Сборная Германии на ОИ — это не только Драйзайтль. Герои Пхёнчхана смогут вас удивить

Составы на Олимпиаду-2026 в Милане объявили не только главные фавориты, но и остальные сборные. И там тоже есть за кем последить и на кого посмотреть. Мировой хоккей сейчас куда более равный, нежели даже лет 20 назад, поэтому и в Играх с участием хоккеистов из НХЛ есть место для сюрпризов и сенсаций.

Их подарить может, например, сборная Германии. Восемь лет назад в Пхёнчхане немцы были в нескольких минутах от титула, и хоть ОИ-2018 стоят особняком из-за демарша НХЛ, тот успех показал большой потенциал хоккея в стране. Его удалось подкрепить финалом ЧМ-2023, а сейчас в Италию Харольд Крайс повезёт боеспособный коллектив сразу с несколькими звёздами мирового уровня.

Леон Драйзайтль в составе сборной Германии Фото: Martin Rose/Getty Images

Когда говорят про хоккей в Германии, первая (а для большинства, скажем честно, и единственная) ассоциация – Леон Драйзайтль. Один из лучших игроков мира, очевидно, главная звезда страны, впрочем, Драйзайтль претендовал бы на подобный статус практически в любой сборной, кроме разве что Канады, где есть одноклубник по «Эдмонтону» Коннор Макдэвид. Но одним только Драйзайтлем немецкий хоккей не ограничивается. Есть ещё как минимум двое нападающих экстра-класса – Джон Петерка и Тим Штюцле. За экс-вингером «Баффало» после того, как хоккеист отказался продлевать контракт с «Сэйбрз», развернулась нешуточная борьба, и прямо сейчас Петерка — важная единица «Юты» с её разрывным первым звеном. Однако отдельно хочется выделить Штюцле. Тим был выбран «Оттавой» на драфте под общим третьим номером (как, кстати, и Драйзайтль) и свой высокий пик отрабатывает полностью.

Уже в 21 год Штюцле стал полноценным лидером «Сенаторз», выдав 90-очковый сезон и забирая на себя игровое время и в большинстве, и в меньшинстве. В двух последних сезонах статистика результативности Тима на фоне изменения стиля игры команды чуть просела, зато немец прибавил в двусторонней игре и понимании хоккея. На самом деле, большой вопрос, кого ставить в качестве первого центра. Понятное дело, что, скорее всего, главный тренер сборной Германии не станет рисковать и сделает ставку на Драйзайтля, а Штюцле отправит во второе звено. Но моментами, вероятно, мы станем наблюдать сочетание Драйзайтль – Штюцле – Петерка, и справиться с ним будет трудно любой защите. В стандартной ситуации к Леону и Джону в первое сочетание добавят, например, Тобиаса Ридера – опытного 32-летнего форварда с большим стажем в НХЛ. А к Штюцле — ещё одну молодую надежду Лукаса Райхеля из «Ванкувера».

Лукас Райхель Фото: Lukasz Laskowski/Zuma/ТАСС

Лукас – племянник Роберта Райхеля, олимпийского чемпиона 1998 года из Чехии. Пересечений между чешским и немецким хоккеем в принципе достаточно, отец Драйзайтля Петер тоже по национальности был чехом. Уже традиционно в сборной Германии будет и поляк – Войцех Стаховяк родился в Гданьске, однако уже в раннем возрасте перебрался в соседнюю, куда более хоккейную страну. После крутого перформанса на ЧМ-2025 Войцех подписал однолетний контракт с «Тампой», и, хотя пока что вызова в первую команду не получил, руководство «молний» несколько раз подчёркивало, что рассчитывает на нападающего. Отличный вариант для второй тройки. С центрами нижних звеньев также проблем быть не должно. В третью тройку логично будет определить Джоша Самански. Его отец был канадским хоккеистом, однако затем обосновался в Германии, поэтому сын и играет за эту сборную.

23-летний хоккеист проводит свой первый сезон в Северной Америке и показывает приличную статистику в фарме «Эдмонтона». Если учитывать патронаж Драйзайтля, вызов в основу не за горами. С обязанностями центрфорварда четвёртого звена никто не справится лучше, чем Нико Штурм. Возможно, 30-летний нападающий не такой заметный и яркий на площадке, как другие его соотечественники, однако недаром он находит себе работу в сильнейших франшизах НХЛ. Штурм – обладатель Кубка Стэнли как с «Колорадо» в 2022-м, так и с «Флоридой» в 2025-м. В этом сезоне Нико вернулся в драфтовавшую его «Миннесоту» и также претендует на долгий поход в плей-офф. Пользу практически в любом звене и на любой позиции принесёт и Доминик Кагун. После нескольких лет в НХЛ он вернулся в швейцарскую лигу и здорово выглядит в «Лозанне».

Нико Штурм с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Остаётся только вопрос, куда определить тройку игроков из «Адлера» – Марка Михаэлиса, Александера Эля и Джастина Шюца, а также Паркера Туоми из «Кёльна». Правда, если в атаке у немцев даже есть глубина ротации, то с обороной не всё так здорово. Взять хотя бы вызов Кая Висмана, который не провёл из-за травмы в этом году ни одного матча. Все надежды будут возложены на Морица Зайдера. Защитник «Детройта» выдаёт не по годам зрелую игру, он станет важным элементом спецбригад. Остальные ребята сплошь из немецкой лиги DEL, которая в принципе не славится грамотными тактическими построениями, однако это сыгранный костяк с приличным уровнем, где стоит выделить Леона Гаванке, засветившегося в системе «Виннипега» и «Сан-Хосе», а также 39-летнего Морица Мюллера, который застал все ключевые турниры для сборной Германии последних двух десятилетий.

Задачей остальных игроков обороны будет просто не делать лишних движений. А их ошибки лягут на плечи Филиппа Грубауэра. Успех сборной второго эшелона почти невозможен без топ-игры вратаря, и, с одной стороны, статистика Грубауэра в последние годы не впечатляет, с другой – когда Филипп меняет форму «Сиэтла» на джерси национальной команды, он словно преображается. Так что сомнений по первому номеру быть не может никаких, хотя и играющие в родной DEL Максимилиан Францреб с Матиасом Нидербергером смотрятся прилично, недаром они входили летом в шорт-листы для клубов КХЛ. Ещё одна важнейшая фигура сборной – тренер Харольд Крайс. В первый же год работы он вывел немцев в финал ЧМ, где они даже «покусали» мощную Канаду. Развить успех не удалось – вылет в четвертьфинале и непопадание в плей-офф на следующих турнирах, однако Крайс ещё не получал в руки главных звёзд поколения.

Филипп Грубаэур Фото: Claus Fisker/EPA/ТАСС

Харольду удаётся грамотно вписать звёзд НХЛ в схемы с европейцами, Грубауэр возвращает себя образца сезона-2020/2021, Зайдер закрывает на себе всю синюю линию, а Драйзайтль со Штюцле творят магию впереди. Удобная сетка, немного удачи – и вот уже и полуфинал не выглядит сказкой и даже пределом мечтаний.