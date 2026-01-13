Скидки
Рейнджерс – Сиэтл – 2:4, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, 600 очков Панарина за клуб и рекорд

Панарин снёс мощный рекорд «Рейнджерс»! Но скоро может стать партнёром Овечкина?
Елена Кузнецова
Панарин снёс мощный рекорд «Рейнджерс»!
Выбил 600 очков за клуб быстрее Марка Мессье.

Унизительные 2:10 от «Бостона» пару дней назад ничему не научили «Рейнджерс». Они много говорили о том, что это поражение должно стать толчком, чтобы наконец собраться и начать показывать вразумительный хоккей, но в матче с «Сиэтлом» их хватило только на мощный старт.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Зибанеджад (Панарин, Суси) – 03:08     2:0 Кэррик – 05:31     2:1 Толванен (Годро) – 21:00     2:2 Эберле (Какко, Бенирс) – 24:27     2:3 Каттон (Райт, Линдгрен) – 52:02     2:4 Макканн – 59:50    

Забив два гола с первых двух бросков за первые пять с половиной минут игры, во втором периоде «копы» растеряли всё преимущество, а в концовке третьего пропустили ещё дважды и потерпели четвёртое поражение подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Единственным моментом для радости стал крутой рекорд Артемия Панарина. Россиянин отметился передачей в голе Мики Зибанеджада, выбив 600 очков за клуб. Он сделал это всего за 476 матчей, побив достижение Марка Мессье (531 матч).

Панарин может стать партнёром Овечкина?

Панарин – лучшее подписание свободного агента в истории «Рейнджерс», но на седьмом – и последнем – году контракта его будущее покрыто туманом. «Рейнджерс» валятся весь сезон и сейчас отстают от зоны плей-офф на шесть очков. Если ситуация не изменится, клуб может быть вынужден обменять свою суперзвезду, чтобы не отпускать его бесплатно летом.

«Если «Рейнджерс» не смогут подписать новый контракт с Панариным на условиях, которые он хочет, то единственное, что может сделать клуб, это аккуратно подойти к его представителям и спросить: «Мы можем поработать с вами над этим?» Потому что в интересах Панарина перейти куда-то, где он сможет зажигать. Это не скажется плохо на его рыночной стоимости. Если «Рейнджерс» выбросят белый флаг в этом сезоне – я не уверен, сделали ли они это уже, то в какой-то момент им нужно будет обратиться к Панарину и спросить: «Есть ли команды, с которыми мы можем это обсуждать? Такие, куда вы были бы не против перейти?»

Конечно, всегда на ум приходит такая команда, как «Флорида». И «Вашингтон». Прикидываешь варианты, куда бы игроки, особенно русские, хотели перейти. С начала сезона мы также размышляем о «Миннесоте», потому что там играет Капризов и у них один и тот же агент. Ещё одна команда, которая тоже приходит на ум, — это «Колорадо», — запустил обсуждение инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Паньотта о возможном обмене Панарина: если что-то должно произойти, это случится до ОИ

Согласны с этим и авторы The Athletiс: «Панарин – самый мощный игрок, которого «Рейнджерс» могут обменять, и самый вероятный кандидат на обмен. Переговоры о продлении так и не вышли на решающую стадию, по сообщениям источников, Крис Друри не готов соглашаться на зарплату и срок, которые хочет Панарин. Скорее всего, следующий контракт будет последним большим для Артемия, и вероятность того, что он подпишет его с другим клубом, растёт.

Для возможного обмена есть несколько усложняющих факторов, первый – это полный запрет на обмен. Панарин может отклонить любую сделку и полностью контролирует ситуацию. Это ухудшает переговорную позицию клуба, особенно если Панарин будет готов перейти только в одну-две команды. И зарплату в $ 11,64 млн не каждый контендер сможет уместить под потолок, даже если «Рейнджерс» сохранят за собой её часть.

«Рейнджерс» точно захотят получить за него по меньшей мере выбор в первом раунде, но всё будет во многом зависеть от того, сколько команд Панарин захочет рассматривать для обмена».

Что ж, у «Вашингтона»-то под потолком как раз найдётся местечко для Панарина. Сложится ли сделка?

