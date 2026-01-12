Сборная Швейцарии – теневой фаворит Олимпиады? Хишир и компания идут за медалями Милана

Когда перечисляют вероятных фаворитов предстоящей Олимпиады-2026, речь заходит даже о Чехии. Всё логично: недавний титул чемпионов мира, привычка, успехи на МЧМ. Однако в реальности в составе чешской сборной достаточно проблем – вопросы вызывают все линии, кроме разве что вратарской.

И даже удивительно, что на этом фоне мало разговоров о Швейцарии. На секундочку, команда Патрика Фишера играла в двух последних финалах ЧМ, и у неё солидный десант из НХЛ, который успешно дополняется выходцами из местной лиги, вероятно, сильнейшей в Европе.

Потенциал швейцарского хоккея давно уже кричит, что эту страну стоит включить в список элитных сборных. Станет ли Милан-2026 тем самым звёздным часом для Нико Хишира и его соотечественников?

Нико Хишир в составе сборной Швейцарии Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Мировому хоккею критически не хватает сборных первого эшелона. Ещё 10-15 лет назад к ним приписывали Словакию, но сейчас в этой стране и близко нет никого сопоставимого с Паволом Демитрой и Мирославом Шатаном (прости, Юрай Слафковски). Сдали и чехи – хоть сейчас у них хоккей и на подъёме, плоды всплеска последних молодёжек мы увидим на взрослом уровне только через несколько лет. Учитывая к тому же ещё и отсутствие сборной России, количество команд, которые претендуют не то что на титул, а хотя бы на медали Олимпиады, будто бы можно пересчитать по пальцам одной руки. Неудивительно, что НХЛ делала ставку на Турнир четырёх наций – Канада, США, Швеция и Финляндия слишком выделяются на фоне остальных. Однако есть команда, подобравшаяся максимально близко, и это сборная Швейцарии.

Именно сборная из страны банков, сыров и шоколада должна быть первым претендентом на сенсацию. Для которой у неё есть всё – звёзды в нападении, отличные игроки в линии обороны, надёжная вратарская бригада. В текущем сезоне в НХЛ было заиграно 11 игроков со швейцарским паспортом. На Олимпиаду едет десант из 10 игроков основного состава клубов Национальной хоккейной лиги. Не будет Лиана Бикселя – 21-летний защитник «Далласа» получил травму. Теоретические шансы вернуться на лёд и набрать форму к первому матчу в Милане у него оставались: предположительный срок восстановления – 20-е числа января. Однако тренерский штаб не стал рисковать и сделал ставку на проверенных игроков обороны из NLA. Оборона – главный аргумент, благодаря которому Швейцарию можно ставить выше Чехии, а отчасти и даже выше Финляндии. Первой пары уровня Роман Йози – Йонас Зигенталер у этих стран нет.

Роман Йози в сборной Швейцарии Фото: Grzegorz Wajda/Zuma/ТАСС

Дальше из игроков НХЛ остаётся только выдающий прорывной сезон в «Тампе» Янис Мозер, остальные ребята – из Европы, но опыта им не занимать. Несколько сезонов за «Коламбус» провёл Дин Кукан, вместе с ним в Огайо год поиграл Тим Берни. Североамериканский опыт есть и у Михаэля Форы, и у Кристиана Марти. Важное отличие швейцарцев от шведов, финнов и тем более чехов – они не спешат во что бы то ни стало ехать в Северную Америку. Для них бессмысленно играть в АХЛ. По уровню хоккея, комфорта и достатка карьера в местной NLA куда более предпочтительна, недаром и многие канадцы с американцами предпочитают именно швейцарский чемпионат. Да и сильные европейцы из других стран, особенно после того, как их правительства выступили против игры в КХЛ, выбирают NLA.

Поэтому необходимости во что бы то ни стало пробиваться в лучшую лигу мира через АХЛ у швейцарцев нет никакой – при первых сложностях они возвращаются домой, что не делает их автоматически плохими хоккеистами. В системе тренера Патрика Фишера опытные и обученные защитники из Европы точно будут смотреться не хуже, чем ребята из третьей пары обороны клубов НХЛ. Многое, разумеется, зависит от состояния здоровья Йози. Романа до сих пор справедливо называют одним из лучших защитников мира, однако ему уже 35 лет, и с каждым сезоном он пропускает всё больше игр. Не обошлось без проблем и в текущем чемпионате, так что выдавать Йози по полчаса игрового времени будет опасно. С другой стороны, более молодые Зигенталер и Мозер уже доказали, что на них можно положиться, так что роль Романа в сборной хоть и останется краеугольной, но не столь безальтернативной.

В атаке основные надежды будут связаны с первой тройкой — к связке из «Нью-Джерси» Нико Хишир — Тимо Майер, вероятнее всего, добавят Кевина Фиалу из «Лос-Анджелеса». Такое сочетание выглядит оптимальным как с точки зрения креатива впереди, так и в плане игры на своей половине площадки. Во второе звено будет разумно отправить Филиппа Курашева, реанимирующего свою карьеру в «Сан-Хосе», и стареющего в «Виннипеге» Нино Нидеррайтера. К ним в компанию — Денис Мальгин. Русский швейцарец был надеждой «Флориды» в середине 2010-х, выдал крепкий сезон за «Колорадо», а сейчас играет дома за «Цюрих». Третью тройку логично собирать вокруг Пиуса Зутера из «Сент-Луиса», а по краям будут бегать Свен Андригетто, которого наверняка помнят болельщики «Авангарда», и Кристоф Берчи. Оба сейчас играют в NLA – Андригетто вместо с Мальгиным за «Цюрих», а Берчи вместе с Сандро Шмидом за «Фрибур».

Шмид вместе с Симоном Кнаком из «Давоса», а также Кэлвином Тюркауфом из «Лугано», Кеном Егером и Дамьеном Риатом из «Лозанны» – варианты либо для четвёртого звена, либо на ротацию. Любопытно, что не будет хорошо знакомых нам по ЧМ Гаэтана Хааса, Грегори Хофмана и Тайлера Моя. Как и Андреаса Амбюля – после 20-го чемпионата мира он всё-таки завершил карьеру. Зато герой двух последних ЧМ Леонардо Дженони в деле. И, кстати, вопрос, на кого швейцарцам делать ставку на последнем рубеже, ведь, с одной стороны, есть доказавший титулом лучшего вратаря турнира на ЧМ два года назад и MVP год назад Дженони, однако играющий при этом за «Цуг», а есть де-факто первый номер одного из претендентов на Кубок Стэнли Акира Шмид. Третий номер — Рето Берра, поигравший за «Колорадо», «Калгари», «Флориду» и «Анахайм». Но это приятная головная боль.