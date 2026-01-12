Скидки
Юта — Коламбус — 2:3 ОТ — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, шайбы Сергачёва и Воронкова

Русский матч в НХЛ! Победу «Коламбусу» принесло ювелирное касание Воронкова
Максим Макаров
Дмитрий Воронков празднует гол
Комментарии
Ещё очки набрали Проворов, Марченко и Сергачёв.

«Коламбус» после прекрасного прошлого сезона, когда «жакетам» оставался один шаг до плей-офф, вернулся в свой привычный режим пребывания – команда Дина Эвасона расположилась на последнем месте в Восточной конференции. Но на результативности наших ребят текущее положение команды не влияет – и Марченко, и Воронков, и Проворов идут примерно по тому же графику набора очков.

У «Юты» же всё отлично – команда одержала три победы подряд и продолжает борьбу за восьмёрку.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Пюухтия (Хайнен, Проворов) – 02:47     1:1 Макбэйн (Келлер, Десимоне) – 16:20     2:1 Сергачёв (Келлер, Шмальц) – 21:02     2:2 Койл (Фантилли, Марченко) – 38:31 (pp)     2:3 Воронков (Веренски, Марченко) – 61:01    

Гости открыли счёт уже на третьей минуте, когда Пюухтия с кистей неотразимо бросил под перекладину (у Проворова передача), но в конце периода хозяева отыгрались – гол получился фантастически нелепым. Клейтон Келлер прокатывался по синей линии, швырнул в сторону ворот (но далеко от них), попал в уворачивающегося Макбэйна, а шайба после этого загадочно нырнула за спину вратарю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На старте второго отрезка «Юта» вышла вперёд – Михаил Сергачёв воспользовался трафиком у ворот соперника и прицельно бросил с кистей в ближний угол. Для российского защитника это седьмой гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но на перерыв команды ушли вновь при равном счёте – Марченко перевёл шайбу на Койла, тот попал в штангу, затем по-теннисному прострелил на пятак и сам же по итогу забил. Удивительный гол. Ещё один.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Заключительная двадцатиминутка прошла без голов, хотя у обеих команд было полно возможностей закончить матч в основное время, а в овертайме всё решило ювелирное касание Воронкова, который слёту попал по шайбе с пятака.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вот такой русский матч прошёл в НХЛ: Воронков, Проворов, Марченко (два) и Сергачёв набрали очки. А «Коламбус» прервал серию поражений и почти оттолкнулся от дна конференции.

Комментарии
