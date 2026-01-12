Больше сезонов с 20-ю голами только у Горди Хоу.

Ему точно 40 лет? Овечкин забил в четвёртой игре подряд и достиг невозможной отметки

Александр Овечкин после декабрьского спада нашёл свою игру и забивает уже в трёх матчах подряд – сначала пострадал «Анахайм», которому досталось дважды от великого снайпера, потом «Даллас» не смог сыграть на лёд, а позавчера вытаскивал шайбу из ворот голкипер «Чикаго».

У «Нэшвилла» и «Вашингтона» похожие ситуации – обе команды идут вне зоны плей-офф, но при этом на подходе к ней, и оба клуба не могут выдать длинную победную серию, чередуя выигрыши с поражениями. В последнем матче «хищники» проиграли, а «столичные» выиграли. Значит ли это что-то? Давайте узнаем.

Уже в самом начале матча хозяева дали шанс поиграть гостям в двойном большинстве, а те с превеликим удовольствием воспользовались шансом – Карлсон скатил шайбу в левый круг вбрасывания, а Овечкин мощно зарядил в ближний угол. Александр забил в четвёртой игре подряд и достиг невозможной отметки – это его 21-й (!) сезон с 20-ю голами. По этому показателю он обошёл Роя Фрэнсиса, больше только у Горди Хоу – 22. В такие моменты думаешь: а Ови точно 40 лет?

«Вашингтон» владел преимуществом в первой половине первого периода и мог забивать ещё, однако удалился и сразу же пропустил – ответный удар из того же левого круга вбрасывания нанёс Стивен Стэмкос.

Во втором периоде голов не было, а в начале третьего «Нэшвилл» дважды нашёл брешь в обороне – сначала выцарапал и неотразимо бросил Смит, а затем большинство реализовал Йози.

«Вашингтон» смог сократить отставание – Овечкин в борьбе смог доставить шайбу на пятак, откуда Фрэнк вогнал её в ворота.

Но отыграться гости не сумели. Поражение на даёт «Кэпиталз» шагнуть в зону плей-офф.