Эта команда НХЛ снова не оправдывает ожиданий. Даже звёзды не помогают «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на днях вошёл в историю — но вряд ли так, как этого хотелось бы команде. Голкипер Якуб Маркстрём не просто пропустил девять шайб за игру, однако ещё и сделал это с очень лёгких бросков. Не совсем понятно, почему главный тренер Шелдон Киф не прервал это аутодафе после хотя бы третьей шайбы. В результате Маркстрём побил антирекорд лиги по голам, пропущенным сверх xG за один матч: 7,34. Это не ключевая, но яркая деталь того, как очередной многообещающий сезон «Дэвилз» превращается в очередной сериал со слитой концовкой.

Давайте перенесёмся чуть назад. Эпоха Лу Ламорелло закончилась в «Дэвилз» 10 лет назад и оставила после себя буквально пепелище без каких-то интересных молодых игроков. Логично, что команда получила два №1 на драфте, в 2017-м выбрала Нико Хишира, спустя два года – Джека Хьюза. Хотя Джек не сразу успешно зашёл в лигу, эта пара справедливо получила репутацию одного из самых сильных дуэтов центров в лиге. Однако если другие клубы с таким фундаментом быстро строили себе счастливое будущее, то у «Дэвилз» всё сложнее.

Матч на Лонг-Айленде пошёл не по плану Фото: Al Bello/Getty Images

В январе 2020-го фронт-офис команды возглавил Том Фитцджеральд, и если сначала менеджеру удавалось быстро усилить костяк команды, то в последнее время Фитцджеральд получает всё больше и больше критики за слишком пассивный подход к трансферам. Пиком этой критики стал пролёт мимо Куинна Хьюза: с учётом «братского» фактора многие посчитали, что переход неизбежен, однако «Миннесота» подсуетилась и увела Куинна из рук.

Именно на стадии перехода от «молодой перспективной команды» к «реальному претенденту на что-то большее» идут сильные спотыкания. Это ярко видно, например, на примере вратарской позиции. Возможно, Мартин Бродер как-то проклял команду, когда уходил в «Сент-Луис», потому что происходящие после этого пертурбации сложно объяснить логически.

Сначала сразу ряд голкиперов (Кори Шнайдер, Джонатан Бернье, Маккензи Блэквуд) были выкошены травмами — показательно, что Блэквуда пришлось скидывать в «Сан-Хосе», откуда он транзитом отправился в «Колорадо» и оказался там очень надёжен. Позже ставка на Витека Ванечека просто не сыграла, а когда посреди сезона-2023/2024 необходимость получения вратаря была жизненно важной, Фитцджеральд затормозил и не провёл сделку с «Калгари» для получения Маркстрёма. Она случилась уже летом, но швед не стал спасителем: после первого уверенного сезона наступил спад с 87,8% отражённых бросков в этом году.

И так – не в первый раз. Гнались за Тимо Майером и провели крупный обмен с «Сан-Хосе», а вместо огненной швейцарской связки с Нико Хиширом получили шелестение на 55 очков. Выписали большой контракт Ондржею Палату, чтобы дать команде опытного кубкового бойца — чех в момент деградировал и даже близко не напоминает человека, который в «Лайтнинг» решал в ключевые моменты, а фанаты требуют его обменять.

Другими проблемами команды были «мягкость» и неумение играть в жёсткий хоккей, который стал модным после успехов «Вегаса» и «Флориды». В прошлое межсезонье команда подписывает массу игроков, которые могут действовать жёстко, сделать силовой, а в случае чего и подраться. Результат? В недавнем матче с «Торонто» краги пришлось скидывать Нико Хиширу, который драться особо не умеет (да и не должен). Капитан проиграл своему более крупному оппоненту, а разъяренный Киф заявил, что хочет, чтобы больше парней «показали яйца, проявили эмоции и сыграли с желанием». Через неделю случились 0:9.

Кроме того, стабильно возникает ситуация, когда у «Дэвилз» из-за травм массово выбывают лидеры. Такое ощущение, что каждый год есть момент, когда лечатся шесть-семь ведущих игроков команды. Особенно неприятны травмы Джека Хьюза: после его травмы на командном ужине атака клуба резко пересохла и даже после возвращения американца не проснулась. «Дьяволы» идут на третьем месте с конца по заброшенным шайбам во всей лиге, и даже попытка Кифа собрать суперзвено Братт — Хишир — Хьюз не даёт никакого результата.

В общем, каждый раз «Дэвилз» закрывают те позиции, которые вроде бы надо закрыть, и делают это (на первый взгляд) успешно. Однако из совокупности неплохих на бумаге игроков команда не получается, и не помогает даже хороший старт сезона. Если считать встречи только после 18 ноября, когда Хьюз получил нелепую травму на командном ужине, статистика шокирует: команда выиграла лишь девять матчей из 25 и идёт третьей с конца в НХЛ. Удачный старт сезона помогает не улететь вниз слишком сильно, однако и никакого восходящего тренда тоже нет. Отставание от зоны плей-офф лишь шесть очков, но оно не сокращается.

«Дэвилз» очень мало двигаются, бо́льшую часть игры они фактически проводят, стоя на месте. Это происходит из-за того, что игроки не слушают Кифа или из-за того, что Киф не может признать ошибки в своей системе?» — пишет автор сайта All about the Jersey Крис Филдхаус. Филдхаус также критикует и членов тренерского штаба: упомянутая выше вратарская чехарда не привела к смене работавшего с вратарями Дэйва Рогальски, а приход опытного и заработавшего хорошую репутацию в НХЛ Брэда Шоу привёл к спаду в обороне и регрессу конкретных защитников — того же Люка Хьюза.

Шелдон Киф Фото: Paul Vernon/AP/ТАСС

В общем, клубу нужна радикальная встряска, как любят говорить в московском «Динамо». Одним из таких шагов может быть обмен Даги Хэмилтона: защитник, получающий $ 9 млн, оказался лишним в команде. Правда, этот факт существенно снижает цену на опытного хоккеиста, как и его история травм. И снова приходится вспоминать про неудавшийся обмен Хьюза. С точки зрения сбережения активов торможение было скорее правильным активом — но вот как психологически этот жест повлиял на команду, понять трудно.

При этом пойти на радикальные изменения будет очень сложно. Эта цифра кажется невероятной, однако сразу у 14 игроков «Дэвилз» в контракте прописана та или иная форма запрета на обмен, и это с учётом того, что у Джека Хьюза NTC вступает в силу лишь со следующего сезона. Это сразу же затрудняет любую работу по исправлению ситуации — да и на реально большие изменения нужна воля не только генменеджера, но и стоящих выше него людей.

Однако есть вещь, в которой болельщики и некоторые эксперты солидарны: в «Дэвилз» пришла пора нового руководства. Увольнять Кифа на втором году работы было бы абсурдно даже в современной НХЛ, а вот те ходы, которые пробует менеджмент, год за годом не срабатывают — и это уже сложно списать на невезение и на неудачу. И хотя менеджеров в НХЛ терпят куда дольше, что-то делать необходимо.