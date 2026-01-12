Наследник Бержерона и фанат Овечкина. Неочевидные открытия сезона НХЛ, часть 1

Прогресс этих парней оказался заметен далеко не сразу и вряд ли читался до начала регулярки.

Нынешний сезон НХЛ подарил нам достаточно большое количество игроков-открытий – на абсолютно новый уровень вышел Маклин Селебрини, ярко проявляют себя новички Иван Демидов, Мэттью Шефер, Беккетт Сеннеке и Райан Леонард, а за «Везину» вполне может побороться такой же дебютант лиги Йеспер Валльстедт.

Но в этой небольшой серии текстов речь пойдёт о тех открытиях, которые до начала сезона вообще не были очевидными – кого-то из этих игроков не выбирали на драфте, кого-то выбрали, но не так высоко, как парней из предыдущего абзаца, а кто-то громко заявил о себе только после нескольких сезонов в лиге.

Коллин Граф («Сан-Хосе»)

Нынешние успехи «Шаркс» в атаке связывают в первую очередь с молодыми Селебрини, Уиллом Смитом и Вильямом Эклундом, а также с более опытными Тайлером Тоффоли и Александром Веннбергом. А в России небезосновательно напоминают об успешном заходе в НХЛ Игоря Чернышова, который отлично вписался в звено к одному из главных лиц нового поколения. Тем легче не заметить, какого прогресса в этом сезоне достиг нападающий, о котором ещё пару лет назад знали совсем немногие.

В своё время на Графа не обратила внимания ни одна команда лиги – ни на юниорском, ни на молодёжном уровнях Коллин не попадал в топы скаутских списков. В сборной США форвард не поиграл, габаритами долгое время тоже не выделялся – во многом из-за этого ему так и не посчастливилось быть выбранным на драфте.

Но в какой-то момент у Графа начался резкий рост – это касается и его антропометрии, и игры. На протяжении двух лет подряд Коллин становился лучшим бомбардиром команды университета Куиннипэка и помог ему впервые в истории стать чемпионом первого дивизиона NCAA, где также играли будущие одноклубники американца Селебрини и Смит.

Там Графа и заприметили скауты «Сан-Хосе» – в 21 год нападающий получил двусторонний контракт от «акул» и шанс дебютировать в сильнейшей лиге мира. В концовке сезона-2023/2024 он провёл семь матчей в основе «Шаркс», а в следующем чемпионате начинал в АХЛ, откуда после яркого старта вновь получил вызов в первую команду. В нынешнем сезоне ни о какой АХЛ не может идти и речи – Коллин стал важной частью коллектива Райана Варсофски, который борется за первое с 2019 года появление в плей-офф.

Практически не получая времени в большинстве, Граф за 44 матча уже сделал 12+12 в этой регулярке. 23 очка пришлись на игру в равных составах, а ещё одно – на игру в меньшинстве, где форвард выполняет очень важную роль. Пусть в общем спецбригады «Сан-Хосе» не особо успешны в нейтрализации (77,6%, 22-е место в лиге), Коллина это касается в меньшей степени: при нём на льду «акулы» пропускают в среднем 5,86 гола за 60 минут – это шестой показатель в лиге для нападающих, проведших более 100 минут в меньшинстве.

А ещё у Коллина шикарный показатель реализации бросков – среди хоккеистов, отыгравших не менее половины регулярки (22 матча), лучшей точности не демонстрирует никто. Каждый четвёртый бросок Графа в створ становится голом – то есть 25% от общего количества попыток.

Брэндон Басси («Каролина»)

У голкипера «Харрикейнз» много общего с Коллином Графом – не играл в сборных, не был выбран на драфте, бо́льшую часть карьеры провёл в студенческих лигах. Лишь в 2022 году, за несколько месяцев до наступления 24-летия, Басси оказался на радаре у «Бостона», который подписал габаритного вратаря (193/99) для нужд фарм-клубов в лигах ниже.

Уже в первом полноценном сезоне в «Провиденсе» (2022/2023) Брэндон достиг больших успехов – завоевал пост первого номера «Брюинз», стал одним из лучших голкиперов регулярки и попал в символическую сборную новичков АХЛ по её итогам, превзойдя всех дебютантов-коллег по амплуа.

Правда, путь в основу ему это так и не открыло – на тот момент «Бостон» блистал в НХЛ, а на последнем рубеже «мишек» были шикарны Линус Улльмарк и Джереми Свейман. Басси лишь несколько раз получил вызов в основу, когда кто-то из основного дуэта травмировался, и даже несколько раз появился в заявке в качестве бэкапа, но до дебюта в элите дела так и не дошло.

