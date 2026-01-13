Невероятная церемония в честь великого Фёдорова! «Детройт» увековечил его номер

Сергей Фёдоров на стиле приветствовал «Литтл Сизарс-Арену» в Детройте, сделав круг почёта по льду на бордовом Chevrole Corvette – своей любимой машине, на которой в былые годы он любил рассекать по Детройту. Эффектное появление самого, пожалуй, эффектного игрока в истории клуба.

Фёдоров – трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Ред Уингз», уникальный, способный на всё (даже играть в защите) игрок, чемпион, великий, легенда мирового хоккея. «Каким я хочу запомниться? Хоккей – это командный вид спорта и всегда таким будет. Так что хочется думать, что люди будут вспоминать меня как командного игрока. Я могу зарешать в ключевых моментах и играть на разных позициях. Ну, кроме вратарской», — отметил россиянин во время своего 20-минутного выступления, которое постоянно прерывалось оглушительными овациями.

Сегодня «Детройт» увековечил его номер и поднял свитер под своды арены.

Он третий россиянин после Павла Буре и Сергея Зубова, чей номер вывели из обращения в клубе НХЛ, и девятый игрок в истории клуба после Терри Савчука, Реда Келли, Никласа Лидстрёма, Горди Хоу, Алекса Дельвеккио, Сида Абеля и Стива Айзермана.

На торжественной церемонии присутствовали его мама, брат, жена и дети, а также бывшие партнёры по «Детройту», включая Владимира Константинова, а тёплые поздравления с куба летели от Игоря Ларионова, Александра Овечкина и других великих игроков. На льду были выставлены его награды – «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд», «Селке Трофи» и, конечно, Кубок Стэнли.

«Стою здесь, смотрю на вас и не могу подобрать слов, что это значит для меня. Я и смущён, и горд, и ощущаю этот момент так, как совершенно не ожидал. Хочу начать с начала. Я покинул родину, когда только приехал в эту лигу. Мне было 20 лет, я оставил маму с папой и брата, свою страну. Я приземлился в Детройте больше 30 лет назад. И не знал, что готовит для меня будущее. Не знал, останусь ли я, добьюсь ли успеха, смогу ли заслужить любовь города. Я знал только, что мне надо работать и доказывать, на что я способен. Я никогда не мечтал о таком вечере. Что мой номер будет там, наверху, рядом с такими легендами. Нереальные ощущения», — так начал свою речь Фёдоров.

Он шутил, пускался в тёплые воспоминания и признался, что жалеет, что в 2003 году сменил команду: «Покинуть «Детройт» было огромной ошибкой. Это моя вина. Единственное хорошее в этой ситуации было то, что в итоге это привело меня ко встрече с любовью своей жизни моей женой Кариной».

Спустя 20 с лишним лет Сергей Фёдоров вернулся в Детройт, чтобы остаться навсегда. Великой фамилией под сводами арены.