Шоу Кучерова продолжается! Набрал четыре очка и стал главной звездой победы «Тампы»

Кто-нибудь помнит, что после первых восьми матчей сезона «Тампа» находилась на последнем месте Восточной конференции всего с двумя победами? Едва ли, ведь нынешняя форма «молний» вообще заставляет сомневаться в том, что у этой команды могут быть хоть какие-нибудь проблемы.

Подопечные Джона Купера прямо сейчас находятся едва ли не в лучшем состоянии за то время, что «Лайтнинг» не участвуют в финалах Кубка Стэнли – к выездной встрече с «Филадельфией» они подошли на серии из восьми побед.

«Лётчики» под руководством нового главного тренера Рика Токкета находятся в группе команд, претендующих на место в плей-офф, но последняя игра сложилась для них неудачно – на своей арене они вели в матче с «Торонто», однако упустили минимальное преимущество в большинстве, а затем проиграли в овертайме.

Вместе с «Тампой» в Пенсильванию пожаловал и один из самых «горячих» игроков НХЛ прямо сейчас, да и последних лет тоже: Никита Кучеров после пропущенной в середине декабря игры с «Лос-Анджелесом» принял участие в каждом из восьми матчей и ни разу не ушёл со льда без результативных действий – на этом отрезке он набрал сумасшедшие 19 (7+12) очков.

Продолжение серии не заставило себя долго ждать – чуть меньше двух минут понадобилось Никите, чтобы распечатать ворота Самуэля Эрссона и вывести свою команду вперёд. И то же самое он повторил через четыре минуты – «Флайерз» успели отыграться, но Кучерову вновь удалось переиграть шведского голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Филадельфия» ещё пыталась сопротивляться – до истечения 40 минут основного времени гости смогли забросить ещё один раз, – но в третьем периоде сломались под натиском более мастеровитого соперника.

«Молнии» реализовали половину своих бросков в заключительной трети игры – Эрссон справился лишь с четырьмя из них, в то время как остальные четыре долетели до конечной цели.

Конечно же, не обошлось без стараний Кучерова – он ещё два раза внёс свою фамилию в протокол, и в обоих случаях россиянин выступил в роли ассистента. А автором точного броска оба раза стал Гейдж Гонсалвес.

Первой звездой встречи, конечно же, стал российский нападающий «молний» – Никита продолжил свою результативную серию и победную серию «Тампы», которые теперь насчитывают девять матчей. А ещё повторил ряд достижений и продолжил своё шоу – тройка лидеров гонки бомбардиров НХЛ стала ещё ближе.

Неудивительно, что Кучеров продолжает получать комплименты от одноклубников: «Я так впечатлён им. Это происходит каждый год, и я думаю, что это результат не только его таланта, но и преданности игре и его рабочей этике. Он наш лучший игрок, и он трудится усерднее всех. Он не только получил дар, но и работал очень усердно, чтобы стать одним из лучших игроков лиги», – поделился Брейден Пойнт.

И с ним абсолютно согласен Джон Купер: «В этой лиге есть так много хороших игроков. В каждой команде. Но он уникален. Его способность видеть площадку, совершать комбинации, предвидеть события до того, как они произойдут. Защитники стремятся назад за шайбой, и он знает, что они будут делать до того, как они сами узнают. Я тренирую здесь около десятка лет, и каждый тренер надеется потренировать игрока такого статуса. Мне повезло, у меня было несколько таких, и он находится на вершине списка».