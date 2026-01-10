Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»

Даниэль Спронг набрал 31 очко в 29 матчах и отправился в глухой запас ЦСКА, не выходя на лёд с 27 ноября. В любом другом случае такое представить себе было сложно, однако же ЦСКА был особым прецедентом. Спецбригада ЦСКА звенела, стабильно забивала, но в равных составах влияние Спронга на игру было менее очевидно, особенно в плане обороны — это для системы Игоря Никитина крайне важно.

«Этот вопрос больше к менеджеру. Профессиональный клуб – это не я, а ещё руководители, которые принимают решения», — отвечал главный тренер ЦСКА 28 декабря. Параллельно ходили слухи об обмене форварда в «Ак Барс» на Дмитрия Яшкина, который тоже отправлялся в запас, говорилось и об интересе других клубов. Однако Спронг перешёл в «Автомобилист»: по данным «Чемпионата», уральский клуб заплатил 100 млн рублей в качестве компенсации, не отдав взамен игроков.

То, что Спронг не впишется в систему Никитина, можно было ожидать. Об этом говорило хотя бы то, как игрок часто менял клубы в НХЛ, хотя в «Сиэтле» и «Детройте» из четвёртого звена набирал по 40 очков за сезон, не имея сильных партнёров по звену и большого игрового времени. Однако за семь лет Спронга меняли пять раз, а ещё дважды клубы не делали ему квалификационного предложения в статусе ОСА. Это говорит не только о том, что игрок не очень хорошо играет в обороне, но и о потенциальной… скажем так, сложности адаптации к коллективу.

Даниэль Спронг Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Плюсы Спронга понятны. Это, несомненно, мастеровитый нападающий, который умеет творить красоту, хорош в большинстве, с точки зрения чистого таланта это топ для КХЛ. Повторимся: в своих удачных сезонах в «Детройте» и «Сиэтле» форвард не играл с сильными партнёрами, в «Кракен» это были Брендон Танев и Морган Гики (который ещё не начал карьеру суперснайпера в «Бостоне»), а в «Детройте» – ушедший из хоккея в 28 Кристиан Фишер и травматичный Робби Фаббри, но Спронг был продуктивным в атаке. Это скоростной форвард с хорошим броском и чтением игры.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков в разговоре с «Чемпионатом» отметил качества, которые привлекли клуб: «В первую очередь его креативность, его результативность, его умение играть с шайбой, его умение создавать моменты для себя и для команды. Опять же, праворукий нападающий, они у нас имеются, но Спронг демонстрировал высокий уровень в НХЛ, в ЦСКА показывал, что это один из лучших мастеров в нашей лиге».

Возможно, такой переход — это ещё и встряска игроков. Команда начала новый год с трёх поражений подряд, и уже довольно мастеровитый состав за это время забил всего два гола и ужасно смотрелся в защите. Николай Заварухин после уфимского поражения, где его команда нанесла всего 14 бросков в створ, заявил: «Сейчас мы почему-то разучились обороняться. У нас какой-то проходной двор появился в обороне, и непонятно откуда. Будем отрезать людей, которые так играют в обороне. Это непозволительно для «Автомобилиста», для команды, которая ставит целью выиграть Кубок Гагарина». Однако Спронг — явно не тот человек, что исправит проблемы на своей половине поля.

При этом отсутствие креативных вингеров — это как будто последняя проблема «Автомобилиста», если это вообще можно назвать проблемой. Рид Буше после медленного старта сезона в декабре набрал мощный ход, есть Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Роман Горбунов, Александр Шаров, Семён Кизимов, более рабочие Никита Шашков, Степан Хрипунов и играющий на фланге центр Максим Денежкин, Дефицита на позиции явно нет, причём многие из этих форвардов ещё могут прибавить.

Зато не всё хорошо в центральной оси: Кёртис Волк и Алексей Бывальцев на двоих набрали лишь 26 очков, хотя (по данным «СЭ») суммарно получают 121 млн. При этом только Данил Романцев выигрывает более 50% единоборств на точке вбрасывания, клуб регулярно уступает оппонентам по этому показателю. Кроме того, нет и явного варианта на позицию атакующего защитника, особенно в случае потенциальной травмы Джесси Блэкера. Впрочем, Рябков заявил, что дальнейшая трансформация состава возможна.

Как Николай Заварухин интегрирует Спронга в свои схемы? Фото: РИА Новости

Резюмируем: трансфер Спронга — это буквально воплощение трансферной политики «Авто» последних лет: очень большой талант, зачастую играющий на чистом льду, при этом зачастую не показывающий желания рвать жилы в обороне и в ключевые моменты встреч. В плей-офф НХЛ у Спронга три очка в 14 матчах и «-4»: его продуктивность по сравнению с регуляркой падает в два раза.

А ведь именно плей-офф для «Автомобилиста» будет ключевым. Эта регулярка на Востоке уже во многом понятна: топ-3 убежал далеко от остальных, «Авто» отстаёт на 10 очков от «Авангарда» и «Ак Барса», при этом испытывая проблемы в матчах с топ-клубами. Однако при этом и падение ниже пятого места выглядит крайне маловероятным с учётом нестабильности «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика», а также их ограниченных ресурсов. Но, с другой стороны, «Автомобилист» переподписал контракт со Спронгом, и теперь он будет действовать и по ходу следующего сезона.

А ЦСКА получил большую компенсацию — правда, как её использовать? Когда тебя спонсирует «Роснефть», даже 100 млн — это не первый трансферный приоритет. Приближённые к клубу телеграм-каналы пишут, что эти деньги будут потрачены на покупку игроков, которыми интересуется клуб. Однако не совсем понятно, как это будет сделано в существующих в современной КХЛ условиях, когда почти всем нужны игроки за своих игроков, а за деньги расстаются с хоккеистами очень и очень немногие. С другой стороны, получить такую сумму за игрока, пропустившего полтора месяца — хорошая работа.