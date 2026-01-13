Одна из самых необычных отставок в истории КХЛ! Здоровье подвело чемпиона мира из Канады

Утром 13 января пресс-служба китайского клуба КХЛ «Шанхайские Драконы» проинформировала о произошедших изменениях в тренерском штабе команды. 62-летний канадский специалист Жерар Галлан был вынужден оставить пост главного тренера. Исполняющим обязанности стал его соотечественник Майк Келли, ранее на протяжении долгого времени входивший в тренерский штаб Галлана во многих организациях, где трудился Жерар.

«После консультаций с врачом команды и руководством клуба главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан решил покинуть свой пост и сосредоточиться на полном восстановлении своего здоровья. На данный момент состояние Жерара Галлана улучшилось. Мы просим средства массовой информации уважать право семьи Галлана на частную жизнь и не беспокоить по поводу комментариев», — сказано в заявлении команды.

Официальное заявление китайского клуба: Официально Жерар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов»

Последний раз проводивший дебютный сезон в КХЛ Галлан работал на тренерском мостике китайского клуба 26 декабря во встрече регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ). Тот матч завершился поражением «драконов» в овертайме, и эта неудача стала для команды пятой в последних шести встречах. Спустя три дня стало известно, что Галлан пропустит матч со СКА «по состоянию здоровья».

В тот момент могло показаться, что китайский клуб уже начинает готовить почву под отставкой именитого специалиста. Финалист Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» и чемпион мира – 2021 со сборной Канады приехал в Россию в межсезонье. Сначала всё шло как по маслу. В какой-то момент «драконы» даже находились в топ-4 Западной конференции КХЛ. И многие эксперты на эмоциях поспешили записать китайский клуб в неминуемые участники предстоящего плей-офф. Кто-то из журналистов и вовсе начал полагать, что Галлану будет по силам повторить с «Шанхаем» тот самый успех «Вегаса», когда собранный с листа американский клуб в дебютный сезон в своей истории залетел в финал НХЛ.

Но реальность российской лиги быстро разбила подобные иллюзии. Постепенно всё сильнее начало сказываться то обстоятельство, что у «драконов» не было никакой предсезонки. Команда впервые собралась на третьей неделе августа, когда до старта официальных матчей оставалось в районе 12-14 дней. У «драконов» прошёл стартовый всплеск, а признанные фавориты КХЛ в то же время стабилизировали свою игру, принявшись исправлять турнирное положение. «Динамо», ЦСКА и СКА начали движение вверх, а «драконы» – вниз, в скором времени вылетев из зоны плей-офф.

На этом фоне вначале и показалось, что за формулировкой «состояние здоровья» скрывается банальное желание попрощаться с тренером. Тем более в начале сезона подобную ситуацию мы уже наблюдали в «Амуре», когда Александр Гальченюк «болел» на протяжении аж двух месяцев. Но если история в Хабаровске действительно выдалась некрасивой для руководства «тигров», то Галлана реально подвело здоровье.

Жерар Галлан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обладающий солидным тренерским реноме канадский специалист приехал в Россию не отбывать номер, а напомнить о себе. В последнее время 62-летний специалист выпал из пула тренерских кадров, которых в первую очередь рассматривают руководители клубов НХЛ в случае отставок. Галлан сам признавался, что за последний сезон у него не было ни одного реального предложения о работе в НХЛ.

Поэтому Жерар и отправился в Россию, чтобы попытаться напомнить о себе в Северной Америке. Опытный тренер переживал за результат и порой откровенно психовал, что было хорошо заметно в той самой неудачной серии. Вот только пользы это ни команде, ни здоровью тренера не принесло. В итоге в середине января стало очевидно, что продолжить работу с «Шанхаем» тренер не сможет.

«После борьбы с болезнью Жерар Галлан, проконсультировавшись с врачами и руководством своей команды в КХЛ, решил оставить тренерскую работу до конца сезона. Ему становится лучше, и он хочет сосредоточиться на восстановлении. Сейчас он направляется домой, в Канаду», — написал инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

Жерар Галлан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интересно, что это сообщение Лебрюн написал за день до вчерашнего объявления «Шанхая». Это лишний раз подтверждает, что за работой Галлана в России в Северной Америке действительно с интересом следили, а официальной информации об уходе по состоянию здоровья в этот раз нет причин не доверять.

«К сожалению, в последние недели самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», — приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхайских Драконов».

Ближайшие матчи занимающий девятое место в Западной конференции КХЛ китайский клуб снова проведёт под руководством Келли. Но вряд ли Майк намерен долго оставаться в России без своего коллеги, за которым он приехал на другой континент. По всей видимости, именно об этом свидетельствует и появившаяся в прессе информация, что руководство «Шанхая» изучает вариант с приглашением на пост главного тренера Ильи Воробьёва.

Кто может стать новым главным тренером «драконов»? «Шанхай» рассматривает кандидатуру Ильи Воробьёва на пост главного тренера — источник

Приход в КХЛ такого специалиста, как Галлан, был действительно огромным событием для лиги с точки зрения её пиара. К сожалению, эта история довольно быстро закончилась, не увенчавшись успехом ни для тренера, ни для организации. Кто бы ни стал новым главным тренером «драконов», вряд ли китайский клуб сможет вернуться в борьбу за выход в плей-офф.

И кому-то это может показаться странным, однако неудача такого «Шанхая», на мой взгляд, является своего рода благом для лиги. Собрать команду с абсолютного нуля, подписать почти три десятка новичков в межсезонье, пригласить топового тренера и без какой-либо предсезонной подготовки сразу же начать доминировать в лиге – в такой ситуации могли бы возникнуть вопросы, чем занимаются все другие клубы в нашем хоккее.

Сейчас же можно констатировать, что по щелчку пальцев добиться успеха в современной КХЛ невозможно. И это хорошо. Самому Жерару в этой ситуации можно пожелать исключительно здоровья и скорейшего продолжения тренерской карьеры. Он работал в России на совесть и покинул лигу абсолютно цивилизованно.