Безумный слух из Америки! Малкин станет одноклубником Капризова?

Остаётся чуть меньше двух месяцев до дедлайна обменов в НХЛ. К 6 марта клубы должны найти достойные усиления или же повыгоднее отдать те активы, которые, на их взгляд, уже неспособны принести им пользу.

А одни из интереснейших сюжетов в это время наверняка подарит отдельная категория хоккеистов — те, у кого подходит к концу контракт. Их нынешним командам необходимо понять, что делать с такими игроками — кто-то из них точно поменяет клубную прописку в ближайшие два месяца.

Удивительно, но одним из таких хоккеистов может стать… Евгений Малкин! У российского нападающего истекает контракт с «Питтсбургом», и уже начинают появляться разные слухи относительно его будущего.

Так, известный журналист Sportsnet Ник Кипреос поделился интересным слушком о Джино. Впервые за свою 20-летнюю карьеру в НХЛ Малкин может сменить клуб!

«Есть команды, которые очень хотели бы заполучить Евгения Малкина, хоть он и полностью контролирует ситуацию благодаря пункту о запрете на обмен в последнем сезоне своего контракта. Ходят слухи, что генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин затаился, чтобы совершить ещё один крупный обмен. Он задаётся вопросом, сможет ли россиянин Кирилл Капризов убедить Малкина присоединиться к «Уайлд» для борьбы в плей-офф. Если Джино даст согласие, ожидайте, что он перейдёт в другую команду до дедлайна обменов», — написал Кипреос.

По завершении сезона-2025/2026 у Евгения подойдёт к концу четырёхлетний контракт на общую сумму $ 24,4 млн. А информации о переговорах с «Питтсбургом», что примечательно, пока особо и не появляется. Получается, Малкин всё же может покинуть стан родного клуба?

Кажется, что это вполне реально.

Достаточно вспомнить сагу, которая развернулась в 2022 году. Тогда «Питтсбург» и Евгений всё никак не могли найти точки соприкосновения и очень долго тянули с продлением. Уже тогда казалось, что Джино и «пингвины» близки к тому, чтобы пойти разными путями. Малкина не устраивали условия, предлагаемые клубом, а клуб, в свою очередь, не мог утолить все потребности нападающего, которому тогда было почти 36. Известное издание The Athletic даже отмечало, что Евгений подавлен из-за ситуации с продлением контракта.

«Малкин хочет играть только за «Питтсбург». Джино не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: «Они не считают меня хорошим игроком — почему?» — рассказывал тогда друг хоккеиста.

В тот период форвард «пингвинов», по мнению журналистов The Athletic, был уверен, что в клубе его не уважают, поскольку срок, предложенный «Питтсбургом», не соответствовал его желаниям.

В итоге стороны, пройдя тяжёлый путь, всё-таки ударили по рукам.

Сейчас же такого может и не произойти. Евгений наверняка захочет задержаться в НХЛ, и целый ряд клубов будет готов предложить ему такой контракт, который он пожелает — в рамках разумного. А вот если Малкин решит остаться в стане «Пингвинз», то ему придётся пойти на большие уступки клубу, у которого всего чуть менее $ 12 млн под платёжкой на следующий сезон. Впрочем, и «пингвины» должны не сплоховать — уважить легенду достойным соглашением. Оно наверняка уже не будет похоже на нынешнее по условиям, но и на минималку форвард вряд ли согласится. Переговоры — коль они будут — обещают стать сложным мероприятием для всех сторон.

Ситуацию также осложняет тот факт, что «Питтсбургу» давно пора уходить в перестройку. На данный момент команда держится в зоне плей-офф, занимая седьмое место в Восточной конференции, но до девятой строчки — всего одно очко. Команда в любой момент может выпасть за пределы топ-8, а очередное непопадание в плей-офф будет грозить серьёзными изменениями. Особенно если учитывать грядущие проблемы с потолком зарплат. Нужно откуда-то брать деньги на усиления.

«Миннесоте» же не помешает мастеровитый нападающий с большим кубковым опытом. Малкин выиграл три Кубка Стэнли, а также до недавних пор удерживал рекорд XXI века по количеству очков за один плей-офф — 36 (14+22) в 24 матчах сезона-2008/2009. Ему явно есть чем поделиться с одноклубниками. Тем более «Уайлд» идут третьими на Западе и впервые за долгие-долгие годы реально претендуют на чемпионство. Едва ли Джино откажется побороться за ещё один кубок.

К тому же фронт-офис «дикарей» уже доказал, что способен на крупные сделки, когда выменял Куинна Хьюза из «Ванкувера». Так почему сейчас подобная сделка должна выглядеть нереалистично? Тем более Евгений всё ещё способен приносить пользу не только опытом. В нынешнем сезоне он уже набрал 30 (9+21) очков в 27 играх, да и в последние годы выглядел прилично. Даже прошлогодние 50 (16+34) баллов в 68 встречах — его худший результат в карьере — это достойные 0,73 очка за матч. Мастер!

Кроме того, фактор Капризова действительно может сыграть довольно важную роль в этой сделке. Вряд ли Джино откажется поиграть со звёздным соотечественником. «Питтсбургу» же будет выгодно отдать Евгения: получить что-то за 39-летнего нападающего с истекающим контрактом — это успех.

А сам Малкин после плей-офф сможет спокойно обдумать всё и выбрать наилучшее решение для себя. Возможно, тогда уже и «Пингвинз» сподобятся на достойный контракт.

Если «Миннесота» всё же выменяет Евгения, то это точно будет одна из самый громких сделок за последние годы — а может, и в истории НХЛ. Тем не менее до сих пор тяжело представить Джино в джерси другого клуба.

Неужели хоккей всё-таки лишится ещё одной легенды, которая могла всю карьеру провести в свитере только одной франшизы?

