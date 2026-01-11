Главные звёзды НХЛ едут на Олимпиаду! Но где они будут играть? Арена до сих пор не готова

До начала хоккейного мужского турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии остаётся ровно месяц. 11 февраля матчем между сборными Словакии и Финляндии в Милане должен стартовать первый олимпийский турнир с участием сильнейших хоккеистов планеты за последние 12 лет. Последний раз игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиаде ещё в 2014 году в Сочи.

В 2018-м участие игроков НХЛ на Олимпийских играх в Южной Корее и не планировалось, а спустя четыре года всё в последний момент сорвал коронавирус. 22 декабря 2021 года Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Официальная причина — участившиеся случаи заболевания COVID-19, из-за которых календарь НХЛ претерпел серьёзные изменения.

Тогда же глава НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига с нетерпением ждёт возможности выступить на Олимпиаде-2026. Впоследствии игроки НХЛ даже настояли, что их участие в олимпийском турнире должно войти в новое коллективное соглашение между профсоюзом хоккеистов и самой лигой.

Желание лучших игроков планеты представить свои национальные команды на Олимпиаде понятно. Коннору Макдэвиду уже 28. Остону Мэттьюсу – столько же. Леону Драйзайтлю – 30. Cтолько же и Натану Маккиннону. А тому же Виктору Хедману – и вовсе уже 35. Перечисленные игроки на протяжении уже десятка лет являются одними из главных действующих лиц мирового хоккея, однако в их активе до сих пор нет ни одного участия в Олимпийских играх.

И этот список можно продолжать ещё долго. В идеальном мире в него должны были войти и лучшие российские хоккеисты, но, к сожалению, на данный момент это совсем другая история. Пока же лучшие европейские и североамериканские хоккеисты планеты твёрдо намерены ехать в Италию, несмотря на все трудности, которые возникли у организаторов олимпийского турнира. Если бы у руководства НХЛ была такая возможность, оно наверняка с радостью снова отказалось бы отпускать своих представителей на Игры, глядя на тот бардак, который сейчас творится в Италии.

Несколько дней назад первая встреча на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане, которая должна стать главной хоккейной ареной Олимпийских игр – 2026, обернулась грандиозным конфузом. В тестовом матче встречались «Кальтерн» и «Варезе» в рамках полуфинала Кубка Италии. Встречу пришлось прервать после того, как во льду образовалась дыра. Сотрудники арены залили повреждённый участок водой.

А ведь в декабре МОК специально переносил даты тестовых матчей на этой арене, однако даже в новые сроки итальянцы не смогли подготовить арену. Кстати, проблема со льдом – далеко не единственная с этим спортивным объектом. Изначально вместимость миланской арены, которая должна стать главной из двух хоккейных площадок турнира, планировалась на уровне 16 тысяч зрителей. Однако после ряда задержек в строительстве стало ясно, что она сможет принять около 11 800 болельщиков.

Также ещё в декабре стало известно, что лёд на арене в Милане не будет соответствовать ни одним из стандартов, принятых в европейском и североамериканском хоккее. В хоккее есть финский стандарт ширины площадки — 28 метров, в НХЛ — 26, а у итальянцев будет всего 25. Об этом сообщил ассистент главного тренера сборной Канады Питер Дебур.

«Похоже, что ширина катка меньше стандартной площадки НХЛ примерно на 80-110 см. Я не понимаю, как это могло случиться», — приводит его слова Sportsnet.

Ранее на Олимпиадах хоккеисты играли на площадках международного размера, но соглашение между НХЛ, профсоюзом игроков и Международным олимпийским комитетом (МОК) предусматривало использование стандартов лиги. Однако в Италии умудрились нарушить всё, что только было возможно, при строительстве сооружения.

Хоккейная арена ОИ-2026 Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли, рассказывая о ходе подготовки хоккейной арены Олимпиады-2026 в Италии к матчам сборных, заявил, что игроки североамериканской лиги могут сами отказаться от выступления на турнире, если посчитают лёд олимпийской арены небезопасным.

«Лёд должен быть подготовлен ко 2 февраля, и вроде бы ничего непреодолимого не предвидится. Не хочу быть пессимистом. Бо́льшая часть моей информации позитивная. Однако если игроки посчитают, что лёд олимпийской арены небезопасен, мы не поедем. К 2030 году арена Олимпийских игр будет соответствовать стандартам НХЛ», — приводил слова Дэйли инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Впрочем, крайне сложно поверить, что игроки НХЛ сами откажутся от возможности, которой они ждали больше 10 лет. Несмотря на все проблемы и риски, связанные с выступлением на арене, которая всё ещё находится в стадии строительства.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в итальянских областях Венето и Ломбардия — в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также в прилегающих к ним провинциях и долинах. Женский хоккейный турнир на Олимпийских играх пройдет с 5 по 19 февраля, а мужской — с 11 по 22 февраля.