радулов, а не Хартли. Форвард по-прежнему главная звезда КХЛ
Вожак «Локомотива» — Радулов, а не Хартли. Форвард по-прежнему главная звезда КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Ливо (Григоренко, Прибыльский) – 09:55 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Соловьёв, Шварёв) – 15:31 (5x5)     2:1 Ливо – 25:23 (5x5)     3:1 Григоренко (Дронов, Коршков) – 48:09 (5x4)     4:1 Светлаков (Телегин, Джиошвили) – 48:39 (5x5)     4:2 Филатьев (Дыбленко, Слепец) – 54:10 (5x5)    

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 4:2.

На 10-й минуте нападающий «Трактора» Джош Ливо забил первый гол. На 16-й минуте форвард «Амура» Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 26-й минуте Джош Ливо вывел челябинский клуб вперёд, оформив дубль. На 49-й минуте нападающий Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота хабаровской команды. В течение следующих 30 секунд форвард Андрей Светлаков упрочил преимущество хозяев. На 55-й минуте нападающий Александр Филатьев сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Бишофф (Меркли, Рыбар) – 07:33 (5x5)     0:2 Сюсиз (Акользин, Бишофф) – 13:38 (5x5)     1:2 Соркин (Холлоуэлл, Полтапов) – 32:08 (5x5)     2:2 Полтапов (Карнаухов) – 39:50 (5x5)     3:2 Полтапов (Соркин, Холлоуэлл) – 57:09 (5x5)    

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На восьмой минуте защитник «Шанхайских Драконов» Джейк Бишофф забил первый гол. На 14-й минуте нападающий Нейт Сюсиз удвоил преимущество китайского клуба. На 33-й минуте форвард ЦСКА Максим Соркин отыграл одну шайбу. На 40-й минуте нападающий армейцев Прохор Полтапов сравнял счёт. На 58-й минуте Полтапов вывел хозяев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 43 очками после 43 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2026, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Сетдиков (Уильямс, Тянулин) – 05:36 (5x5)     0:2 Романов (Чивилёв, Тянулин) – 26:13 (5x5)     0:3 Коттон (Уильямс) – 29:50 (5x5)     1:3 Попов (Кагарлицкий, Ли) – 35:05 (5x4)     1:4 Грошев (Гоголев, Макаров) – 46:17 (5x5)    

В Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 4:1.

На шестой минуте нападающий «Лады» Никита Сетдиков забил первый гол. На 27-й минуте форвард Иван Романов удвоил преимущество тольяттинской команды. На 30-й минуте защитник Алекс Коттон забросил третью шайбу в ворота «Сочи». На 36-й минуте нападающий Сергей Попов сократил отставание хозяев. На 47-й минуте форвард Евгений Грошев вернул гостям прежнее преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 41 матч, в которых набрал 32 очка, и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 29 очками после 44 встреч располагается на 11-й строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь КХЛ

Расписание матчей 10 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android