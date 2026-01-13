В НХЛ — первая отставка сезона. В лигу вернётся 70-летний тренер

Тренерских отставок в этом сезоне НХЛ ещё не было. Частично это было связано с тем, что увольнять было уже фактически некого, клубы в последние годы устроили массовую жатву и сократили средний срок жизни тренера до неприличных значений. Ветераны Джон Купер, Джаред Беднар и Род Бриндамор марку держат, а остальных убирать было рановато. Ходили слухи об отставке Крэйга Берюбе, однако обладатель Кубка Стэнли – 2019 удержался на посту, а «Торонто» начал побеждать. Давно увольняли Эндрю Брюнетта, но «Нэшвилл» пока выжидает.

Первая тренерская отставка случилась в «Коламбусе», и представить себе такой сюжет летом было сложно. В прошлом сезоне Дин Эвасон выжал максимум из команды, которой после трагической гибели Джонни Годро открыто предрекали первый общий номер драфта, «мундиры» чуть не дотянулись до плей-офф. Эвасон даже повёз на ЧМ Канаду Кросби, Маккиннона и Ко — конечно, если не вспоминать о результате, это тоже можно посчитать признанием заслуг. Однако во втором сезоне экс-тренер «Миннесоты» дошёл лишь до половины и получил отставку.

Генменеджер Дон Уодделл выдал стандартное для таких случаев: «Этот сезон был разочаровывающим для всех нас, мы не показываем тот уровень, который соответствует нашим ожиданиям. Мы все должны разделить ответственность за это, включая меня. Хотя это решение не было лёгким, его было необходимо принять в нынешний момент». Интересно, что в последнем матче Эвасона команда одолела «Юту» в овертайме, однако «Коламбус» все равно идёт последним на Востоке и до этого проиграл четыре встречи подряд.

Дин Эвасон и его команда Фото: Paul Vernon/AP/ТАСС

С чем вообще команда подходила к новому сезону? «Мундиры» могли положиться на Зака Веренски, который входил в топ-5 защитников НХЛ и сейчас является лучшим бомбардиром своей команды с большим отрывом. У него были неплохие партнёры, клуб сохранил Ивана Проворова, за спиной которого есть несколько многообещающих защитников. Атака ломилась от игроков, недавно высоко выбранных в первом раунде: №2 Адам Фантилли, №5 Кент Джонсон, №12 Коул Силлинджер, от них ожидали дальнейшего прогресса. Ну а Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков и без высоких пиков утвердили себя в роли лидеров.

Казалось, что команде не хватало опытных хоккеистов, и межсезонье эту проблему частично закрыло. Клуб выменял у «Колорадо» опытного центра Чарли Койла и ролевика Майлза Вуда, уже по ходу сезона потратился на обмен Мэйсона Марчмента, который за семь игр набрал семь очков. Однако даже такая встряска состава не помогла «мундирам»: Уодделл несколько дней назад назвал этот сезон самым сложным в своей карьере, а ведь менеджер целых 10 лет работал в вечно кризисной «Атланте».

Самая очевидная проблема, которую так и не решил Эвасон — провальная игра в третьих периодах. Первые периоды команда выигрывает с суммарным счётом 48:40, вторые уступает 48:51: плохо, но не тревожно. Однако в последней двадцатиминутке наступает катастрофа: разница шайб 39:63, худшая в лиге. «Коламбус» часто теряет своё преимущество или не может отыграться. Показательно, как от периода к периоду растёт количество пропущенных шайб — а ведь речь идёт об одной из самых молодых команд в лиге, и такую ситуацию нельзя списать на физику.

После одного из таких поражений Веренски между строк как будто наехал на Эвасона: «Мы создаём моменты, забиваем голы, а потом вдруг… Когда мы ведём в счёте, не хочется терять шайбу, но иногда нужно сыграть в хоккей, а мы вбрасываем шайбу, отбрасываемся и как будто дарим шайбу сопернику. Не надо с этим заигрываться, но у меня есть ощущение, что мы играем слишком просто, когда получаем преимущество в счёте». Конечно, команды Эвасона действуют в простом, рабочем стиле, однако в прошлые годы с ними такого не возникало: сезон назад «Коламбус» настолько сильно в концовках не проваливался.

Ещё один фактор — молодёжь, о которой говорилось выше, не делает решающего шага вперёд. При этом таланты у «мундиров» разные по стилю: габаритный Фантилли, который может пробиться сквозь чужую защиту грубой силой, тонкий технарь Джонсон, обладающий хорошим броском Силлинджер. Однако пока все топчутся на месте: особенно это заметно в случае с Джонсоном, который за половину сезона набрал всего 12 очков. Фантилли — лучший из этой троицы, но и у него пока график в 51 очко за сезон.

Не помогла и игра вратарей — точнее, одного из них. Джет Гривз красиво ворвался в основной состав в прошлом сезоне, забрал место первого вратаря и теперь проводит две трети матчей. А вот более дорогой Элвис Мерзликин четыре сезона подряд не отражает более 90% бросков и в этом году пропускает более четырёх шайб за игру. За 15 встреч у латвийского вратаря пропущено девять голов сверх xG – это очень много. Для стабильной игры на таком Востоке нужен хороший дублёр.

А вот исправлять это всё будет неожиданный кандидат. Рик Боунесс начал тренировать ещё в 1984-м и два года назад после вылета «Виннипега» в первом раунде объявил о своём уходе из хоккея. «Тренеры всегда говорили мне, и я говорил им это: наступит момент, когда ты понимаешь, что время пришло. И после пятой игры серии я задумался об этом. Я не был удовлетворён той работой, которую я проделал», — говорил тренер. Кроме того, отмечалось, что Боунесс должен быть рядом со своей супругой, которая проходила лечение.

Рик Боунесс Фото: Marta Lavandier/AP/ТАСС

Однако 70-летний (в январе будет уже 71) Боунесс повторил путь Владимира Васильевича Крикунова, пусть и уступил ему по возрасту камбэка в хоккей. Правда, есть важное различие: после середины 90-х Боунесс стабильно работал помощником, а не главным. Его повышение в главные тренеры «Далласа» было вынужденным, когда Джима Монтгомери убрали за разгульный образ жизни — а команда дошла до первого за 20 лет финала. Его приход в «Виннипег» случился после идейного кризиса последних лет Пола Мориса: и хотя «Джетс» дважды вылетали в первом раунде, они провели два достойных регулярных сезона после нескольких унылых сезонов.

От Боунесса сейчас не будут требовать выдающихся тактических и стратегических идей: вполне возможно, 67-летний Уодделл просто поставил на самый надёжный и давно знакомый ему вариант. У многих сложилось ощущение, что Эвасон просто потерял раздевалку: если вспоминать его последние матчи в «Миннесоте» с безэмоциональной игрой команды, такое вполне могло случиться и в Огайо. Ветеран должен просто успокоить команду: в нынешней ситуации на Востоке «мундирам» не надо предпринимать гигантских скачков для зоны плей-офф.

Правда, вряд ли Боунесс останется в «Коламбусе» на следующий сезон: если верить местным журналистам, всё выглядит так, как будто это временное назначение. А это значит, что тренерская карусель в команде продолжается. После ухода Джона Тортореллы в 2021-м у команды сменилось уже четыре главных тренера, причём Майк Бэбкок ушёл ещё до начала предсезонки. Боунесс будет пятым, и с большой вероятностью летом мы узнаем №6. И если «мундиры» хотят всё-таки выйти из цикла бесконечной перестройки, промахнуться уже будет нельзя.