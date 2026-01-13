Скидки
Новости дня в КХЛ за 12 января 2026 года: Жерар Галлан может покинуть Шанхайских Драконов, московское Динамо проиграло Торпедо

«Шанхай» может потерять тренера, московское «Динамо» опять проиграло. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 12 января 2026 года
СКА едва сломил сопротивление худшей команды лиги, Шипачёв установил уникальное достижение.

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 12 января 2026 года.

«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Барыс» в овертайме

Вчера, 12 января, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Да Коста (Голышев, Буше) – 30:01 (5x5)     1:1 Томпсон (Масси, Веккионе) – 36:46 (5x5)     2:1 Бусыгин (Да Коста, Горбунов) – 62:32 (3x3)    

На 31-минуте нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил первый гол. На 37-й минуте форвард «Барыса» Тайс Томпсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал защитник хозяев Ярослав Бусыгин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 51 очко, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 37 очками после 46 встреч располагается на 10-й строчке Востока.

СКА одержал победу над «Ладой» в серии буллитов

Вчера, 12 января, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала СКА из Санкт-Петербурга. Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 09:47 (5x5)     0:2 Поляков (Дишковский) – 13:30 (5x5)     1:2 Юрчо (Тянулин, Савчук) – 23:51 (5x5)     2:2 Сетдиков (Алтыбармакян) – 25:38 (5x5)     2:3 Недопёкин (Савиков, Иванов) – 49:19 (5x5)     3:3 Савчук (Тянулин, Морозов) – 51:21 (5x4)     3:4 Лайпсик – 65:00    

На 10-й минуте нападающий СКА Марат Хайруллин забил первый гол. На 14-й минуте форвард Матвей Поляков удвоил преимущество армейцев. На 24-й минуте нападающий «Лады» Томаш Юрчо сократил отставание. На 26-й минуте форвард тольяттинцев Никита Сетдиков сравнял счёт.

На 50-й минуте нападающий Никита Недопёкин вывел гостей вперёд. На 52-й минуте форвард хозяев Райли Савчук восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в овертайме

Вчера, 12 января, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Гараев, Журавлёв) – 13:47 (5x5)     1:1 Пыленков (Сергеев, Римашевский) – 24:20 (5x5)     2:1 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Мамин) – 45:42 (5x5)     3:1 Кудрявцев (Галимов, Ожиганов) – 46:06 (5x5)     3:2 Соколов (Нарделла) – 53:44 (5x5)     3:3 Виноградов (Соколов, Конюшков) – 59:23 (5x5)     3:4 Виноградов (Гончарук, Летунов) – 62:15 (3x3)    

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 25-й минуте защитник «Динамо» Даниил Пыленков сравнял счёт. На 46-й минуте Пыленков вывел бело-голубых вперёд, оформив дубль. На 47-й минуте форвард Павел Кудрявцев забросил третью шайбу в ворота нижегородцев.

На 54-й минуте нападающий Егор Соколов сократил отставание гостей. За 37 секунд до конца третьего периода форвард «Торпедо» Егор Виноградов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Он же записал на свой счёт победную шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в пяти последних матчах.

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачёв первым в истории КХЛ набрал 1000 очков

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал 1000 очков в Континентальной хоккейной лиге, это уникальное достижение в КХЛ. Форвард отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом».

На последней минуте встречи нападающий минчан Вадим Мороз вывел свою команду вперёд с передач Тая Смита и Вадима Шипачёва. Таким образом, минское «Динамо» одержало победу.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 20 очков в 40 встречах — девять голов и 11 результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 1000 очков за 1102 встречи — забил 314 голов и отдал 686 результативных передач.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Адмиралом»

Вчера, 12 января, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4)     1:1 Лимож – 56:18 (5x5)     2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)    

На 24-й минуте нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин забил первый гол. На 57-й минуте форвард «Динамо» Алекс Лимож сравнял счёт. На последней минуте нападающий Вадим Мороз вывел минчан вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В этой встрече форвард «Динамо» Вадим Шипачёв установил уникальное достижение в КХЛ, заработав своё 1000-е очко. Нападающий поучаствовал в победном голе, став автором результативной передачи.

Лебрюн: Галлан решил оставить тренерскую работу до конца сезона из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан в ближайшее время покинет свой пост из за проблем со здоровьем. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

«После борьбы с болезнью Жерар Галлан, проконсультировавшись с врачами и руководством своей команды в КХЛ, решил оставить тренерскую работу до конца сезона. Ему становится лучше, и он хочет сосредоточиться на восстановлении. Сейчас он направляется домой, в Канаду», — написал Лебрюн.

62-летний специалист возглавил «Шанхайских Драконов» перед стартом текущего сезона. Последние пять матчей канадец пропустил по состоянию здоровья. На данный момент команда с 43 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

