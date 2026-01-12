ОН ЭТО СДЕЛАЛ! Шипачёв набрал 1000-е очко в КХЛ

Быть первопроходцем – почётно, ответственно и всегда тяжело. «Мучусь с этим уже четвёртый месяц. Ну, а как иначе сказать? Видите, как «кайфую» от этой ситуации. Очки набираются как непонятно что. Каждое даётся с большим трудом. Я бы хотел это сбросить с себя давным‑давно, ещё в прошлом сезоне. Но видите, как выходит. Значит, не так хорошо играю. Часто ли мне напоминают о рекорде? Каждый день», — говорил Вадим Шипачёв после недавнего матча с ЦСКА.

Эпохальные события часто даются непросто – давит груз ожиданий. По ту сторону океана Александр Овечкин год назад играючи снёс великий рекорд Уэйна Гретцки, а сейчас не без труда подбирается к 1000 шайбам в НХЛ (с учётом плей-офф).

И в КХЛ тоже есть крутые, эпохальные рекорды. Вадим Шипачёв ещё год назад превзошёл достижение Сергея Мозякина по количеству очков и был лучшим бомбардиром минского «Динамо». Сейчас он не входит даже в топ-5 команды, но это ни в коем случае не отменяет всех его заслуг перед отечественным хоккеем.

В игре с ЦСКА он стал вторым игроком в российской истории (после Сергея Мозякина, естественно), который набрал 1000 очков в чемпионатах страны. Всё дело в том, что первое очко набрал ещё в Суперлиге в сезоне-2006/2007. Ему тогда не было и 20 лет, и он изредка привлекался в главную команду родной «Северстали».

Шипачёв рос вместе с КХЛ – ещё в первом сезоне лиги он мотался между основой и «вышкой», а на второй стал лучшим бомбардиром череповчан, а ещё через пару лет помог «Северстали» впервые выйти в плей-офф.

Именно в КХЛ он стал суперзвездой – хотя попытка уехать за океан была, но очень короткая и, скажем прямо, неудачная. Может, оно и к лучшему, иначе сейчас мы не чествовали бы первого человека, покорившего 1000 очков в КХЛ. Да, наша лига молодая, однако кто-то ведь должен писать её историю, становиться героем и давать ориентир будущим поколениям? Данис Зарипов, Василий Кошечкин, Александр Радулов, Сергей Мозякин, Вадим Шипачёв – вот они, символы славы нашей лиги, вдохновители будущих поколений хоккеистов.

Шипачёв мог набирать 1000-е очко ещё во встрече с ЦСКА – но гол «Динамо» отменили. Не получилось и в Череповце, где год назад Вадим стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, обогнав Сергея Мозякина. Он приберёг юбилейное очко на домашний матч с «Адмиралом», и сделал это в самый нужный для команды момент.

В концовке третьего периода, при счёте 1:1, в игре, где у «Динамо» долгое время не получалось расколдовать ворота Арсения Цыбы. Символично, что 1000-м очком Шипачёва стала именно передача и что забил с неё Вадим Мороз – тот же человек, который забивал на 629-м – рекордном – очке Шипачёва.

Трибуны скандировали «Шипа, Шипа!», «Минск-Арена» засветилась надписью, извещающей об историческом рекорде, а после игры была проведена торжественная церемония, на которой Шипачёву вручили золотую шайбу.

ОН ЭТО СДЕЛАЛ! 314 голов и 686 передач. За 1102 матча. И эти цифры будут только расти. Живая легенда! Навсегда в истории.

Первый в истории КХЛ с 1000 очками в КХЛ. И, будем надеяться, не последний.