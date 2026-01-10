Овечкин в огне! Продлил серию с голами и обновил крутой рекорд

Перед матчем с «Вашингтоном» у «Чикаго» случились большие изменения в составе. Во-первых, вернулся Коннор Бедард, который долгое время находился в списке травмированных, во-вторых, «ястребы» по причине болезни потеряли обоих голкиперов, а в ворота пришлось вставать Дрю Коммессо, который до этого провёл лишь два матча в НХЛ.

«Вашингтон» подобной участи избежал, но у «столичных» свои проблемы – они оказались вне зоны плей-офф после вчерашней победы «Баффало» над «Рейнджерс». Мотивация была ясна, да и должок за недавнее поражение «Кэпиталз» наверняка хотели вернуть.

Гости начали уверенно – забили с первого же броска. Фехервари набросил на ворота, а Боавиллье подставил клюшку под бросок, летящий мимо створа ворот. «Чикаго» имел прекрасную возможность сравнять счёт, однако двойное большинство не было реализовано. Более того, «Вашингтон» при игре «3 на 5» едва не убежал в опасную контратаку.

Пережив сложности, гости нашли момент упрочить преимущество. Сначала Макмайкл убежал от двух защитников и направил шайбу аккурат между щитков Коммессо, а затем Фрэнк блестяще поработал на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде команды обменялись голами, а потенциальная голевая серия Овечкина повисла в воздухе, хотя пару опасных бросков у Александра было. А ещё в конце первого периода у него состоялся занятный разговор со Спенсером Карбери, который, приобняв лидера своей команды, секунд 15 ему что-то объяснял.

Что конкретно говорил главный тренер «Вашингтона», мы не узнаем, однако серию с голами Овечкин по итогу продлил. Донато потерял шайбу, Овечкин убежал с Протасом «два в один», но не стал отдавать передачу и точно направил шайбу между щитков. Этот гол стал 993-м в НХЛ с учётом плей-офф.

«Вашингтон» уверенно разделался с «Чикаго», а Александр Овечкин сейчас находится в огне! Ови забрасывает три матча подряд, а Дрю Коммессо стал 187-м голкипером, которому забивал россиянин. Капитан «Вашингтона» обновил свой же крутой рекорд.