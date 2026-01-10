«Металлург» — просто машина! Учинили СКА разнос на льду в Магнитогорске

Уже в начале января можно смело констатировать, что магнитогорский «Металлург» на всех парах летит к завоеванию Кубка Континента по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026. Перед началом очередного игрового дня команда Андрея Разина с солидным отрывом лидировала не только в Восточной конференции, но и возглавляла общую турнирную таблицу лиги.

Ближайший преследователь уральцев по своей конференции казанский «Ак Барс» отставал от «Металлурга» на восемь очков, сыграв при этом на два матча больше магнитогорского коллектива. В свою очередь, лидирующий на Западе «Локомотив» набрал на семь очков меньше «Магнитки», проведя на три встречи больше, так что позиции уральцев в таблице перед топовым противостоянием со СКА были максимально крепки. К тому же «Металлург» находился ещё и на четырёхматчевой победной серии, в ходе которой в том числе были обыграны «Трактор», «Локомотив» и «Авангард».

Дополнительным подспорьем для «Металлурга» стало возвращение в состав лучшего снайпера регулярного чемпионата КХЛ Романа Канцерова. 21-летний форвард пропустил последнюю встречу с «Авангардом» (2:1) из-за недомогания. На послематчевой пресс-конференции Разин сообщил, что не стал бросать своего хоккеиста в бой, так как регулярка – не время для подвигов.

«Ромка Канцеров заболел. Он и сегодня рвался сыграть. Решили его поберечь. Возможно, примет участие в следующей встрече. Это регулярный чемпионат. Играть через не могу и жертвовать какими-то хоккеистами не будем. Впереди важные отрезки», – говорил Разин после победы над «Авангардом».

К сегодняшней игре со СКА Роман поправился, благодаря чему вернулся в состав команды, заменив в нём молодого Михаила Фёдорова. Ещё одно изменение в заявке хозяев произошло в линии защиты, где Никита Полтавчук подменил получившего выходной Егора Яковлева. Примечательно, что уже к середине первого периода Канцеров с Полтавчуком успели отметиться результативными передачами.

На старте встречи уральцы в целом выдали мощнейший отрезок, обрушив настоящий шквал атак на владения Артемия Плешкова. Всего спустя девять минут после начала матча в активе голкипера СКА значилось уже девять сейвов, однако в конечном счёте хозяева всё-таки добились своего. Игроки «Металлурга» отобрали шайбу в своей зоне, после чего Канцеров выполнил длинную передачу на ход Дмитрию Силантьеву. С левого фланга форвард «Металлурга» убежал один на один, убрал Плешкова движением к центру и с неудобной руки переиграл его – 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Для записавшего на свой счёт второстепенную результативную передачу в эпизоде с голом Силантьева 18-летнего Полтавчука набранное очко стало первым за карьеру в КХЛ. Тем временем хозяева продолжали нагнетать давление, с которым гости абсолютно не справлялись, допуская всё новые и новые просчёты. На 15-й минуте игроки СКА были наказаны командным штрафом за нарушение численного состава.

Хозяева впервые во встрече получили возможность использовать большинство и сделали это. Даниил Вовченко от левого бортика отыграл направо на Сергея Толчинского, который из круга для вбрасывания прострелил в сторону пятачка, где защитник армейцев Никита Зайцев не смог сыграть по шайбе, и Александр Петунин вогнал её в створ, увеличив преимущество «Металлурга» – 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, на перерыв команды отправились при комфортном преимуществе «Металлурга» в счёте. И надо заметить, что хоккеисты СКА ещё легко отделались, ведь превосходство хозяев по броскам в створ было четырёхкратным – 20:5. Простейшие математические действия позволяли легко подсчитать, что хозяева заставляли вступать Плешкова в игру в среднем раз в минуту в стартовой трети матча.

После возвращения команд из раздевалок на лёд в игровой картине встречи не изменилось ровным счётом ничего. «Металлург» продолжал доминировать на домашней площадке, буквально разрывая соперника. В середине второго периода хозяева произвели дуплет, забросив две шайбы с интервалом в 26 секунд: точными бросками отметились Артём Минулин и Толчинский.

При счёте 0:4 тренерский штаб Ларионова произвёл замену вратаря, дав Плешкову возможность покинуть расстрельную позицию. К этому моменту Артемий успел сделать 27 (!) сейвов. В активе же игроков СКА продолжали оставаться те самые пять бросков, которые они сделали ещё в первом периоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Два подряд удаления лидеров хозяев – Канцерова и Владимира Ткачёва – предоставили гостям под занавес второго периода четыре минуты на игру в большинстве. Но первый гол в матче армейцы забили в третьем периоде уже в равных составах: Маркус Филлипс подловил хоккеистов «Металлурга» на расслабленности – 4:1.

Впрочем, ни о каком камбэке по всему характеру встречи не могло здесь идти и речи. Тем более уральцы быстро восстановили своё преимущество в четыре шайбы, ещё раз использовав большинство: Дерек Барак установил окончательный счёт в матче – 5:1 в пользу проведшего шикарную встречу «Металлурга».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ткачёв отметился результативной передачей, став вторым игроком в сезоне КХЛ, добравшимся до отметки в 50 очков. В этом списке звёздный форвард «Металлурга» присоединился к лучшему бомбардиру минского «Динамо» Сэму Энасу. Уральцы же сегодня не оставили никаких шансов СКА и продлили победную серию до пяти встреч, ещё сильнее упрочив и без того солидное лидерство в чемпионате.