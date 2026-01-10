«Мартин, Дриджер, Доминге — настоящие мастера». Единственный вратарь АХЛ, оставшийся в КХЛ

Этим летом сразу несколько команд КХЛ сделали ставку на вратарей из Северной Америки. В ЦСКА выбрали в качестве первого номера на текущий сезон Спенсера Мартина, на счету которого больше 60 матчей в НХЛ, в «Тракторе» отказались от Зака Фукале в пользу Криса Дриджера, подменявшего в своё время Сергея Бобровского во «Флориде», в Новосибирск приехал Луи Доминге, у которого и вовсе было несколько сезонов в «Финиксе» в статусе первого номера команды.

Однако к началу зимы в лиге не осталось ни Мартина, ни Дриджера, ни Доминге. Сильные по меркам АХЛ голкиперы в нашем чемпионате себя так и не проявили, зато куда менее заметный переход вратаря Адама Шила в «Барыс» оказался более успешным. Голкипер, который не сыграл в НХЛ ни матча и регулярно спускался даже в лигу Восточного побережья, стал важной частью команды Михаила Кравца в Астане и помогает казахстанскому клубу бороться за зону плей-офф.

В интервью «Чемпионату» после встречи с «Ак Барсом» в Казани Шил рассказал об адаптации в новой стране и чемпионате, поделился своими впечатлениями от поездок по России и изучения блюд русской и казахской кухни, а также поделился своим мнением, почему у его коллег по вратарскому цеху из Северной Америки в КХЛ мало что вышло.

Адам Шил Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Не надо делать выводов, что АХЛ — это слабая лига, а Дриджер и Мартин — плохие хоккеисты»

– Какие эмоции у вас остались от матча с «Ак Барсом»? Всё было близко, но всё-таки поражение…

– Мне кажется, что мы хорошо поработали, сражались на льду в хорошем смысле и сделали многое для победы, для успеха. В целом играли правильно, выполняли задание тренера, и у нас были шансы победить, были голевые моменты.

Обидно, когда уступаешь в равной игре, когда не хватило одной-двух заброшенных шайб или сейвов, однако это хоккей. Нужно искать позитив, мы провели хороший матч, хоть и были ошибки, можно сделать из них выводы и идти дальше. Работая в таком ключе, мы обязательно добьёмся результата.

– Если говорить в целом про сезон «Барыса», то после яркого старта ваша команда опустилась вниз в турнирной таблице и сейчас – вне зоны плей-офф. На ваш взгляд, в чём причина?

– Мне очень нравится наша команда, у нас отличный состав, много сильных игроков. Мне нравятся атмосфера в команде, взаимопонимание в коллективе, у нас хорошая связь с тренерским штабом. Но КХЛ – это очень серьёзная, напряжённая лига, тут не бывает проходных встреч, простых соперников.

Каждый матч – это новая история, и нужно полностью выкладываться. Иногда нам не хватает правильного хоккея на все 60 минут, нужно добавить в этом компоненте, и тогда мы сможем продвинуться вперёд.

Главное, что мы в борьбе за плей-офф, будем бороться за результат в каждой игре, на победу и постараемся закончить регулярный чемпионат на высоком месте, на каком будет возможность, а затем удивить всех в играх на вылет. Повторюсь, у нас сильный коллектив, я в нас верю.

– Вы можете сравнить уровень КХЛ с североамериканскими лигами?

– Он очень высокий. К сожалению, в моей карьере не было матчей в НХЛ, возможно, пока не было, но я много играл в АХЛ, был в ECHL. На мой взгляд, уровень КХЛ схож с уровнем АХЛ во многом, возможно, немного отличные по стилю игры, здесь также много сильных хоккеистов, с высоким уровнем таланта, креативных игроков.

