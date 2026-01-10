Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 10 января 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Первый гол Кузнецова за «Салават», 13 шайб в череповецком матче. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 10 января 2026 года
Комментарии
«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» и укрепил положение в таблице.

10 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялись шесть игр. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Завгородний (Грман, Шулак) – 19:51 (5x5)     0:2 Шестаков (Сошников, Тимашов) – 24:38 (5x5)     1:2 Жафяров (Митякин, Белозёров) – 43:23 (5x5)     2:2 Жафяров (Белозёров, Митякин) – 47:39 (5x5)     3:2 Федотов (Николишин, Профака) – 53:42 (5x5)     4:2 Надворный – 58:55 (en)    

На 20-й минуте нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний забил первый гол. На 25-й минуте форвард Аркадий Шестаков удвоил преимущество дальневосточной команды. На 44-й минуте нападающий Дамир Жафяров сократил отставание «Нефтехимика». На 48-й минуте Жафяров сравнял счёт, оформив дубль. На 54-й минуте защитник Максим Федотов вывел нижнекамцев вперёд. На 59-й минуте нападающий хозяев Матвей Надворный установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Силантьев (Канцеров, Полтавчук) – 09:07 (5x5)     2:0 Петунин (Толчинский, Вовченко) – 16:37 (5x4)     3:0 Минулин (Канцеров, Пресс) – 29:54 (5x5)     4:0 Толчинский (Минулин) – 30:20 (5x5)     4:1 Филлипс (Бландизи, Дишковский) – 42:20 (5x5)     5:1 Барак (Ткачёв, Орехов) – 47:53 (5x4)    

На 10-й минуте нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев забил первый гол. На 17-й минуте форвард Александр Петунин удвоил преимущество магнитогорской команды. На 30-й минуте защитник Артём Минулин забросил третью шайбу в ворота СКА. На 31-й минуте нападающий Сергей Толчинский забил четвёртый гол хозяев. На 43-й минуте защитник Маркус Филлипс сократил отставание армейцев. На 48-й минуте форвард Дерек Барак вернул «Металлургу» былое преимущество, установив окончательный счёт — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5)     1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5)     2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5)     3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 27-й минуте форвард «Барыса» Динмухамед Кайыржан сравнял счёт. На 46-й минуте нападающий Евгений Кузнецов вывел уфимский клуб вперёд. На 54-й минуте форвард Максим Кузнецов забросил третью шайбу в ворота астанчан, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 6
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Думбадзе (Веряев) – 02:44 (5x5)     2:0 Скоренов (Аймурзин, Чебыкин) – 09:23 (5x4)     3:0 Абросимов (Рейнгардт) – 16:35 (5x5)     3:1 Атанасов (Виноградов) – 16:52 (5x5)     3:2 Атанасов (Виноградов, Хохлов) – 26:42 (5x5)     4:2 Абросимов (Камалов, Грегуар) – 32:00 (5x4)     5:2 Лишка (Абросимов, Рейнгардт) – 37:51 (5x5)     6:2 Чебыкин (Скоренов, Ильин) – 39:09 (5x4)     6:3 Сизов (Гараев) – 40:54 (5x5)     7:3 Лишка (Давыдов, Абросимов) – 47:04 (5x5)     7:4 Летунов (Нарделла, Гончарук) – 54:54 (5x5)     7:5 Фирстов – 58:46 (6x5)     7:6 Конюшков (Гараев) – 59:55 (6x5)    

На третьей минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе забил первый гол. На 10-й минуте форвард Александр Скоренов удвоил преимущество череповецкой команды. На 17-й минуте нападающий Руслан Абросимов забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». В течение следующих 30 секунд форвард Василий Атанасов сократил отставание нижегородского клуба. На 27-й минуте Атанасов отыграл ещё одну шайбу, оформив дубль. На 33-й минуте Руслан Абросимов забил четвёртый гол хозяев и сделал дубль. На 38-й минуте нападающий Адам Лишка укрепил преимущество «Северстали». На 40-й минуте форвард Николай Чебыкин забросил шестую шайбу в ворота гостей.

На 41-й минуте защитник Антон Сизов сократил отставание «Торпедо». На 48-й минуте Адам Лишка оформил дубль, вернув былое преимущество череповецкой команде. На 55-й минуте нападающий Максим Летунов отыграл одну шайбу нижегородцев. На 59-й минуте форвард Владислав Фирстов сократил отставание «Торпедо». На последних секундах защитник Богдан Конюшков установил окончательный счёт — 6:7.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Игры 11 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android