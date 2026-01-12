Контракт Радулова — главное событие в КХЛ в новом году. Ключевые детали сделки

Новогодние праздники завершились, а их главным событием стали не матчи регулярного чемпионата и не обмен Даниэля Спронга из ЦСКА в «Автомобилист», а новый контракт Александра Радулова с «Локомотивом».

9 января появилась новость, что ярославцы расторгли и заключили новое соглашение с нападающим Александром Радуловым до конца сезона-2026/2027. Расторжение в данном случае — чисто техническая деталь, так как нужно было подредактировать определённые моменты, связанные с бонусами.

«Подтверждаем официально — Александр Радулов продолжит зажигать за «Локомотив». Нападающий подписал новое соглашение с ярославским клубом, рассчитанное до конца следующего сезона! Александр Радулов наш лучший снайпер (19 шайб) и бомбардир (38 очков) в текущей регулярке. Вместе к новым победам», — заявили следом в самом клубе.

По моей информации, агент игрока Юрий Николаев лично ездил в Ярославль, где общался с президентом «Локомотива» Юрием Яковлевым и встречался с самим игроком. Все стороны изъявили желание заранее продлить контракт на следующий сезон: это логичный и правильный шаг, ведь даже в 39 и в 40 лет (день рождения у Александра 5 июля) за форвардом выстроится настоящая очередь, а отпускать своего лидера и главную звезду КХЛ в Ярославле не хотят. Собственно говоря, Радулова в городе и клубе тоже всё устраивает, но с большой долей вероятности следующий сезон станет для нападающего заключительным в карьере.

Однако даже в столь солидном для профессионального спортсмена возрасте Радулов даст фору многим молодым хоккеистам. Никуда не делась скорость, есть огромное желание играть и помогать своей команде, присутствуют отличная работа на пятаке, лидерство на льду и в раздевалке, харизма и характер. Сложно представить, что в ближайшее время в России появится хоккеист подобного типажа.

При этом Радулов не только заставляет прогрессировать своих партнёров и ведёт за собой команду, но и добавляет энергии и мотивации соперникам, а значит, развивает лигу в целом. Против Александра всегда настраиваются по-особенному, хотят не уступить именитому игроку. Тут, как говорится, не расслабишься. Спуску Радулов не даст ни своим, ни чужим. Достаётся даже судьям.

Кроме того, на форварда ходят болельщики, он в прямом смысле слова увеличивает посещаемость арен и телеаудиторию. Радулов никого не оставляет безразличным и равнодушным, он всегда вызывает эмоции, а это главное.

Александр Радулов Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Что касается официальной зарплаты, то в следующем сезоне Радулов заработает 60 млн рублей, а также получит бонус 25 млн рублей в случае попадания в топ-3 бомбардиров лиги. Более чем адекватные цифры для одного из самых сильных и медийных хоккеистов КХЛ.

Главное, чтобы не подводило здоровье и не появились травмы, но, когда знаешь профессионализм Александра, можно быть уверенным, что он продолжит максимально внимательно следить за своим организмом.

Здорово, что мы будем наблюдать за таким крутым хоккеистом, как Александр Радулов, ещё как минимум в следующем сезоне. Ведь звёзд подобного калибра в лиге осталось немного.