Здесь быстрый хоккей, по стилистике, опять же, отличия есть с Северной Америкой, в Европе больше внимания уделяется контролю шайбы, игре в пас, но много и схожего. Главное – хоккей напряжённый, интересный, много сильных команд, которые отличаются друг от друга, показывают что-то своё.

– В текущем сезоне сразу несколько вратарей из АХЛ не смогли показать себя с лучшей стороны в КХЛ. Из лиги уже ушли Спенсер Мартин, Крис Дриджер и Луи Доминге. На ваш взгляд, почему у них не получилось?

– Мне сложно говорить о карьере других ребят, не зная всех деталей. И лично я их не очень хорошо знаю. Но я играл против них, я понимаю их уровень, все трое – вратари очень высокого уровня, настоящие мастера.

Крис Дриджер в составе «Трактора» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

– Однако тот факт, что им не удалось показать свой лучший хоккей в России, привёл к разговорам, что вратари в АХЛ слабые. Что вы на это ответите?

– То, что у них не получилось – это ещё не значит, что они плохие хоккеисты или что АХЛ – плохая лига. Не надо делать таких выводов, бывают разные ситуации в командах, какие-то личные обстоятельства. Надеюсь, что у них всё будет хорошо, я искренне желаю им удачи.

Есть различия в стилистике хоккея, нужно время для того, чтобы привыкнуть к нему, адаптироваться. Вратарю, на мой взгляд, менять команду, лигу даже сложнее, чем полевому игроку. Сам по себе переезд, жизнь в другой стране тоже требует времени для того, чтобы разобраться со всем. Быть вдалеке от родных, от своего дома – это уже испытание, я это чувствую и по себе.

«В России много красивых городов, но отмечу Казань и Нижний Новгород»

– Как прошла ваша адаптация в Казахстане? Что думаете об Астане?

– Это замечательный город! Очень рад жить тут и играть за «Барыс». У нас замечательная арена, очень яркие болельщики, которые поддерживают команду даже в самые трудные отрезки, когда у нас мало что получается. Это радует и мотивирует.

– Возможно, вы уже успели что-то выучить на казахском?

– Не особо, разве что одно слово запомнил – «рахмат» (спасибо. – Прим. «Чемпионата»). Несколько русских слов успел услышать, запомнить. Знаю, как поздороваться, могу что-то купить уже сам в магазине. Считаю, что это успех.

– Как вам казахская кухня? Пробовали что-нибудь необычное?

– Не так много, но я попробовал местные блюда. Мой фаворит – это борщ, очень вкусно и сытно. Я люблю мясо, и это очень хороший суп, теперь хочется и самому научиться его готовить.

– Пробовали конину? Вероятно, самое удивительное, что встречают иностранцы в Казахстане?

– Пока что не пробовал, я не большой фанат таких экспериментов в кухне для себя, однако один раз ради интереса, наверное, стоит попробовать и сделать какие-то выводы. Пока что знаю только по разговорам одноклубников, кому-то нравится, кто-то не понял, но, наверное, это интересно, стоит дать шанс.

Адам Шил Фото: Антон Вымотов, photo.khl.ru

– Вы приехали в Татарстан, где также едят конину, а есть и местные знаменитые блюда, например, чак-чак. Не успели угоститься?

– Звучит интересно, я слышал от ребят, однако не пробовал. Я поел в Астане бешбармак, это было здорово, мне понравилось.

– Вы уже успели поездить по России во время выездных матчей. Что больше всего удивило? Что понравилось?

– Много красивых городов, люди любят хоккей. Всё, что я видел – было здорово, из тех городов, что я уже успел посмотреть, мне очень понравилась Казань. Тут всё очень здорово.

– Какие-то ещё города запомнились?

– Везде есть что-то интересное, наверное, стоит выделить Нижний Новгород.

– В Москве и Санкт-Петербурге пока что не были?

– Не успел, но очень интересно и волнительно. Скоро мы поедем в Москву, жду с нетерпением этого выезда, возможно, после этого мой список лучших городов России изменится.