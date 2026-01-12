«Чертовски крутой бросок!» Америка восхищается 917-м голом и безумным рекордом Овечкина

Александр Овечкин не планирует останавливаться! Лидер «Вашингтона» забил в четвёртом матче подряд и, видимо, вернулся на прежние рельсы в плане результативности!

Нападающий повторил свою лучшую голевую серию в нынешнем сезоне. Ранее он уже забивал в четырёх встречах подряд в период с 16 по 21 ноября 2025 года, хотя тогда сумел оформить шесть точных бросков.

Александр забросил 20-ю шайбу в сезоне, 917-ю – в регулярных чемпионатах и 994-ю – в НХЛ с учётом плей-офф. До суммарного рекорда Уэйна Гретцки остаётся совсем немного — 22 гола.

Как и всегда, Овечкин попутно отметился рядом примечательных достижений. Приведём главные из них.

Капитан «столичных» в 21-й раз добрался до отметки в 20 голов в регулярке. Алекс вышел на единоличное второе место по этому показателю, обогнав Рона Фрэнсиса. Больше только у Горди Хоу — 22. Кроме того, Ови установил уникальный рекорд НХЛ, став первым хоккеистом в истории НХЛ, в 21 сезоне с начала карьеры добиравшимся до отметки в 20 шайб.

Александр стал лишь третьим игроком в возрасте 40+ лет, сумевшим забить 20+ голов в 46 матчах или меньше. Ранее это удавалось лишь Горди Хоу (43 встречи в сезоне-1968/1969 и 46 — в сезоне-1970/1971) и Джонни Бьюсикy (42 матча в сезоне-1975/1976).

Нападающий «Кэпиталз» также обновил свой же рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал. В матче с «Нэшвиллом» он забил финскому вратарю Юстусу Аннунену, ставшему его 188-й «жертвой».

Помимо этого, Овечкин приблизился к тому, чтобы стать четвёртым хоккеистом в истории, забившим не менее 1000 голов с учётом общего регулярных чемпионатов и плей-офф Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Сейчас он уступает лишь Бобби Халлу (1018), Горди Хоу (1071) и Уэйну Гретцки (1072). А ещё капитан «Вашингтона» вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству очков в большинстве. Он оформил свои 613-е и 614-е результативные баллы при численном преимуществе и обошёл Фила Хаусли (612).

А подытожил это новым национальным рекордом. Овечкин довёл свой бомбардирский счёт до 40 (20+20) очков в 46 встречах. Он повторил рекорд Игоря Ларионова среди российских игроков по количеству баллов в НХЛ в возрасте 40 лет. Профессор в сезоне-2000/2001 забил девять голов и оформил 31 ассист в 65 матчах.

Мы продолжаем традиционную рубрику и приводим самые интересные и яркие комментарии североамериканской прессы о новом голе и достижении Овечкина.

«То, что он делает, удивительно»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд восхитился тем, насколько далеко капитан «Вашингтона» оторвался от своего ближайшего преследователя по количеству шайб в большинстве.

«917-й гол в карьере Алекса Овечкина также стал его 329-м голом в большинстве.

Теперь у Ови на ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ (!) шайб больше, чем у занимающего второе место Дэйва Андрейчука, у которого было 274 точных броска за 23 сезона в НХЛ», — написал Оланд.

Пресс-служба «Вашингтона» напомнила, в каком возрасте Алекс совершает свои геройства, а также отметила, что нападающий близок к примечательному ветеранскому достижению.

«Ему, между прочим, 40 лет.

Ови – на пути к 35 шайбам за сезон. Он может стать четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, забившим 30 голов в 40+ лет, примкнув к Горди Хоу (дважды: 44 в сезоне-1968/1969, 31 – в сезоне-1969/1970), Джонни Бьюсику (36 в сезоне-1975/1976) и Теэму Селянну (31 в сезоне-2010/2011», — написано на официальной странице столичного клуба в социальной сети X.

Александр Овечкин Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отреагировала на 20-ю шайбу Ови.

«Ни разу не было такого, чтобы Овечкин забивал меньше 20 голов за сезон. Он сделал это даже в 40 лет. То, что он делает, удивительно. Алекс продолжил демонстрировать отличную форму и вошёл в историю», — написала Сильбер.

«Когда же они наконец поймут?!»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти напомнил удивительный факт, связанным с голом нападающего «столичных».

«Это был его первый результативный щелчок в этом сезоне из левого круга в большинстве. В последнее время его часто заставляют щёлкать в касание. На днях у он забил таким образом в формате «6 на 5» «Далласу». Всего лишь третья шайба в большинстве в нынешнем сезоне.

До того, как Овечкин провёл четыре матча подряд с голами, он забил всего один раз в 14 встречах», — написал Гулитти.

Пресс-служба НХЛ ёмко отреагировала на шайбу Алекса: «Овечкин по-прежнему в ударе!»

Пресс-служба известного подкаста Spittin’ Chiclets также восхитилась классическим голом 40-летнего форварда: «Когда же они наконец поймут?! Ови [забил] из своего «офиса»!»

Главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт не остался в стороне и прокомментировал успехи соперника по площадке.

«Это был чертовски крутой бросок Овечкина! А после этого увидеть, как Стэмкос делает то же самое в том же матче, — было очень круто. Речь идёт примерно о 1500 голах в регулярных чемпионатах на двоих — чёрт знает, сколько их всего. Они забили с одной и той же точки… Это, вероятно, два величайших снайпера нашего поколения — или как минимум последних 20 лет.

Увидеть, как они делают это в одной встрече, на одной арене и на одном льду, — нечто особенное. Для всех, кто смотрел матч, это настоящее удовольствие, потому что я не знаю, повторится ли когда-нибудь подобное — чтобы столько голов было забито из одной и той же позиции и в схожих обстоятельствах», — рассказал Брюнетт.