Не произошло этого и в предыдущем сезоне, когда основные голкиперы «Бостона» были уже далеко не так надёжны. Однако и Брэндон при этом перестал быть первым номером «Провиденса» – этот статус он уступил чуть более молодому Майку Дипьетро, который прямо сейчас является одним из лучших вратарей АХЛ.

Долгожданную возможность показать себя Басси получил благодаря смене клуба – «Брюинз» выставили 27-летнего голкипера на драфт отказов, откуда в начале октября его забрала «Каролина» как опцию для глубины на фоне травм Петра Кочеткова.

Вместо этого «опция для глубины» внезапно стала одним из главных открытий не только для «ураганов», но и для всей НХЛ – вместе с Брэндоном «Харрикейнз» стали добывать одну победу за другой, а сам американец стал первым голкипером в истории НХЛ, который выиграл 10 из первых 11 матчей в лиге.

Сейчас в активе Басси 19 игр (больше всех среди вратарей «Каролины») и отличная статистика, особенно для дебютанта НХЛ – 16 побед, не самый большой процент отражённых бросков (90,4%, 23-е место в лиге), но при этом отличная надёжность (2.28, 4-е место в лиге) и один шат-аут.

Маттиас Самуэльссон («Баффало»)

Американец шведского происхождения (сын бывшего защитника «Рейнджерс», «Филадельфии», «Питтсбурга» и «Тампы» Челля Самуэльссона) – первый представитель этого списка, кому не приходилось пробиваться в НХЛ через тернии. К моменту драфта он успел побывать капитаном юниорской сборной США на ЮЧМ и ушёл под достаточно высоким 32-м номером, который в 2018 году ещё был выбором во втором раунде, а в 2020-м примерил нашивку «С» и в молодёжке.

Перенести успехи на взрослый хоккей удалось далеко не сразу – Маттиас дебютировал за «Баффало» спустя три года после драфта, а его первым полноценным сезоном в составе «Сэйбрз» стала регулярка-2022/2023, по итогам которой «клинки» остановились в одном шаге от возвращения в плей-офф.

Самуэльссон уже в том сезоне был ключевым игроком для своей команды в меньшинстве, однако тогда бригады нейтрализации у «Баффало» были не особо эффективны, а помощь в атаке от защитника была совсем незначительной. Что, впрочем, не помешало руководству клуба выдать Маттиасу контракт до 2030 года.

Первые два сезона после продления Самуэльссон вряд ли может занести себе в актив, но в нынешней регулярке он отрабатывает свои деньги вплоть до цента – защитник снова забирает под себя почти всё меньшинство (которое лишь на 0,1% хуже, чем у лидирующего по этому показателю «Колорадо»), проводит важные минуты и эффективнее, чем когда-либо в карьере, демонстрируает себя в атаке: 7+15 за 41 матч – уже абсолютно лучшие показатели для американца за всё его время в НХЛ.

С огромным отрывом первый по хитам (59) и блокам (88) защитник «клинков», который является самым полезным игроком команды («+18») и при этом выходит закрывать лидеров соперников и кладёт такие шедевры в меньшинстве, как в матче с «Рейнджерс» – пожалуй, лучшего игрока обороны в «Баффало» сейчас нет. Хотя ещё в прошлом сезоне количество «привозов» от Маттиаса было зашкаливающим.

Фрейзер Минтен («Бостон»)

Нападающему в мае исполнится всего 22 года, а он уже успел сыграть за две команды в трёх разных сезонах. В марте прошлого сезона Фрейзер стал одним из участников сделки между «Торонто» и «Бостоном» – «листья» накануне плей-офф приобрели защитника-домоседа Брэндона Карло, а в Массачусетс вместе с молодым центром отправились выбор в четвёртом раунде драфта-2025 (потрачен на чешского защитника Вашека Бланара) и условный выбор в первом раунде драфта-2026.

Если Карло был нужен «Мэйпл Лифс» здесь и сейчас, то с Минтеном «мишки» сработали на перспективу – американский клуб находился в поиске хорошего центрального с момента ухода не пенсию Патриса Бержерона, и канадец, в 2022 году выбранный на драфте под общим 38-м номером, мог стать как раз тем, кто им нужен.

Несмотря на то что Фрейзер дебютировал в НХЛ ещё в сезоне-2023/2024, только в этой регулярке он лишится статуса новичка – его первый заход в элиту продлился четыре матча, а прошлый чемпионат ему испортили травмы, из-за которых он провёл всего 15 встреч в основе и нередко оказывался в АХЛ. Последующих шести игр за «Бостон» тоже не хватило для того, чтобы Минтен перестал считаться дебютантом – впервые планки в 25 матчей за сезон он достиг только сейчас.

