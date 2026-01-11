Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»

Мощнейшая победа «Бостона», а несчастным гостям даже пришлось выпустить вратаря, провалившегося в ЦСКА.

«Бостон» и «Рейнджерс» — две большие, классические франшизы НХЛ, переживающие не лучшие времена. В «Брюинз» смена поколений, команда из Нью-Йорка тоже на пороге этого состояния, при этом побед давно нет у обоих клубов, а в этом сезоне они синхронно рискуют пролететь мимо плей-офф. При таком состоянии соперников обычно ожидаешь какого-то равного и упорного очного поединка, не слишком зрелищного, однако в дневном субботнем матче «Бостон» и «Рейнджерс» устроили фиесту в сердце Массачусетса. Хотя, пожалуй, это слово применимо только по отношению к хозяевам льда.

Удивительно, но счёт в этом матче очень быстро открыли гости. Сработала связка Панарин – Зибанеджад, и швед широко улыбался, отмечая гол и не подозревая о позоре, который ждёт его команду в ближайшие полтора часа.

«Бостон» ответил моментально, сделал это Марат Хуснутдинов, вышедший в первой тройке «Брюинз». Россиянин ракетой улетел от защитника Шнайдера и не оставил шансов Куику.

До конца первого периода опытный американец пропустил ещё дважды, оба раза от чешского форварда Павла Захи. А со стартом второго отрезка «Бостон» перешёл к разгрому соперника. На 27-й минуте Хуснутдинов получил шикарный пас от Давида Пастрняка и оформил дубль, сделав счёт 5:1.

А в середине периода Заха броском из-под защитника оформил первый в карьере хет-трик, после чего Куик уступил место в воротах «Рейнджерс» Спенсеру Мартину.

В моменте эта замена сработала, гости даже сократили отставание в счёте усилиями Миллера, но затем экс-вратарь ЦСКА сыграл в целом так, каким мы его запомнили в КХЛ – пропустил четыре гола с 14 бросков. Первым Мартина распечатал Макэвой, а уже в третьем периоде Хуснутдинов оформил ещё один бостонский хет-трик, великолепно подставив клюшку под бросок Пастрняка.

8:2 и два хет-трика за матч, но это было ещё не всё в программе «Бостона». В последнюю десятиминутку игры Пастрняк с Хуснутдиновым организовали второй в матче гол для Фрейзера Минтена.

А на закуску российский нападающий «Брюинз» и вовсе оформил покер, сделав этот вечер для себя и своей команды максимально волшебным.

10:2! «Бостон» буквально унизили «Рейнджерс». Хуснутдинов же, понятное дело, провёл лучший матч в карьере, забив практически половину от всех голов, которые у него теперь есть вообще в НХЛ. Понятно, что игра в первой тройке с Пастрняком (у чеха, кстати, шесть передач за матч) способствует улучшению статистики, но прогресс самого Марата точно принижать не стоит.

Ну и стоит отметить, что покер – всё-таки нерядовое событие для российских хоккеистов в НХЛ. Сегодня Хуснутдинов вошёл в элитный клуб к Алексею Яшину, Артемию Панарину, Денису Гурьянову, Александру Селиванову, Виктору Козлову, Вячеславу Козлову, Алексею Ковалёву, Александру Овечкину, Илье Ковальчуку, Павлу Буре и Александру Могильному.