«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» и укрепил положение в таблице.

Первый гол Кузнецова за «Салават», 13 шайб в череповецком матче. Итоги дня в КХЛ

10 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

На 20-й минуте нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний забил первый гол. На 25-й минуте форвард Аркадий Шестаков удвоил преимущество дальневосточной команды. На 44-й минуте нападающий Дамир Жафяров сократил отставание «Нефтехимика». На 48-й минуте Жафяров сравнял счёт, оформив дубль. На 54-й минуте защитник Максим Федотов вывел нижнекамцев вперёд. На 59-й минуте нападающий хозяев Матвей Надворный установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 10-й минуте нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Александр Петунин удвоил преимущество магнитогорской команды. На 30-й минуте защитник Артём Минулин забросил третью шайбу в ворота СКА. На 31-й минуте нападающий Сергей Толчинский забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте защитник Маркус Филлипс сократил отставание армейцев. На 48-й минуте форвард Дерек Барак вернул «Металлургу» былое преимущество, установив окончательный счёт — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 27-й минуте форвард «Барыса» Динмухамед Кайыржан сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Евгений Кузнецов вывел уфимский клуб вперёд. На 54-й минуте форвард Максим Кузнецов забросил третью шайбу в ворота астанчан, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На третьей минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 10-й минуте форвард Александр Скоренов удвоил преимущество череповецкой команды. На 17-й минуте нападающий Руслан Абросимов забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». В течение следующих 30 секунд форвард Василий Атанасов сократил отставание нижегородского клуба. На 27-й минуте Атанасов отыграл ещё одну шайбу, оформив дубль. На 33-й минуте Руслан Абросимов забил четвёртый гол хозяев и сделал дубль. На 38-й минуте нападающий Адам Лишка укрепил преимущество «Северстали». На 40-й минуте форвард Николай Чебыкин забросил шестую шайбу в ворота гостей.

На 41-й минуте защитник Антон Сизов сократил отставание «Торпедо». На 48-й минуте Адам Лишка оформил дубль, вернув былое преимущество череповецкой команде. На 55-й минуте нападающий Максим Летунов отыграл одну шайбу нижегородцев. На 59-й минуте форвард Владислав Фирстов сократил отставание «Торпедо». На последних секундах защитник Богдан Конюшков установил окончательный счёт — 6:7.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игры 11 января

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2