Далеко не сразу, но канадец начал становиться всё более влиятельным игроком для «Брюинз» – если в начале сезона его игровое время было довольно ограниченным, то со временем оно всё чаще стало превышать 15 минут за матч. Отчасти это связано с тем, что Фрейзер играет важную роль в меньшинстве – в среднем почти две минуты за игру он занимается нейтрализацией большинства соперника, а общий показатель 87.06 является наибольшим для новичков лиги.

В большинстве капитана канадской сборной на МЧМ-2024 Марко Штурм почти не использует, однако и без этого у Минтена всё неплохо с результативностью – 18 очков в равных составах (четвёртый показатель в команде) и общие 10+10 за 46 встреч, что для центра третьего звена является очень приличным результатом.

Атакующий потенциал у Фрейзера хороший, но прямо сейчас его больше всего ценят за работоспособность и помощь на своей половине площадки – помимо игры в меньшинстве, это готовность и идти в силовую борьбу (93 хита), и бросаться под шайбу (32 блокированных броска). Практически то, что в «Бостоне» и искали.

Осталось слегка подправить игру на точке, и можно называть его наследником Бержерона. Хотя в Америке это уже и так делают.

Джастин Сурдиф («Вашингтон»)

Несмотря на то что Сурдиф является уроженцем Британской Колумбии – одной из самых западных провинций Канады, крупнейшим городом которой является Ванкувер, где играют «Кэнакс», – с самого детства он был болельщиком команды, которая выступает на северо-востоке США. Речь о «Вашингтоне» и в частности об Александре Овечкине, который был главным кумиром подрастающего хоккеиста.

Спустя много лет после того, как Джастин получил свитер с фамилией Великой восьмёрки в качестве подарка от родителей, ему выпала возможность лично познакомиться с героем своего детства – в июне прошлого года «Кэпиталз» выменяли флангового нападающего из «Флориды», отправив действующим чемпионам два драфт-пика (второй раунд-2026 и шестой раунд-2027) за ограниченно свободного агента.

Многих болельщиков «столичных» эта сделка ввела в ступор: компенсация за третьераундника (№87 на драфте-2020), за плечами которого было всего четыре матча в НХЛ в составе «Пантерз», казалась им довольно большой, а сам интерес «Вашингтона» к нападающему – как минимум странным.

Впрочем, в глазах тех, кто следил за фарм-клубом двукратных обладателей Кубка Стэнли, Сурдиф был неплохим игроком, который не получил своего шанса в основе только из-за слишком большой конкуренции и общего высокого уровня чемпионского состава – места во «Флориде» действительно хватает не всем. А шанс показать себя в элите Джастин вполне заслужил – в прошлом сезоне вместе с «Шарлотт Чекерс» он добрался до финала Кубка Колдера и закончил плей-офф в качестве третьего бомбардира своей команды, набрав 10 очков в 18 матчах.

В столице США этот шанс он получил с первых же встреч новой регулярки – «Кэпиталз» сразу после обмена выдали Сурдифу двухлетний контракт, успешно протестировали во время предсезонки и сразу стали использовать в качестве игрока основы. Поначалу это было место на фланге в четвёртом звене, но затем Спенсер Карбери принял пока что, вероятно, ключевое решение в карьере Джастина и перевёл его в центр.

23-летний форвард как влитой вписался в звено к Алексею Протасу и Тому Уилсону и стал номинально вторым центром «Вашингтона» в отсутствие Пьер-Люка Дюбуа – эта тройка стала самой используемой после трио Бовилье – Строум – Овечкин и почти такой же продуктивной в атаке: если звено Строума соорудило 17 голов «Кэпс» в этом сезоне, то звено Сурдифа – 13. При этом в защите второе сочетание пропускает куда меньше – четыре гола против 10.

Но лучший матч в карьере Джастин провёл с другими партнёрами – неделю назад Коннор Макмайкл и Райан Леонард помогли ему набрать пять очков в домашней игре с «Анахаймом» и стать первым новичком клуба после Александра Овечкина, оформившим хет-трик. Кстати, тоже в матче с «Дакс».

С учётом того, что Сурдиф почти не играет ни в большинстве, ни в меньшинстве, его игровое время кажется очень солидным. И это окупается – канадец идёт в десятке лучших бомбардиров среди новичков лиги (9+10) и является самым полезным дебютантом («+15») этого сезона.