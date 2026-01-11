Малкин обогнал легенду НХЛ! И снёс соперника, празднуя гол Чинахова

Евгений Малкин возвращается так, будто и не было месяца отсутствия из-за травмы, — весело, задорно, с огоньком. Гол в первом матче, передача — во втором. И это с учётом того, что партнёры у него новые, непривычные, с которыми он прежде не играл — Егор Чинахов и Бенжамин Киндел.

Во встрече с «Калгари» Джино не только отметился очередным результативным баллом, но и обогнал легенду НХЛ Брайана Троттье, выйдя на чистое 10-е место в истории НХЛ по передачам за одну команду (854)!

Сначала он двинул плечом Адама Клапку в средней зоне, выбив у него шайбу. Её подхватил Киндел, передал Чинахову, и тот побежал вперёд. Отпасовался с Малкиным, получил обратную передачу и завершил контратаку «два в одного» броском в касание из круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На закуску Джино феерично снёс Коннора Зари за воротами, празднуя гол партнёра, за что получил две минуты за грубость. Это большинство, как и другие, «Калгари» не реализовал, однако для победы им хватило и голов в равных составах. «Питтсбургу» сегодня особо нечего было предъявить сопернику – начали хозяева вяло, часто проваливались в обороне, пропустили первыми уже на третьей минуте игры, а решающую шайбу – на старте третьего периода. Если бы не Артур Шилов, то счёт мог бы быть гораздо крупнее. «Мы забили важный гол во втором периоде, перехватили инициативу, но, к сожалению, пропустили ещё раз в начале третьего. В матчах инициатива переходит от одной команде к другой, к сожалению, мы не смогли развить успех после того, как забили гол», — отметил Сидни Кросби.

«Питтсбург» думал, что отыгрался в середине третьего периода, однако судьи отменили шайбу Томми Новака, посчитав, что Кросби помешал вратарю отбить бросок. Капитан «Питтсбурга», хотя от него нечасто можно услышать критику, после матча возмущался: «Выглядит не очень, но в моменте я старался делать всё, чтобы избежать контакта с вратарём. Однако меня на него толкнули, а он хорошо это показал судьям. Я его только чуть-чуть задел, и он картинно и легко упал».

Несмотря на решение судей, «Питтсбург» на два очка не наиграл – и их шестиматчевая серия побед подошла к концу, а начать новую они попробуют уже сегодня ночью в Бостоне. Правда, «Брюинз» только что вынесли вперёд ногами «Рейнджерс», забив 10 голов.