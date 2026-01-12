Скидки
Нэшвилл — Вашингтон — 3:2 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, 21-й сезон с 20-ю голами Овечкина

Ему точно 40 лет? Овечкин забил в четвёртой игре подряд и достиг невозможной отметки
Максим Макаров
Овечкин забил в четвёртом матче подряд
Больше сезонов с 20-ю голами только у Горди Хоу.

Александр Овечкин после декабрьского спада нашёл свою игру и забивает уже в трёх матчах подряд – сначала пострадал «Анахайм», которому досталось дважды от великого снайпера, потом «Даллас» не смог сыграть на лёд, а позавчера вытаскивал шайбу из ворот голкипер «Чикаго».

У «Нэшвилла» и «Вашингтона» похожие ситуации – обе команды идут вне зоны плей-офф, но при этом на подходе к ней, и оба клуба не могут выдать длинную победную серию, чередуя выигрыши с поражениями. В последнем матче «хищники» проиграли, а «столичные» выиграли. Значит ли это что-то? Давайте узнаем.

Уже в самом начале матча хозяева дали шанс поиграть гостям в двойном большинстве, а те с превеликим удовольствием воспользовались шансом – Карлсон скатил шайбу в левый круг вбрасывания, а Овечкин мощно зарядил в ближний угол. Александр забил в четвёртой игре подряд и достиг невозможной отметки – это его 21-й (!) сезон с 20-ю голами. По этому показателю он обошёл Роя Фрэнсиса, больше только у Горди Хоу – 22. В такие моменты думаешь: а Ови точно 40 лет?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» владел преимуществом в первой половине первого периода и мог забивать ещё, однако удалился и сразу же пропустил – ответный удар из того же левого круга вбрасывания нанёс Стивен Стэмкос.

Во втором периоде голов не было, а в начале третьего «Нэшвилл» дважды нашёл брешь в обороне – сначала выцарапал и неотразимо бросил Смит, а затем большинство реализовал Йози.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Леонард) – 05:56 (pp)     1:1 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 13:15 (pp)     2:1 Смит (Йози, Шефер) – 41:12     3:1 Йози (Стэмкос, О'Райлли) – 43:29 (pp)     3:2 Фрэнк (Овечкин, Строум) – 49:03 (pp)    

«Вашингтон» смог сократить отставание – Овечкин в борьбе смог доставить шайбу на пятак, откуда Фрэнк вогнал её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но отыграться гости не сумели. Поражение на даёт «Кэпиталз» шагнуть в зону плей-офф.

