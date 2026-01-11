А в НХЛ была ночь русских достижений.

«Трактор» непобедим в новом году, ЦСКА выиграл московское дерби. Итоги дня в КХЛ

11 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем краткий обзор всех игр, а также дайджест главных новостей дня.

Хуснутдинов повторил историческое достижение в НХЛ

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов оформил покер в матче с «Рейнджерс» и стал восьмым игроком в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/1968), которому удалось забросить четыре шайбы в одном матче, не сыграв до этого ни одной встречи более чем с одним голом. Ранее такого же достижения добивались Остин Мэттьюс (12 октября 2016 года), Сэм Беннетт (13 января 2016 года), Иржи Допита (8 января 2002 года), Ярослав Свейковски (13 апреля 1997 года), Тони Гранато (30 октября 1988 года), Брайан Маклеллан (3 ноября 1983 года) и Деннис Марук (18 ноября 1975 года).

Малкин вошёл в топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству передач за один клуб

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал свою 854-ю результативную передачу за карьеру в составе «Питтсбурга» и обошёл Анже Копитара (853 за «Лос-Анджелес Кингз») и Брайана Троттье (853 за «Нью-Йорк Айлендерс»), единолично выйдя на 10-е место по количеству ассистов за один клуб в истории НХЛ.

Топ-10 этого списка составляют: Рэй Бурк (1111 за «Бостон»), Сидни Кросби (1087 за «Питтсбург»), Уэйн Гретцки (1086 за «Эдмонтон»), Стив Айзерман (1063 за «Детройт»), Марио Лемье (1033 за «Питтсбург»), Горди Хоу (1023 за «Детройт»), Джо Сакик (1016 за «Колорадо/Квебек»), Стэн Микита (926 за «Чикаго») и Никлас Лидстрём (878 за «Детройт»).

Капризов стал вторым бомбардиром в истории «Миннесоты»

Российский форвард Кирилл Капризов отметился голом в матче с «Айлендерс». Эта шайба стала для нападающего «Миннесоты» исторической. Капризов забил 25-й гол в сезоне и обошёл Мариана Габорика в списке самых результативных игроков в истории «Миннесоты». Впереди только Микко Койву (709).

На счету Капризова теперь 438 очков. У Габорика — 437.

Никита Кучеров повторил два редких достижения в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голами и двумя ассистами во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз», повторив редкое достижение. Встреча закончилась выездной победой «Лайтнинг» со счётом 7:2.

Российский нападающий провёл 36 матчей с четырьмя и более очками — это третий результат среди действующих игроков. Больше только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (45) и Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (43).

Кроме того, россиянин стал третьим действующим хоккеистом, набравшим очки в восьми встречах подряд как минимум с двумя результативными баллами. Ранее это делали Стивен Стэмкос (девять матчей в сезоне-2021/2022) и Коннор Макдэвид (восемь матчей в сезоне-2018/2019).

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе хозяев голами отметились Андрей Светлаков (дважды), Виталий Кравцов и Василий Глотов (в пустые ворота). За «Сибирь» единственную шайбу забросил Даниил Валитов.

«Трактор» в 2026 году продолжает идти без поражений.

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На 15-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. На 42-й минуте форвард Михаил Мальцев забил ответный гол «Спартака». На 53-й минуте Полтапов оформил дубль.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 49 очков за 43 матча. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, заработав 54 очка после 46 игр. На первом месте находится череповецкая «Северсталь» (61).

Расписание матчей 12 января

